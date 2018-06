UKÁZKA Učitel běžeckého národa Miloš Škorpil radí: Chvátejte pomalu.

Ještě před pár lety vévodila žebříčku volnočasových sportovních aktivit cyklistika. Běhání bylo naposledy populární možná tak v dobách slávy Emila Zátopka. Nedávno ale hobby běhání nabralo nový dech. I díky ultramaratonci Miloši Škorpilovi začal postupně běhat skoro celý český národ. Tento průkopník hobby běhání běhá celý svůj život. O tom, jaké to je uběhnout 500 km se podělil v letošním rozhovoru pro Rungo.

Ukázka: Tréninkové výhody paneláku

Přínos běhu do schodů je obdobný, jako když běháte do kopce nebo skáčete. Krátké schody vám v tréninku mohou nahradit běhání krátkých sprintů. Dlouhé schody už začínají mít podobný efekt jako krátký horský běh. Běhání po schodech v současné době zažívá podobný boom jako Trailrunning. Počet organizovaných běhů ve výškových budovách se stále zvyšuje. Je to celkem pochopitelné, když si uvědomíme, že mrakodrap najdete skoro v každém větším městě, na rozdíl od pořádného kopce. Skoro by se dalo říci, a to bez nadsázky, že ten, kdo bydlí v paneláku, má oproti tomu, kdo bydlí v bungalovu, velkou tréninkovou výhodu.



Nechtějte hned běhat jako elitní běžci

Mnoho běžců má pocit, že jim ujel vlak a snaží se jej stůj co stůj dohonit. Proto se snaží ve velmi krátkém čase naložit svému tělu takové dávky, jaké absolvují běžci světové špičky. Neuvědomují si, že tito se na špičku dostávali řadu let postupným navyšováním tréninkových dávek. Kromě toho, že napodobovatelé elitních běžců běhají příliš rychle, tak také příliš rychle navyšují své tréninkové objemy! Zapomínají na nejdůležitější pravidlo běžeckého tréninku: Navyšování objemu z týdne na týden nesmí překročit 10%.



Vliv běhání na hubnutí a přibírání

Při běhání spálíte velké množství kalorií - více než při jakémkoliv jiném sportu. Navíc ještě dalších čtrnáct hodin poté, co doběhnete, probíhá látková výměna (prostě pálíte, i když neběžíte. To ale neznamená, že byste mohli jíst jako zápasník sumo. Fakta jsou prostá. Při hodinovém vytrvalostním běhu spálí 75kilový muž 1000 kcal. Přičemž jedna tabulka čokolády vám dodá cca 600 kcal. Pro představu ještě uvedu, že sedmdesátikilový běžec na maratonské trati spálí při tempu 9 km/hod 2800 kcal; při tempu 12 km/hod 2457 kcal; při tempu 15 km 2400 kcal. Takže hodně běhat znamená více jíst. A pokud je to s rozumem, netřeba se být přibývání na váze.



Jak na strach z přibírání? Bez zmrzliny by tady byla jen tma a chaos, nebo taky latte, latte, latte, pivo, pivo, pivo...

Čas nezpomalíte. Jak čas zpomalí vás?

Čas zastavit nelze. Mnoho vynikajících běžců minulosti, i ve veteránských kategoriích, přestalo běhat či vůbec sportovat proto, že si právě tento fakt nedokázali v hlavě připustit a pořád se v duchu opájeli svými někdejšími výkony, k nimž se už samozřejmě nikdy nemohou ani přiblížit. Co s tím? Je to jednoduché, prostě si pokaždé, když se přesunu o jednu věkovou kategorii výš, stačí zaběhnout nové osobáky. Když to nevyjde první rok, mám na to stále ještě další čtyři. Případně mohu zkusit jinou vzdálenost, jiný typ běhu (běh do vrchu, trail…), jinou disciplínu (duatlon, triatlon, inline…). Také existují “Maďarské tabulky”, v nichž se přepočítávají výkony vzhledem k věku toho, kdo výkon dosáhl, a podle nich můžete nejen zjistit, že se nezhoršujete, ba naopak zlepšujete, ale dokonce i to, že jste daleko lepší než ti mladí chrti, kteří se na vaše výkony dívají skrz prsty.