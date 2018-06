Utečte davu Zombie a přesně změřte svůj běh s mobilními aplikacemi

Zombies, Run

Zvučná jména si necháme na později a začneme něčím méně známým, ale o to zábavnějším. Zombies, Run je aplikace, která má dokonale přiléhavé jméno. Jedná se totiž spíše o hru než klasický záznam trasy. A ano, budou tam zombie a bude se běhat.

Celý princip je velmi jednoduchý, musíte běžet, a pokud se zombie přiblíží na nebezpečnou vzdálenost, budete muset běžet o něco rychleji. Kromě chytrého telefonu tak budete potřebovat i sluchátka, která se postarají o zvukový doprovod.



Aby to nebylo tak jednoduché, aplikace nabízí možnost plnění více než 200 různých misí. Většinou se jedná o sbírání předmětů, které následně využijete pro znovuobnovení svého města. Tímto způsobem je zajištěno napětí při tréninku a zároveň vás Zombies, Run nenásilně donutí k fartlekovému běhu ve střídavém tempu, který vám pomůže rozvinout fyzickou kondici. Nastavit si můžete i vlastní intervalový trénink. A pokud se vám intervaly podaří zaběhnout podle plánu, nezůstanete bez odměny.



Runkeeper

S Runkeeperem se dostáváme mezi seriózní běžecké aplikace určené pro širokou běžeckou veřejnost hobíky počínaje a výkonnostními chrty konče. V této kategorii je konkurence opravdu velmi vysoká a Runkeeper si získal přízeň více než 47 milionů sportovců po celém světě díky vynikající přesnosti zaznamenávání uběhnuté vzdálenosti a aktuálního tempa.

Runkeeper zaznamenává v reálném čase vše potřebné a jako bonus je možné ho propojit s iTunes nebo Spotify. Z vaší hudební knihovny si pak aplikace vybere ty písničky, které rytmicky sedí s aktuálním během, a postará se tak o ideální hudební doprovod. Chybět nesmí ani zvukové ohlášení aktuálních informací o běhu, nastavení osobních cílů, podrobné statistiky a tréninkové plány od profesionálních sportovců.



Aplikace se dá stáhnout zdarma a nabízí upgrade na placenou verzi, která je ve srovnání s konkurencí o něco dražší, ale za své peníze dostanete neomezený přístup ke všem analytickým nástrojům a tréninkovým plánům, které Runkeeper nabízí.



Runtastic

Další z velmi oblíbených aplikací pro zaznamenávání tréninku se jmenuje Runtastic a její největší výhodou je možnost využití nejen při běhu, ale při celé škále sportovních aktivit, ať už se půjdete projet na kole, na bruslích nebo na lyžích.

Runtastic se zaměřuje kromě samotného záznamu i na detailní statistiky z vašeho běhu a nabízí funkci virtuálního partnera, který vás při tréninku bude nutit překonávat své vlastní časy. Nechybí ani hlasový trenér, který vám oznámí nejen aktuální naměřené hodnoty, ale provede vás celým tréninkem, ať už poběžíte souvislý běh, fartlek nebo intervaly.



Od konkurence se však liší Runtastic především množstvím funkcí, které vám pomohou před a po tréninku. Mezi tyto funkce patří zobrazení předpovědi počasí, času východu a západu slunce nebo doporučení na optimální hydrataci po doběhu.



Zmínit musíme i přítomnost několika dalších vychytávek, jako je například automatická pauza, funkce powersong, která zahraje vaši oblíbenou písničku v momentě, kdy ji nejvíce potřebujete, nebo živé sdílení vašeho běhu a povzbuzování, pokud vám někdo z přátel dá „like”.



Endomondo

Rychlá, přehledná, snadná na ovládání, bez žádných zbytečností. Tak by se dala popsat aplikace, která se rovněž řadí mezi ty nejpopulárnější.

Endomondo nabízí možnost zaznamenávání více než 40 sportů a nechybí žádná z obvyklých funkcí jako nastavení osobních, časových i vzdálenostních cílů, volba osobních tréninkových plánů nebo možnost soupeřit v průběhu tréninku s časy vašich známých.



Právě komunita je nejsilnější stránkou Endomonda. O co méně podrobných statistik na vás bude v této jednoduché aplikaci čekat, o to více se klade důraz na propojení běžců mezi sebou.



Strava

Mezi cyklisty platí, že kdo nepoužívá Stravu, jako by nebyl, a mezi běžci už toto prohlášení začíná platit také. Strava láká především výkonnostní a profesionální sportovce, jimž nabízí možnost podrobné analýzy jejich tréninkových výkonů.

Vzhledem k tomu, že Strava je kompatibilní snad se všemi značkami sporttesterů, většina lidí používá tuto platformu pouze jako tréninkový deník. K dispozici je však od Stravy i aplikace, která se o záznam tréninku přímo postará.



Pevným základem, na kterém Strava stojí, je přítomnost segmentů neboli krátkých úseků na mapě, na kterých se zaznamenává váš čas. Každý segment má svůj vlastní žebříček, vy tak můžete na svém oblíbeném kopci nebo rovince podél řeky soutěžit se známými i neznámými běžci o to, kdo se stane „králem hory“ (v originále King Of Mountain neboli zkráceně KOM).



Segmenty přinášejí do tréninku úplně nový rozměr a nenechají vás žádný běh jen tak lehce odklusat: Co kdybyste se přece jen tentokrát dostali v tom nepříjemném kopci na lepší čas a o nějaké to místo v žebříčku výše?



Nike+

Dost možná nejoblíbenější sportovní aplikaci na trhu nemá na svědomí nikdo jiný než americký gigant Nike. Jeho aplikace Nike+ patří dlouhodobě k tomu nejpoužívanějšímu a v žádném případě se nejedná o náhodu.

I přes velké množství funkcí a přítomnost pokročilých statistik si Nike+ zachovává velmi jednoduchý vzhled a intuitivní ovládání. Samozřejmostí jsou funkce, jako je zvukový doprovod, hlasový trenér, který vám v průběhu tréninku poradí co a jak, spuštění powersongu jediným kliknutím na tlačítko nebo možnost soupeřit s vašimi známými na oblíbené trase.



Velkou výhodou je silná komunita a propracované výzvy, které vám mohou sloužit jako motivace pro naběhání většího množství kilometrů. Zajímavá je i přítomnost heatmapy, která vám na zvolené trase pomůže porovnávat dlouhodobé výkony.

Nike+ je určený nejen začátečníkům, ale i výkonnostním sportovcům. Na závěr musíme zmínit, že na rozdíl od většiny výše popsaných aplikací, které se dělí na osekanou verzi zdarma a placenou verzi prémiovou, je Nike+ zdarma kompletně. Abyste se dostali ke všem nabízeným funkcím, nemusíte si platit žádné dodatečné členství.