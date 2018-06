Uběhněte kilometr(y) s Teribear na podporu pěstounské péče

Kdo je TERIBEAR Teribear je méďa hrdina a symbol pomoci dětem. Jeho jméno je slovní hříčkou anglického slova teddy bear, plyšový medvídek, a jména Terezy Maxové. Zakoupením plyšáka Teribear nebo dalších hezkých věcí s jeho logem bezprostředně pomůžete znevýhodněným dětem, přispějete ke snížení počtu dětí v ústavní péči a podpoříte jejich návrat domů.

„Každé dítě je jiné, jen jedno mají společné - příjmení a lásku,“ říkají pěstouni, kteří si k dvěma vlastním dětem přibrali do péče dalších pět – dvouletou holčičku, ročního chlapce a nakonec tři malé sourozence. „Zpočátku bylo u nás plenkové království, posléze duplové legošílenství, pak se vše změnilo v taxislužbu do kroužků,“ vzpomínají rodiče. „Dnes máme doma výtvarnici, florbalistku, atletku, kytaristu, tanečníka, fotbalistu... a nejmladšího Michala, který již odmalinka bubnuje na cokoliv, co mu přijde pod ruku,“ popisují pěstouni svoji rodinnou smečku.

Protože i další děti čekají na zázrak, na rodinu, která jim dá pocit lásky, a protože lásku a domov si zaslouží každé dítě, přibližte jim pěstounskou péči alespoň o jeden jediný kilometr. Pokud totiž selhala rodina biologická, pořád tu jsou lidé s velkým srdcem, kteří opuštěným dětem poskytnou náhradní domov. Bezpečný domov, kde budou mít svoje blízké, svoje hračky a knížky. Zázemí, odkud si do života odnesou vlastní vzpomínky a kam se mohou vracet.

Uběhnutím alespoň jednoho kilometru podpoříte náhradní rodinnou péči a projekt Adopce.com, který usnadňuje a provádí zájemce o adopci a pěstounskou péči celým procesem přijetí dítěte.

TERIBEAR ANEB PRIMA DEN S MEDVĚDEM Teribear hýbe Prahou Za každý kilometr, který naběháte, nakráčíte nebo natančíte na vytyčeném okruhu na Letné, věnují partneři akce na konto Nadace Terezy Maxové 10 korun. Kde: metronom, Letná, Praha Kdy: 3. až 12. září 2015, kdykoliv během dne i noci Registrace: na místě nebo on-line, zaplatíte 100 korun za čip, se kterým vyběhnete na trať a nakroužíte na ní tolik kilometrů, kolik dobré srdce vaše nebo nesmlouvavé srdce vašeho trenéra žádá. Doprovodný program: Každý den se tu potkáte nejen s dalšími nadšenými běžci, ale také s RUNGO.cz výběhy a vedenými běžeckými tréninky. V sobotu 5. září vás čeká karnevalový den, děti, které přijdou v maskách, dostanou malý dárek. Neděle 6. září se ponese ve znamení talentů – přijďte se zapojit do výuky tance, jojování nebo capoeiry. V pátek 11. září zahraje v rámci Sunset párty skupina April a v sobotu 12. září vás bude bavit DJ a skupina Portless. Online pro vás navíc sledujeme běžeckou dráhu, kde můžete fandit kroužícím dobročinným běžcům.

Společně pohneme Prahou a pomůžeme k tomu, aby víc opuštěných dětí našlo láskyplný domov!