Umění nenastoupit na start: Kdy raději předem odpískat závod?

Nedokončený závod neboli DNF (did not finish) je častým tématem rozhovorů mezi běžci. Obzvláště na náročných trailových závodech se totiž může velmi snadno stát, že do cíle vůbec nedorazíte. Vzdát závod v pravou chvíli je přitom velmi užitečná dovednost, která vám do budoucna může ušetřit spoustu potíží. Rozhodovat se během náročné fyzické aktivity, kdy tělem koluje vysoké množství adrenalinu, ale není úplně snadné. Ještě užitečnější je proto umět správně odhadnout, kdy do závodu raději vůbec nenastupovat.

Tady jsou důvody, které by vás měly dovést k předstartovnímu zamyšlení.

1. Zranění

Nejčastějším a zároveň nejvážnějším důvodem, proč do závodu nenastoupit, je nedoléčené zranění, které jste utrpěli v nedávné době. I když už se při tréninku může zdát, že je postižené místo relativně v pohodě, musíte počítat s tím, že závod absolvujete v mnohem vyšší intenzitě. Kvůli tomu hrozí riziko, že si původní zranění nejen obnovíte, ale pravděpodobně ještě zhoršíte - a původních pár týdnů rekonvalescence se tak protáhne na pár měsíců.



Nezapomínejte na to, že aktuální sezóna zcela jistě není vaší poslední a že nestojí za to vyřadit se kvůli jednomu závodu na velmi dlouhou dobu. Tedy minimálně v případě, že se nechystáte na olympiádu nebo mistrovství světa.

2. Vyčerpání

Staré dobré běžecké pořekadlo říká, že rychle máte běhat, když se cítíte dobře, pomalu, když je vám mizerně, a vůbec, pokud vás něco bolí. Závod zcela jistě nikdy nepoběžíte pomalu, a jestli je vám už několik týdnů opravdu mizerně, zvažte, zda má cenu se do toho vůbec pouštět. Samozřejmě, pár špatných nocí, jeden nepovedený trénink nebo předstartovní nervozita se jako pádný důvod k nenastoupení do závodu rozhodně neberou.

Pokud jste ale dlouhodobě nevyspalí, máte stres z práce a trénink v posledních týdnech nestál za nic, je velmi pravděpodobné, že při závodu se to zázračně nerozběhá.

Je-li ovšem závod zároveň společenskou událostí, při které potkáte množství známých, a vy jste smíření s tím, že tentokrát to na osobák nebude, pak nic neřešte a na startovní čáru se postavte.

3. Nedostatek tréninku

Na tento důvod který se rozhodně nemůžete vymlouvat u kratších a méně náročných závodů. Silniční desítka nebo krátký přespolák se dá slušně odběhnout i s minimem tréninku.

Jiná situace nastává, chystáte-li se na maraton nebo dlouhý běh v terénu. Pokud je závod výzvou, kterou se chystáte pokořit a která se ještě nedávno zdála nezvládnutelná, je všechno v pořádku. V tuto chvíli se totiž pravděpodobně nikdy nebudete cítit stoprocentně připraveni a na takovém závodě budete spíše než umístění sbírat zkušenosti.

Jestli se ale chystáte na trať, kterou jste už jednou zvládli, budete pravděpodobně chtě nechtě běžet rychleji než posledně. V takovém případě může nedostatek tréninku vést k přepálení tempa a následnému vytuhnutí. Zvažte proto, zda jste schopní zaběhnout závod tak, abyste byli s výsledkem spokojení.

4. Nedostatek motivace

Po zdravotních problémech je nedostatek motivace pravděpodobně druhým nejvážnějším důvodem, proč se na závod raději vykašlat dříve, než vůbec nastoupíte na start. Pokud přitom závažnost absence chuti a touhy podceníte, je pravděpodobné, že výsledek a vůbec celý závod nebude stát za nic. A že to na delších tratích pravděpodobně zabalíte při první příležitosti.

Zajímavým způsobem, jak se dostatečně namotivovat, je vytyčení menších cílů. Ze závodu si vždy můžete udělat trénink na jinou akci, na kterou se těšíte. Kromě toho můžete také například zaútočit na osobní rekordy na různých dílčích distancích nebo Strava segmentech po trati.