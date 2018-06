Utíkej, fandi, užívej

Tuto neděli se poběží již jedenadvacátý ročník pražského maratonu, který si za ta léta zaslouženě získal renomé jednoho z nejkrásnějších vytrvalostních běhů planety. Je to nejvýznamnější běžecká akce v Česku, které se zúčastní více než 10 000 běžců z celého světa.

Start je v 9 hodin na Staroměstském náměstí, pak se poběží Pařížskou ulicí na Malou Stranu, podél Vltavy do Holešovic a přes Karlín zpět do centra, dále přes Vršovice, Podolí, Smíchov a opět Holešovice i Karlín do cíle na Staroměstské náměstí, kam by první běžci měli dorazit po jedenácté hodině.

Závod navíc zpestří bohatý doprovodný program jako oblíbený tříkilometrový rodinný minimaraton, odpolední procházka se psy na holešovickém výstavišti nebo veletrh Sport Expo.

Uběhnout 42 kilometrů je náročný výkon. Maratonci si zaslouží podporu ve chvílích, kdy ji potřebují nejvíce, ještě než protnou cíl s pocitem, který se podle nich nedá popsat, jen zažít.

Na sedmém a šestatřicátém kilometru budou velké obrazovky, kde uvidí vzkazy nebo videa přímo od svých fanoušků, třeba z rodiny. Pokud máte mezi maratonci toho „svého“, můžete mu poslat vzkaz s fotografií nebo pětisekundové video. Je to zdarma a jednodušší, než dříve, stačí si stáhnout k tomu nově vytvořenou aplikaci Fandíme Maratoncům pro chytré telefony s operačním systémem Android nebo iPhone.

Maratonci si zaslouží podporu ve chvílích, kdy ji potřebují nejvíce, ještě než protnou cíl s pocitem, který se podle nich nedá popsat, jen zažít.

Kdo nemá chytrý telefon, ten může poslat zprávu z webu www.fandimemaratoncum.cz, nebo nahrát vzkaz u hostesek přímo v maratonském expu. Všechny zprávy i videa budou k náhledu na stejné internetové stránce hned po závodě. Jen možná pozor na moc vtipné vzkazy, aby to vašeho favorita nevyvedlo z tempa a smějící se nezastavil...

Informace o maratonu lze najít na webu www.runblue.cz, který spravuje značka Volkswagen, dlouholetý partner pražského maratonu. Tato doména vznikla jednoduchým spojením jména běžecké ligy „RunCzech“ a sloganu Volkswagenu „ThinkBlue“, vyjadřujícím zodpovědný vztah automobilky vůči životnímu prostředí.

Je to takový „zelený“ slogan, ale v modrém, stejně jako naše planeta. Kosmonauti vědí... Na heslech nezáleží, důležité je, že Volkswagen se snaží vyrábět automobily co nejšetrnější k přírodě a k tomu podporovat zdravý život. Právě běhání je nejpřirozenějším pohybem, do kterého není třeba investovat, maximálně tak do dobrých bot. Když se zadaří a začne vás to bavit, můžete na příštím ročníku Volkswagen Maratonu Praha běžet i vy.