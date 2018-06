Jste zhrozeni z běhu? Dostane vás z toho připravovaná kniha B. Topinkové

Bára Topinková je redaktorkou RUNGO od jeho založení. Začala běhat, protože o běhání coby profesionální bloggerka začala psát a s překvapením zjistila, že věci, o kterých píše, musí kvůli autenticitě článků vyzkoušet na vlastním těle. Postupem doby (tedy s narůstajícími kilometry a klesajícími kilogramy živé váhy) se díky práci na článcích tematicky sahajících od výběru běžeckých podprsenek až po využití biomateriálů coby náhražky sanitárních tkanin v případě akutní běžecké potřeby setkala s tolika trenéry, výživovými poradci a začínajícími běžci, že získala publikovatelnou spoustu informací o hobby běhání. Přes zimu z těchto poznatků (a padesáti litrů vína rozličné provenience) ukula knihu „Z lehu k běhu - jak rozběhat lemrochoda“, z níž vám jako prázdninové čtení přinášíme první kapitolu:

Zhrozeni z běhu

I když nám antropologové a závoďáci tvrdí opak, ne každý je od přirození běžcem. Ultramaratonci sice své fanoušky přesvědčují o tom, že na osmdesáti kilometrech člověk dokáže předběhnout i koně, ale protože ještě k pokusu nedokázali sehnat žádného svolného koně, většinová populace jim to stále nějak nedokáže uvěřit. Taktéž legenda o radostném a bezbolestném rozběhnutí naplněném dalekosáhlými pocity štěstí, osobními rekordy a krajinnými panoramaty se krčí v oddělení mýtů, hned vedle pohádky o nezkorumpovaném politikovi. Začít běhat totiž není pro většinu normálních smrtelníků nic jednoduchého. Ale i když se řadíte mezi lemrochody, tedy tvory habitusu oplácenějšího a naturelu línějšího, nemusíte být z běhání zhrozeni.



Lemrochodové nejsou ztracené běžecké existence – jen potřebují v začátcích speciální přístup. Naše těla, oplácaná nedostatkem nedostatku a znuděná monotónními hodinami tělesné výchovy (o tortuře v podobě povinné patnáctistovky doprovázené sípotem, pícháním v boku a posměšnými poznámkami fousaté učitelky nemluvě), se v průběhu dospělých let maximálně adaptovala na stresovitě přikrčený posez u počítače. Zvednout pozadí od blahobytu brambůrků a příběhů vyprávěných pro propláchnutí mozku utahaného tvorbou virtuálních hodnot ve formě excelovských tabulek, to chce odhodlání a dobrý motiv. Na cestě k výše zmíněnému endorfinovému rauši na běžecké stezce vás sice nečekají krev, pot a slzy, ale haldy propocených ponožek o čichové průraznosti trumfující i ty nejmodernější biologické zbraně, desítky puchýřů, odřenin a protrpěných minut plných existenciálních otázek typu „kdo jsem, kam kráčím a proč tam nedokážu doběhnout“, zcela jistě.

Taxonomie lemrochodů

Lemrochod je specifická odrůda lenocha obecného, který se přes prvotní nechuť svého těla i ducha pohybuje rychlostí vyšší než je prostá chůze. Tuto činnost vykonává opakovaně a se stále sílícím pocitem uspokojení jak z činnosti samotné, tak z postupného narůstání času jí věnované a rychlosti více a více se blížící...běhu. Ačkoliv si lidé zakládají na tom, jak jedineční jsou, běžečtí začátečníci se vyskytují ve formě tří základních druhů. Ty byly před nedávnem přírodovědci detailně popsány a zkatalogizovány. Najděte se v následujícím taxonomickém rozdělení rodu lemrochoda obecného a přizpůsobte běhání svému naturelu:

Lemrochod kulatý je typickým představitelem více než osmdesáti procent běžeckých začátečníků. Patříte-li mezi tvory, jež od ideální váhy celoživotně dělí jen basa piv, opravdu poslední bonboniéra a střevní chřipka, tvrdíte-li otevřeně, že nemáte nadváhu, ale podvýšku, a pokud jste náhodou vysocí akorát, váš apetit vaši výšku značně převyšuje, patříte do kategorie lemrochodů kulatých. Vyznačujete se tělesným habitusem o větší či menší míře soudečkovistosti, s pravidelným rozmístěním třeslavých částí, které se při průchodu kolem zrcadla snažíte vcucnout do svých útrob.

V oblíbených kalhotách si připadáte jako potápěč, protože se do nich můžete ponořit teprve po hlubokém výdechu, a v zadržování dechu v o číslo menším oblečení jste zdatní natolik, že byste se z fleku mohli ucházet o titul mistra světa ve freedivingu. Protože omezování dávek krmiva ani cvičení v sokolovně dvakrát týdně (následovaný kávičkou s kamarádkami či jedním pětipivem s kamarády) u vás nikam nevedou, a sezení v práci kombinované s věkem či těhotenstvími vedlo k plíživému nárůstu váhy až na číslo vpravdě jateční, zbyl běh jako poslední šance na záchranu vaší tělesné schránky předtím, než uhynete hladem, protože nebude nikdo schopen vysekat do zdi díru dostatečně velkou na to, abyste jí buď prošli pro potraviny, nebo z bytu konečně vyběhli a něco se sebou udělali.



Lemrochod je druh lenocha, který jednou opustí gauč a rozběhne se. A začne ho to bavit.

Lemrochod cyklický má sklony opakovat tutéž chybu pořád dokola. V tomto případě se jedná o chybu s názvem „půjdu běhat až zítra“. Postupným oddalováním běhu na popopozítří se z něj stává pravý recidivista mezi začátečníky, který se po různě dlouhých pauzách zaviněných okolnostmi od nemoci, stěhování a pohřbu tetičky z druhého kolena až po kolaps z pracovního vytížení, vrací do tréninkového procesu.

Lemrochod cyklický je rozený masochista, neboť každé běhání ze začátku bolí, a on toto začátečnické martyrium absolvuje díky svému založení s větší či menší pravidelností nejméně tucetkrát. Na jeho obranu je třeba pochválit jeho zájem o věc, protože je rozhodnut začít znovu i přesto, že už si bolavými začátky několikrát prošel a dobře ví, do čeho jde. Jako všichni běžečtí repetenti začíná s během zásadně od pondělka. Toho příštího (měsíce, roku), samozřejmě.

Kalkulačka vyplýtvaného času

Lemrochod líný se vyznačuje silně vyvinutou slabou vůlí a tak rozvinutým talentem pro vymýšlení výmluv, že by mu je mohl závidět kdejaký špičkový právník nebo politik. Z rukávu umí na první dobrou vysypat přehršel důvodů, proč zrovna dnes nemůže vyběhnout, včetně zoologické studie dokazující přítomnost pumy ve stokilometrovém perimetru jeho oblíbené běžecké stezky a norské předpovědi počasí počítající s desetiprocentní pravděpodobností příchodu orkánu. Kdo by tohle, prosím, riskoval na vlastní kůži?

Lemrochod líný je líný tak kreativně, že by během jednoho tréninku dokázal vymyslet nový filozofický směr jen proto, aby dokázal existenci boha, který běhání nesnáší, a svým stoupencům jej důrazně zakazuje v podobě osmého hříchu. Jako mistr světa v prokrastinaci má dokonale uklizený byt včetně běžeckých bot srovnaných podle barvy a ročního období, než se odhodlá vyběhnout. Jeho štěstím bývá to, že i přes své založení se občas k vyběhnutí donutí. Ale až když mu dojdou boty k přerovnávání a někdo mu zalepí pusu tejpovací páskou, takže si výmluvy může leda myslet.



Duben je první měsíc v jarní fázi přípravy běžce. Ti zkušenější přecházejí z nabírání pomalých kilometrů na rychlejší tréninky, ti méně zkušení z běžeckých pásů na venkovní běžecké chodníčky, a začátečníci z nabírání kil a výmluv na své první kilometry. Po zmrzlém lednu, ledovém únoru a prokřehle upršeném březnu je tady měsíc, ve kterém ani lemrochod líný nedokáže vygenerovat potřebný počet hodnověrných výmluv na celý měsíc. S novým jarem hledáme nový harém, do žil se vlévá optimismus, venkovní teplota nehrozí ani omrzlinami, ani smrtí úžehem.



Duben je prostě ideální měsíc na to, abyste se pustili do běhání. A začněte hned prvního. Udělejte si ze svých špeků a nedodržených předsevzetí legraci a začněte běhat na Apríla! Kdyby se to náhodou i tentokrát nepovedlo, a vy jste se zařadili mezi lemrochody cyklické, můžete alespoň všem ostatním tvrdit, že to byl ten nejlepší vtip vašeho života. Ale pokud vytrváte, bude to pro vás samotné nejen ten nejlepší vtip, ale také nejlepší rozhodnutí sezóny...

V knize na vás čeká dvanáct kapitol, které vás po jednotlivých měsících uvedou do specifik běžeckého roku i běžeckých témat, která se nejvíc řeší. V každé z nich navíc najdete měsíční tréninkový plán pro každý typ lemrochoda, recept měsíce i motivační běžecký úkol. Všechna fakta, recepty a tréninkové metody uvedené v této knize jsou testovány na lidech. Jmenovitě lemrochodech, kteří začali běhat před vámi. Co o nich soudí američtí vědci nebo komerční trenéři, se neví. Podobnost s vašimi začátky není čistě náhodná, proto se poučte z chyb, které už udělal někdo jiný. A pozor! Běh je návykový a na těle zanechává trvalé následky!

Kniha vyjde v listopadu 2017 v nakladatelství Bizbooks. Žádejte u svého knihkupce - s botami na běhání v ruce!