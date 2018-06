Uběhněte kilometr/y s Teribear na pomoc návratu dětí z ústavů do rodin

Kdo je TERIBEAR Teribear je méďa hrdina a symbol pomoci dětem. Jeho jméno je slovní hříčkou anglického slova teddy bear, plyšový medvídek, a jménem Terezy Maxové. Zakoupením plyšáka Teribear nebo dalších hezkých věcí s jeho logem bezprostředně pomůžete znevýhodněným dětem, přispějete ke snížení počtu dětí v ústavní péči a podpoříte jejich návrat domů.

Paní Renata to neměla lehké už odmalička. Sama vyrostla v dětském domově, zatímco její sourozenci byli rozděleni do pěstounské péče. Dnes je skvělou maminkou třem vlastním odrostlým dětem. Starší syn pracuje, dcera a mladší syn studují. Když bylo sedm malých dětí jejího bratra umístěno do dětského domova, Renata neváhala ani chvíli a požádala o svěření synovců a neteří do své péče. Jejich otec je ve výkonu trestu, matka péči nezvládala a nejeví o děti zájem. Teta Renata si je pravidelně brala z ústavu domů na víkend a je tak jediným členem širší rodiny, s nímž mají děti blízký vztah.

Soud vyhověl její žádosti o svěření dětí do péče, teď proto hledá odpovídající bydlení pro svou velkou rodinu. Při výchově dětí se těší z podpory svých přátel, sociálních pracovníků a okolí. Stále dochází do zaměstnání, aby zajistila pro všechny své děti stabilní a bezpečné zázemí. Moc dobře totiž ví, že děti, které vyrůstají v rodinném prostředí, mají mnohem větší šanci na úspěch v životě a vlastní spokojenou rodinu, než ty, které vyrostly v ústavu. A Nadace Terezy Maxové ji chce v tomto úsilí podpořit.

Uběhnutím alespoň jednoho kilometru pro Renatin příběh zajistíte podporu v péči o sedm dětí, které by jinak nevyhnutelně skončily odložené v ústavu a odnesly si odtud celoživotní následky.

TERIBEAR ANEB PRIMA DEN S MEDVĚDEM Teribear hýbe Prahou Za každý kilometr, který naběháte, nakráčíte nebo natančíte na vytyčeném okruhu na Letné, věnují partneři akce na konto Nadace Terezy Maxové 10 korun. Kde: metronom, Letná, Praha Kdy: 3. až 12. září 2015, kdykoliv během dne i noci Registrace: na místě nebo on-line, zaplatíte 100 korun za čip, se kterým vyběhnete na trať a nakroužíte na ní tolik kilometrů, kolik dobré srdce vaše nebo nesmlouvavé srdce vašeho trenéra žádá. Doprovodný program: Každý den se tu potkáte nejen s dalšími nadšenými běžci, ale také s RUNGO.cz výběhy a vedenými běžeckými tréninky. V sobotu 5. září vás čeká karnevalový den, děti, které přijdou v maskách, dostanou malý dárek. Neděle 6. září se ponese ve znamení talentů – přijďte se zapojit do výuky tance, jojování nebo capoeiry. V pátek 11. září zahraje v rámci Sunset párty skupina April a v sobotu 12. září vás bude bavit DJ a skupina Portless.Online pro vás navíc sledujeme běžeckou dráhu, kde můžete fandit kroužícím dobročinným běžcům.

MAFRA a.s. je hrdým generálním mediálním partnerem celé akce.



Společně pohneme Prahou, podpoříme paní Renatu v péči o svěřené děti a pomůžeme k tomu, aby víc dětí našlo cestu z ústavu domů!