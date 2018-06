Blíží se svátek ultratrailu: Columbia Ultra Trail du Mont Blanc 2017

Specialitou UTMB je obrovský přetlak, který vyústil v losování o startovní čísla. Pokud nemáte štěstí, může se stát, že si na samotný start počkáte i několik let, než se vaše jméno ukáže na seznamu vylosovaných šťastlivců. Abyste měli představu, o jak obrovskou akci se jedná, uveďme několik čísel. Letos se na start všech tratí postaví osm tisíc běžců, o které se budou starat dva tisíce dobrovolníků. Čtyři hlavní tratě měří dohromady 447 kilometrů s celkovým pozitivním převýšením 26 800 metrů.



Čtyři závody v jednom týdnu

Kromě UTMB se ve francouzském Chamonix konají ještě tři další závody, které patří do rodiny Columbia Ultra Trail du Mont Blanc 2017. Je to CCC (Courmayeur - Champex - Chamonix, 101 km), TDS (Sur les Traces des Ducs de Savoie, 119 km) a nejkratší a nejmladší OCC (Orsières - Champex - Chamonix, 56 km).

Zájem široké běžecké veřejnosti je umocněn i relativně mírnými limity, na zdolání hlavní trasy máte 46 hodin a 30 minut. Nejrychlejší běžci pak stejnou vzdálenost urazí za neuvěřitelných dvacet hodin.

Nejnabitější ultra trail historie

Velkou zásluhu na popularitě UTMB má španělský fenomén Kilian Jornet, jemuž se v minulosti podařilo několikrát tento závod vyhrát. Letošní ročník je pak speciální právě díky Kilianovu návratu, který slibuje strhující podívanou. Obhajoba vítězství ale nebude vůbec jednoduchá. Na startu stojí jména jako Francois D’Haene (Salomon, vítěz z roku 2014), Xavier Thevenard (Asics, vítěz z roku 2013 a 2015) nebo ambiciózní Američané Zach Miller (Nike) nebo Jim Walmsley (Hoka One One). Letošní UTMB tak bude i díky množství dalších špičkových běžců pravděpodobně nejnabitější ultra trailový závod historie.

Opomínat bychom neměli ani ženské startovní pole, kterému vévodí dvojnásobná mistryně světa Caroline Chaverot (Hoka One One) nebo dříve neporazitelná Núria Picas (Buff pro team)

Konkurence je bezesporu obrovská, ale masiv Mont Blanc je Kilianovým oblíbeným hřištěm, proto je s tímto jménem stále nutné počítat. A to i přesto, že se v poslední době věnuje běhání spíše okrajově a místo toho směřuje veškerou pozornost na lezení po horách a skialpinismus.

Češi na startu

Tradičně vysoká bývá na UTMB i česká účast a nejinak tomu bude i letos. Na všech tratích odstartuje dohromady 16 běžců s českou vlajkou u jména a mezi hlavní želízka v ohni by se měli řadit Jan Ďuk zastupující značku Columbia na trase TDS a Tomáš Štverák z Montura CEP teamu na UTMB. V případě Honzy Ďuka je sice start z pracovních důvodů ohrožen, ale pokud přece jenom poběží, pak má velmi slušnou šanci na kvalitní umístění. U Tomáše by start neměl být ničím ohrožen a vzhledem k vynikajícímu výsledku z loňské Rondy del Cims bude potřeba s tímhle mladičkým běžcem počítat i na UTMB 2017. O špičkové umístění by se na UTMB měl rvát i Zdeněk Kříž (Buff pro team), ale toho v letošní sezóně brzdí zranění a je otázkou, zda do závodu vůbec nastoupí.

Díky hlavnímu partnerovi závodu značce Columbia budeme mít možnost tuto velkolepou podívanou sledovat živě přímo z Chamonix. Zejména z pátku na sobotu se tak můžete těšit na živé zpravodajství přímo z trati. Během noci se totiž budu pohybovat podél trasy UTMB, abych měl možnost sledovat aktuální dění na vlastní oči. Chybět díky tomu nebudou průběžné informace o aktuálním stavu elitních i českých běžců. Kromě pátku a soboty ale nepřijdete ani o zprávy ze závodního expa, nebo o aktuality z ostatních probíhajících závodů.