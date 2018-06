Under Armour je dvojka na americkém trhu. Své místo si hledá i u nás

Nejdřív jsem zaznamenala logo. Připomínalo mi vylepšené japonské písmeno, ale omyl to byl několik set kilometrový. Značka Under Armour, jejíž znak tvořený začátečními písmeny U a A jsme mohli v posledních dnech vídat, jak vykukuje u krku z dresu Jaromíra Jágra, totiž pochází z Ameriky.

Sedl si, zkoušel a vymyslel to

Teprve třiadvacetiletý fotbalista Kevin Plank nesnášel, jak musí neustále v horkém počasí měnit propocená bavlněná trika. Zkoumal kombinace tkanin a zavřel se k babičce do suterénu, dokud nevykutil to, o čem snil. Tričko, které dobře schne a chladí. Během dvou let přešel od prodávání z kufru auta do výroby a prodeje tradiční cestou. Psal se rok 1996. Značka tak bude brzy slavit 20 let existence.

Jako mnoho jiných značek disponuje i Under Armour speciálními technologiemi, jimiž vylepšuje své materiály. Zvykat si na nové názvosloví příliš nemusíme, lehce si od něj můžeme totiž odvodit, pro jaké počasí je zvolený kousek oblečení s danou technologií určen. HeatGear® je pro aktivitu od 24°C výše, ColdGear® je zase dvouvrstvá látka pro chlad od 13°C níže. Do ostatního a proměnlivého počasí se hodí textilie vybavené AllSeasonGear®. Tím ale výčet nekončí. Vyspělá značka má mnoho dalších „vychytávek“ do větru, deště, proti slunci. Antibakteriální úpravou či funkčním materiálem připomínajícím na omak bavlnu to však stále ještě nekončí.

Test na vlastní kůži

Jako redaktoři Rungo.cz jsme na sebe natáhli jeden dámský a jeden pánský univerzální (ne vždy určený pro běh) komplet, v němž jsme několikrát vyběhli. Přečtěte si naše postřehy.

Dámské běžecké oblečení

Kalhotky Pure Stretch Cheeky: První z věcí, které musím vypíchnout z hromádky UA, jsou sportovní bezešvé kalhotky. Prodávají se v jedné velikosti, ale jsou velice pružné a pohodlné. Nikde se nic nezařezává, což je skvělé i proto, že se nerýsují pod legínami. Určení: lifestyle. Cena: 340 korun.

Šortky Heatgear Alpha Shorty: Doporučuji je spíše dámám se štíhlými stehny, poněvadž jsou celkem krátké a v opačném případě by se mohla stehna o sebe odřít. V chladném počasí jsem je ale využívala jako podvlékací spodní kalhotky pod legíny. Určení: trénink. Cena: 690 korun.

3/4 legíny Fly By Compression Capri: Kdybych měla vybrat druhou nejlepší věc, budou to tyto legíny z maximálně komfortního materiálu. Můžete si v nich rozbít koleno, ale dírku v textilu nevyrobíte. Nejskvělejší je ale vyšší pas, který krásně obepíná ženské boky, nikde nic nepřetéká a na záda netáhne. Malá kapsička slouží maximálně na gel nebo klíče. Určení: běh. Cena: 1290 korun.

Mikina Tech 1/2 Zip: Krásně zapadla do mého jinak bohatého šatníku. Dlouhý rukáv z tenké velmi prodyšné látky tam chyběl na chvíle, kdy to venku není ani na dlouhý, ani na krátký rukáv, ale něco mezi tím. Omotávám ji kolem pasu, kde tento lehký kousek nijak nepřekáží a je připraven k použití. Pozor ale na suché zipy. Pavučinková látka se o ně ráda zachytává, jak dokázalo mé pouzdro na paži. Určení: trénink. Cena: 1140 korun.



Pánské běžecké oblečení

Šortky ArmourVent Comp Short: Líbí se mi barevnost, které se UA rozhodně nebojí. Spodní boxerky neškrtí, neshrnují se a na kůži jsou příjemné. A hlavně: člověk se díky síťovině, která je na bocích a v zadní části, nepotí a ani v teplejším počasí v nich není horko. Určení: trénink. Cena: 1140 korun.

Spodní triko Armour HG LS Comp: Asi nikdo nemá rád škrtící první vrstvy a u tohoto trika vám to nehrozí. I při mých 193 centimetrech výšky jsou rukávy dostatečně dlouhé a nevypadám, jako bych triko vypral na 90 stupňů. Podobné triko ale seženete i u jiných značek. Určení: trénink. Cena: 990 korun.

Volné šortky Burst Woven Short:Pokud se vám líbí a máte rádi streetovější outfit, tak pak jsou pro vás tyhle šortky tím pravým. Naprosté pohodlí v pohybu co běžecké „pohodáře“ prostě musí potěšit. Kapsy jsou hluboké, dáte do nich skoro celý obsah batohu ( i když to pak nedoběhnete daleko). Šortky jsou nositelné i na jiné sporty nebo na takové to domácí válení na gauči. Určení: trénink. Cena: 840 korun.



Mikina LS Tech FZ Hoody: Ideální volba, když je lehce chladno nebo když víte, že se váš pohyb protáhne do večerních hodin. Mikina je z tričkoviny, je tedy velmi tenká a prodyšná. Když ji nahňácáte do batohu, rozhodně se nemusíte strachovat, že až ji po X hodinách vyndáte, budete jako ožvýkaní. Kapuce je parádivý prvek navrch. Určení: trénink. Cena 1140 korun.

Shrnutí: Pokud hledáte tak trošku jiné běžecké oblečení, které využijete i při jiných sportech, u UA si rozhodně vyberete. Nejvíc se mi líbí určitě variabilita. Streetovější vzhled některých produktů na druhou stranu nemusí každému vyhovovat.