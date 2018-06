Začíná válka proti běžcům? V Americe nastražují hřebíky

Úmyslně nastražené pasti na běžce a turisty

V přírodním parku Pinnacle v Severní Karolíně se každý rok pravidelně běhá trailový závod. Když byl jeho pořadatel Brian Barwatt kontaktován jedním běžcem s tím, že se na trase během tréninku zranil, vydal se zmíněné místo blíže prozkoumat. Jaké bylo jeho překvapení, když po celém parku začal nacházet úmyslně nastražené hřebíky, které vyčuhovaly z kořenů nebo zdánlivě pohozených větví. Celkem se jich podařilo najít kolem 60. Nastražené pasti pokrývaly zhruba 25 procent trasy běžeckého závodu BlackRock Trail.

Proč se v parku objevily? Řešil někdo tímto způsobem svou nenávist k běžcům nebo se snažil sabotovat závod? To zatím nikdo neví. Po několikadenním uzavření a prohledání byl zhruba tisíciakrový park znovu otevřen a jeho správci vypsali odměnu tisíc dolarů za informaci vedoucí k dopadení pachatele.

Stres dělá slabochy i z triatletů

Vědci z univerzity v Tel Avivu se pustili do zkoumání, jaký vliv má stres na sportovce, v tomto případě na triatlety. Už v roce 2013 totiž zjistili, že triatleti jsou vlastně docela drsní muži a ženy, jejichž práh bolesti je mnohem dál než u lidí se sedavým způsobem života. Tentokrát se soustředili na to, jak se mění práh bolesti v závislosti na stresu, kterému je vystavili.

Skupina sportovců, kteří trénují triatlon alespoň 16 hodin týdně a absolvují alespoň 12 závodů za rok, byla vystavena situacím, které uměle (aniž by to sledovaní sportovci věděli) navozovaly pocit selhání a neúspěchu, tedy určitému psychickému stresu. Zároveň sledovali, jak se mění jejich práh bolesti (jak vysokou teplotu vnímají rukama již jako bolestivou). Spolu s tím měřili hladinu stresového hormonu ve slinách.

Z výsledků je zřejmé, že práh bolesti se vlivem stresu razantně snížil a v podstatě se srovnal s úrovní naměřenou u lidí se sedavým způsobem života. Jeden rozdíl oproti nim ale zůstal. Se vzrůstající hladinou stresu byli triatleti mnohem ochotnější pokračovat v testu až do samého konce. Je vidět, že nejsou zvyklí se vzdávat.

Pokud vás tedy čeká důležitý závod a chcete běžet až na samé hranici toho, co dokážete, doporučují vědci před závodem stres redukovat. K tomu vám mohou pomoci nejrůznější techniky práce s myslí nebo třeba podpora od ostatních. Vědcům se to ale lehko řekne. Pokud by to bylo tak snadné, já osobně bych se bez stresu klidně obešel úplně.

Bude klíčem k překonání dvouhodinové hranice na maratonu nová bota od Nike?

Ještě nikdy nikdo neuběhl maraton pod dvě hodiny. Nejrychlejším časům historie chybělo k překonání této hranice něco kolem tří minut. Firma Nike ale doufá, že se to s novým modelem bot nyní změní. Bota má název Nike Vaporfly Elite a byla navržena tak, aby zvýšila efektivitu běhu o 6 procent.

Na první pohled vypadá jako bota z jiného světa. Zaujme velmi silná vrstva tlumicího materiálu mezipodešve, která je tvořena materiálem ZoomX, což by měla být třetí generace populární EVA pěny. Hlavní specialita, která botu odlišuje od ostatních, je ale ukryta uvnitř. Tvoří ji speciální karbonový plát se sklonem od paty ke špičce, který by měl mít hlavní podíl na větší efektivitě běhu a měl by navracet běžci ještě více vydané energie zpět.

Nike plánuje nové boty vzít na speciální okruh v Monze v Itálii, kde panují skvělé povětrnostní podmínky, ideální pro rychlé běžecké časy. Během závodu budou špičkoví běžci (včetně například Eliuda Kipchoge, který na maratonu v Londýně 2016 zaběhl druhý nejrychlejší maratonský čas historie) kroužit na 2,5kilometrovém okruhu a snažit se překonat dvouhodinovou hranici.

Kromě bot Nike Vaporfly Elite, který byl vyvinut přesně na míru profesionálních běžců, připravil Nike také dva nové modely Nike Zoom Vaporfly 4% a Nike Zoom Fly, které sice na rozdíl od modelu Elite slibují „jen“ čtyřprocentní nárůst efektivity, ale budou dostupné i v běžném prodeji.