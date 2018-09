Fenomén DIY: je libo doma vyrobené běžecké boty?

DIY neboli „Do It Yourself“ neboli „vyrob si sám“. Trend, který je pro někoho životním stylem a který se u nás svého času těšil velké oblibě, nutno dodat, že především kvůli všeobecnému nedostatku, se opět hlásí o slovo. Doma vyrobená kosmetika, doma ušitá kabelka, doma vyrobená přání… to je klasika. Na Instagramu a YouTube ale najdeme i nápady či celé návody, které jasně dokazují, že fenomén „urob si sám“ pronikl i do běžeckého světa.

Běžecké pásky

Praktický běžecký doplněk, minimalistický pásek, který je zároveň pouzdrem na mobil či klíče, je součástí základního sortimentu většiny běžeckých značek. Ale možná to znáte – je vám moc malý, moc velký, moc pevný, škrtí nebo leze nahoru. Nebo co hůř, neladí s vaším sportovním outfitem.

Bloggerka, která si říká Jess Rabbit a píše především o šití, to vyřešila po svém: ušila si běžecký pásek z funkční elastické tkaniny přímo na míru svým potřebám a věcem, které v něm nosí. A samozřejmě také vkusu. V článku detailně popisuje, jak si běžecký pásek vyrobit. Pokud navíc patříte mezi milovníky recyklace, můžete se inspirovat u další bloggerky, která vyrobila běžecký pásek na mobil ze starého sportovního tílka.

Běžecké boty na zimu

Zima se pomalu, ale jistě blíží. Někteří z nás běhají v horách nebo po zasněžených a zledovatělých cestách, což někdy může být takzvaně „o ústa“. Jen málokteré podrážky běžeckých bot zvládnou tyto zrádné povrchy se ctí. Pomoci mohou různé nesmeky, ale také takzvané spiky, upevněné přímo do podrážky bot.

Tento pojem znají spíše golfisté, jejichž boty jsou podobnými plastovými či kovovými hroty standardně vybaveny. Jde ale i o vychytávku, bez které by se neobešel nejeden skalní zimní běžec. Jak na to? Nemusíte kupovat speciální boty – stačí do podrážek, třeba starších, bot navrtat krátké šroubky: buď ty samořezné, nebo si pomoci vrtačkou jako běžec, který upravuje boty na zimu na tomto videu.

Reflexní doplňky

Dny se krátí a večerní běžci by měli začít zase dbát i na bezpečnost. Základem je prevence, v našem případě v podobě reflexních doplňků. Především běžkyně s citlivým smyslem pro estetické cítění nemusejí být se sortimentem reflexních prvků spokojeny. Nezoufejte. Galanterie, především ty internetové, jsou plné různých reflexních stužek a pásek.

Fantazii se meze nekladou. Můžete si vyrobit opravdu nepřehlédnutelné doplňky, ale klidně i něco praktického a elegantního zároveň, jako tato bloggerka, která přináší návod na jednoduchou, ale dobře viditelnou reflexní čelenku a pásek. Pokud se vám nechce šít, zkuste se podívat po internetových obchodech: seženete zde reflexní tkaničky do bot, reflexní nažehlovačky v mnoha provedeních nebo dokonce reflexní látku v metráži.

Minimalistické boty

Tohle už je trošku vyšší „level“. Ušít si vlastní běžecké boty chce nejen hodně šikovné ruce, ale také dostatek kuráže. Nutno dodat, že DIY běžecké boty, které můžete „potkat“ na internetu, vždy patří k minimalistické nebo barefoot obuvi. Pokud je vyrábí člověk, který této problematice a stylu rozumí, nemělo by jít o nic nezdravého nebo nebezpečného. Co se však týče vzhledu, příliš parády většinou nenadělají, ta musí být vyvážena dobrým pocitem z toho, že jsme si zvládli ušít vlastní funkční a navíc sportovní boty.

Nápady na vytvoření domácích barefoot bot internet poměrně hýří. Můžete použít staré ponožky, zrecyklovat staré sportovní boty nebo vyrobit „starověké“ běžecké sandále, takzvané huaraches.

A co vy, vyrobili jste si nějaký doplněk na běhání či jiný sport? Pochlubte se v diskuzi.