Jaké vybavení používají běžci světové ultratrailové tour?

Díky zařazení závodu do světové ultratrailové tour se 26. června hodinu před půlnocí sešla na startu velmi různorodá skupina běžců. V ulicích Cortiny D’Ampezzo se rozcvičovali elitní závodníci ze všech koutů světa, které v mnohem větším počtu doplňovali více či méně ambiciózní hobby běžci.

Kromě stoprocentního sladění do barev svého týmu jste mohli elitní běžce od zbytku rozeznat také podle vybavení. Zatímco většina hobby závodníků si na trať, která měřila 119 kilometrů, brala velké množství věcí a jejich běžecká zavazadla budila dojem lehkého přeplnění, eliťáci poklusávali kolem startovní čáry výhradně s batohy o objemu slabých pěti litrů.

Velmi silnou pozici mezi výkonnostní částí startovního pole měla značka Camelbak se svým druhým nejmenším batohem Marathoner. Důvod, proč tomu tak bylo, vidím kromě vysoké kvality především v nezávislosti tohoto výrobce. Přece jen, batohy od Salomonu nebo Inov-8 si běžec z týmu The North Face, Adidasu nebo Asicsu na záda obleče jen těžko. Podobnou pozici zastával další výrobce hydratačních doplňků a běžeckých vest americký Ultimate Direction, který mimo jiné sponzoruje Tonyho Krupicku hájícího barvy New Balance nebo Scotta Jurka z Brooksu. Ultimate Direction se však na startu Lavareda i kvůli nižší dostupnosti v Evropě vyskytovaly v mnohem menší míře než Camelbak.

Mezeru mezi těmito dvěma značkami zacelil francouzský RaidLight a Hoka One One, oblíbené u hobby běžců pro svůj velký objem úložného prostoru. Výše zmíněným značkám už tradičně sekundovaly všudypřítomný Salomon a stále se zlepšující batohy od Inov-8.

Oblečení je natolik individuální a rozmanitá část výbavy, že není možné žádným způsobem určit, jestli se některý typ nebo značka prosazoval výrazně více než konkurence. Úplně jiná situace však panovala u kompresních doplňků, kde měl takřka absolutní nadvládu švýcarský Compressport. K vidění byly nejčastěji nové verze speciálně upravených trailových elasťáků a tradiční návleky na lýtka. Compressport až v překvapivé míře ovládl v posledních letech nejen horské závody, ale i triatlon a další vytrvalostní sportovní disciplíny. Jedním z důvodů, proč tomu tak může být, je velmi intenzivní komprese, která je pocitově mnohem pevnější než u jiných výrobců. Kromě Compressportu se čas od času dalo zahlédnout logo německé kompresní značky CEP, která dělá co může, aby si udržela svou dlouhodobě vysokou pozici na trhu.

Kromě kompresních doplňků jsou dalším typicky horským vybavením trekové hole, bez kterých se na start takto dlouhého závodu s takřka 6 tisíci metry pozitivního převýšení postavil jen málokdo. V expu byla hodně vidět místní značka Gipron specializující se na extrémně lehké konstrukce svých holí. Na startu ale bylo vše jinak. Gipron zmizel a nahradilo ho výrazné žluté logo Leki a nenápadný vzhled zetkových Black Diamondů. Mezi touto dvojicí se čas od času mihly hole italské značky Fizan.

Od holí se dostáváme k poslední a nejdůležitější části výbavy, běžeckým botám. Kdo čekal absolutní nadvládu Salomonu a Inov-8, jako je tomu na českých závodech, byl zklamán. Vzhledem k náročnosti závodu nepřekvapí vysoká hustota obutí Hoka One One a stylově totožné Tecnicy. Zatímco Hoka se i na našem trhu objevuje stále častěji, druhá jmenovaná značka je u nás v běžeckém segmentu absolutně neznámá. Kromě maximalistických bot patřily k nejoblíbenějším robustnější modely obvyklých výrobců. Jmenovitě pak Brooks Cascadia, Asics Fuji-Trabuco, NB MT1210 a Adidas Response Trail. Tyto čtyři modely tvořily značnou část obutí všech běžců. Překvapením byla absence La Sportivy, která byla vidět spíše výjimečně.

Velký vliv měl i titulární partner závodu, outdoorová značka The North Face, jejíž boty, oblečení i batohy oblékl mnohem větší počet profesionálních i rekreačních běžců, než na co jsme zvyklí z Čech. Výjimku mezi profesionálními stájovými atlety tvořil Timothy Olson, který byl sice v The North Face oblečený, ale na nohou měl boty Pearl Izumi, tedy značku, za kterou závodil v předchozích letech.

Dvojice Inov-8 a Salomon na startu samozřejmě zcela nechyběla. Mezi nejfrekventovanější modely od francouzského giganta patřily pohodlné objemovky S-lab XT 6 a odlehčené závodky Sense Ultra. Našlo se ale i pár odvážlivců, kteří obuli jednu z nejlehčích a nejagresivnějších závodek na trhu Inov-8 X-talon 212. Mezi častěji nošené modely od Inov-8 ale patřily spíše Race Ultra 270 a Trailroc 255.

Ve výsledku se vybavení ve srovnání s tím, co vídáme na českých závodech, mnohem více rozprostřelo mezi větší množství výrobců. Přibylo bot maximalistických a krosovek velkých výrobců, ubylo Inov-8 a Salomonu. Na zádech běžců bylo k vidění množství batohů, na které u nás narazíme jen výjimečně. Shodné značky jako u nás se naopak využívaly u kompresního oblečení a trekových holí.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert.