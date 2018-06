UKÁZKA: Paleo strava, o co vlastně jde?

Sisson byl úspěšným sportovcem, triatlonistou a maratonským běžcem (jeho rekord je dvě hodiny a osmnáct minut). V poslední době je však známější jako vůdčí osobnost Primal/Paleo komunity a propagátor tohoto životního stylu, který pokládá za nejzdravější. A jako osoba, která od vrcholových sportovních výkonů spíše odrazuje, protože podle něj mají devastující účinek na organismus, což si prý vyzkoušel i na sobě.

Podle vyznavačů „paleo“ je Sissonova kniha Primal Blueprint dokonce nejčtivější možný úvod do principů Primal/Paleo životního stylu. Zejména ve Spojených státech, ale vlastně všude, kde byla představena, vyvolala jednak velký ohlas, ale také rozporuplné reakce.



Sissonův „návod“ vede k bourání zavedených stereotypů, k přeprogramování genů. Tvrdí například, že konzumace obilnin vede k nadměrné produkci inzulinu, ukládání tuků a k srdečním chorobám. Naopak doporučuje, že by hlavním zdrojem příjmu kalorií měly být živočišné potraviny, dále pak ořechy, semínka, zelenina a ovoce.

Podle Sissona není zapotřebí jíst pravidelně, pokud nemáte nadměrnou produkci inzulinu. Důležité je však přeprogramovat své geny tak, že se z vás stane zvíře spalující tuky. Zároveň ovšem doporučuje výrazně zvolnit ve fyzických aktivitách. Kalorie spálené během neustálých tréninků podle něj jen zvyšují chuť k jídlu a zejména na sladké, a proto nejsou efektivní pro snižování hmotnosti.

„Paleo dieta slibuje všechno možné, ale její propagátoři jaksi zatajili, že člověk doby kamenné se dožíval jen sedmadvaceti let,“ řekl před časem pro MF DNES obezitolog Petr Sucharda. Stejně jako jeho kolega z Fóra zdravé výživy Pavel Suchánek míní, že jde jen o krátkodobý výstřelek (více o paleo dietě zde).

Ukázka 1: Proč nám škodí zavedené sterotypy

V programu Primal Blueprint se naučíte, proč vám konzumace nízkotučné stravy bohaté na celozrnné potraviny, jako je například chleba, rýže, těstoviny a cereálie, může snadno způsobit nadváhu a současně podvýživu.

Zjistíte, proč miliony běžců a návštěvníků tělocvičen obětují čas a úsilí snižováním váhy, ale přitom si rutinně zhoršují zdraví a urychlují proces stárnutí jako přímý důsledek své oddanosti cvičení. Zjistíte, proč úroveň cholesterolu ve vaší krvi a příjem nasycených tuků nejsou hlavní rizikové faktory pro srdeční choroby, jak jsme se učili věřit, a proč strava s relativně vysokým obsahem tuků podporuje zdraví a dlouhý život.



Ukázka 2: Přeprogramujte své geny

Neúprosný technologický pokrok civilizace nás odvedl od zdravých stravovacích návyků a aktivního životního stylu s vyváženým stresem, který umožnil dávným lidem překonat drsné konkurenční prostředí evoluce. Jsme nicméně geneticky prakticky stejní (ve všech aspektech týkajících se lidského zdraví) jako naši předci, lovci a sběrači, díky skutečnosti, že evoluce zpomalila až do zastavení v době, kdy pominuly hlavní selekční tlaky hladovění a ohrožení predátory.



Genetická výbava je víc než jen z větší části neměnná sestava zděděných rysů. Jsou to „dopravní policisté“, kteří řídí fungování všech buněk ve vašem těle, a to vždy. Proto je můžete přeprogramovat pomocí zdravého životního stylu a tím můžete dokonce i silné genetické předpoklady k nemocem, nadbytečnému tělesnému tuku a dalším nepříznivým zdravotním stavů potlačit



Ukázka 3: Pohybujte se často a pomalu

Cena pro nejdokonalejšího člověka patří Grokovi, což je moje přezdívka pro prototyp člověka z doby před rozmachem zemědělství. Grok je hlavní postavou této knihy i mého blogu. Je štíhlý, chytrý a zdravý a určitě si ho zamilujete.



Grok strávil každý den několik hodin pohybem, který by dnešní sportovní fyziologové asi označili za velmi nízké aerobní tempo. Lovil, sbíral, trhal, putoval, zkoumal, migroval, lezl a plížil se. Tato poměrně málo intenzivní aktivita dala jeho genům důvod vybudovat silnější kapilární síť (krevní cévy) pro dodávání kyslíku a paliva do každé svalové buňky a snadné konvertování uloženého tuku na energii (tuk je hlavní palivo používané při aerobní aktivitě nízké intenzity). Jeho každodenní pohyb také pomohl vyvinout siné kosti, klouby a pojivovou tkáň.



Co Grok nedělal, bylo vyčerpání energie a zásoby svalového glykogenu pravidelně rozvrhovanou soustředěnou aktivitou se střední až obtížnou intenzitou. Toto nepřirozené chování by ho zanechalo zranitelným, ať už útokem predátora, hladověním nebo jiným neštěstím. Možná jste slyšeli tu nedávno zpopularizovanou myšlenku, že lidé byli „zrozeni k běhu“? Přesnější by bylo říci, že jsme byli zrozeni k časté chůzi a občasnému běhu (na delší vzdálenost nebo sprintu) za něčím nebo před něčím, pokud šlo o život.



Ukázka 4: Jezte, když máte hlad

Vždycky byste své chutě měli tišit dostatečným množstvím schválených jídel, než je protrpět pomocí vůle a podobných nespolehlivých, krátkodobě působících zbraní. Netřeba se bát, tato Primal jídla vás dokonale nasytí bez toho, aby později následoval propad cukru, jak se to stane, když sáhnete pro kus pečiva.



Protože moderní život je celý o rozvrzích, často je pro nás výhodné a příjemné jíst pravidelně. To je v pořádku. Jen doporučuji věnovat větší pozornost úrovni vašeho hladu než hodinám. Já například většinu dní snídám podle toho, jaký mám hlad, jak jsem aktivní a co mě ten den čeká.

Často si dám velkou omeletu ze čtyř nebo pěti vajec se sýrem, houbami, paprikami, cibulí a rajčaty, trochou slaniny a avokáda navrch. Jindy popadnu jen pár makadamových ořechů nebo si udělám Primal smoothie, které si dám cestou. A opět jindy snídani prostě vynechám, aniž bych z toho měl pocit viny, návaly hladu nebo málo glukózy v krvi. Pokud se většinu času stravujete podle Primal Blueprint, všechno to funguje dobře.