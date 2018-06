Uběhněte kilometr(y) s Teribear pro psychoterapii do dětských domovů

Představte si, že utíkáte sami před sebou. Před svými smutky, nejistotami, pocity zmaru a nelásky, které jste si odnesli z dětství. A bez psychologické pomoci před nimi budete utíkat celý život. To, že běžíte 4:00 na kilometr, vám v tom vůbec nepomůže.

Kdo je TERIBEAR Teribear je méďa hrdina a symbol pomoci dětem. Jeho jméno je slovní hříčkou anglického slova teddy bear, plyšový medvídek, a jména Terezy Maxové. Zakoupením plyšáka Teribear nebo dalších hezkých věcí s jeho logem bezprostředně pomůžete znevýhodněným dětem, přispějete ke snížení počtu dětí v ústavní péči a podpoříte jejich návrat domů.

Rodiče Martiny pili, otec navíc hrál na automatech. Martina ho často slyšela křičet, že matku zabije, pokud nedostane peníze. Když se vrátil z hospody, bil ji. Po čase se obě společně odstěhovaly na ubytovnu, matka se však o dcerku nestarala a ona se musela spoléhat na pomoc lidí z okolních bytů. Protloukala se, chodila za školu, konflikty s matkou narůstaly. Když matka souhlasila s umístěním Martiny do diagnostického ústavu, dívka cítila ulehčení. A taky smutek z toho, jak snadno se jí matka vzdala a bez rozloučení ji opustila.

Po těžkých začátcích si Martina v ústavu zvykla, zapojila se do kroužků a předvedla se v lepším světle. Za pár měsíců přešla do běžného dětského domova. Tam se jí líbilo. Bohužel pak v rychlém sledu vystřídala ještě několik domovů a základních škol. Těžko se vyrovnávala s tím, že pokaždé, když se sblížila s dětmi a našla někoho blízkého, přišlo přemístění. Stala se poutníkem mezi uzavřenými společnosti, zvykla si na to, že nepatří nikam. Všude byla vždycky cizinka, nechtěná a nemilovaná. Vybudovat a udržet si vztahy bylo s takovou vstupní výbavou téměř nemožné.

Nakonec se Martina zapojila do terapeutického projektu, který jí pomohl najít vlastní cenu. Splnila si svůj sen o kuchařské praxi a věnuje se tomu, co ji baví. Psychologická podpora v dětských domovech chybí, přitom ji děti vystavené životním zvratům tolik potřebují. Citové strádání v dětství, odloučení od rodiny, ztráta zázemí a rozpad známého světa zanechá v křehké dětské duši rány, s nimiž se vyrovnává celý život. Bez pomoci se s nimi nevyrovná nikdy.



Uběhnutím alespoň jednoho kilometru ve prospěch příběhu Martiny podpoříte programy, které jsou dětem průvodcem v těžkém období a pomáhají jim vyrovnat se s jeho důsledky.

O dalších příbězích, které můžete svým během podpořit, se dočtete ZDE.

TERIBEAR ANEB PRIMA DEN S MEDVĚDEM Teribear hýbe Prahou Za každý kilometr, který naběháte, nakráčíte nebo natančíte na vytyčeném okruhu na Letné, věnují partneři akce na konto Nadace Terezy Maxové 10 korun. Kde: metronom, Letná, Praha Kdy: 3. až 12. září 2015, kdykoliv během dne i noci Registrace: na místě nebo on-line, zaplatíte 100 korun za čip, se kterým vyběhnete na trať a nakroužíte na ní tolik kilometrů, kolik dobré srdce vaše nebo nesmlouvavé srdce vašeho trenéra žádá. Doprovodný program: Každý den se tu potkáte nejen s dalšími nadšenými běžci, ale také s RUNGO.cz výběhy a vedenými běžeckými tréninky. V pátek 11. září zahraje v rámci Sunset párty skupina April a v sobotu 12. září vás bude bavit DJ a skupina Portless.



Společně pohneme Prahou a pomůžeme dopsat dětským příběhům šťastnější konce!