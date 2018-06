Uběhněte kilometr(y) s Teribear a pomozte Nadaci Terezy Maxové

Kdo je TERIBEAR Teribear je méďa hrdina a symbol pomoci dětem. Jeho jméno je slovní hříčkou anglického slova teddy bear, plyšový medvídek, a jménem Terezy Maxové. Zakoupením plyšáka Teribear nebo dalších hezkých věcí s jeho logem bezprostředně pomůžete znevýhodněným dětem, přispějete ke snížení počtu dětí v ústavní péči a podpoříte jejich návratu domů.

Příběh Nadace Terezy Maxové začal jednoho rána roku 1996 před vchodem do kojeneckého ústavu v pražské Krči. Už po první návštěvě měla tehdy známá modelka jasno. Nechápala, proč by děti měly trpět za nezodpovědnost dospělých. Proč by měly vyrůstat v ústavu, ze kterého se vyloupnou do života s prázdnýma rukama a srdcem plným boláků? Rozhodla se jim pomoci a změnit kus světa okolo sebe.

Od té doby pomohla Nadace Terezy Maxové tisícům dětí i dospělých zmírnit dopad životních karambolů a startovní čáry do života posunuté neférově dozadu. Jejím prioritním posláním je zajistit, aby se děti do ústavní výchovy vůbec nedostaly. To se děje pomocí podpory pěstounské péče, programů finanční gramotnosti a sociální podpory žen dočasně uváznuvších v azylových domech, i intervenčních a sociálních programech ve vyloučených lokalitách. Základním cílem této pomoci je udržet rodiny pohromadě a dopřát dětem možnost vyrůstat se svými rodiči, bez citové deprivace, chudoby a z toho plynoucího sociálního vyloučení. Pokud už nastala situace, že dítě ústavem prošlo, je třeba zmírnit dopady takového dětství v jeho životě na minimum. To nadace zajišťuje formou podpůrných programů se startovacím bydlením a studijními stipendii pro děti vycházející z dětských domovů. Myslí i na jejich možná traumata a zajišťuje jim psychologickou pomoc tak, aby se na vlastní nohy mohly postavit jako vyrovnaní lidé vědomí si svojí hodnoty.

V rámci akce Teribear hýbe Prahou jsme vám představili deset silných lidských příběhů, kterým můžete věnovat svoji podporu a peníze ze svých naběhaných kilometrů. Ale pokud byste je nejraději obejmuli všechny a nemůžete si vybrat jen jeden z nich, nabízíme vám možnost věnovat své peníze na charitativní aktivity nadace jako celku. Váš příspěvek bude rovnoměrně rozdělen mezi všechny probíhající projekty.

TERIBEAR ANEB PRIMA DEN S MEDVĚDEM Teribear hýbe Prahou Za každý kilometr, který naběháte, nakráčíte nebo natančíte na vytyčeném okruhu na Letné, věnují partneři akce na konto nadace Terezy Maxové 10 korun. Kde: metronom, Letná, Praha Kdy: 3. až 12. září 2015, kdykoliv během dne i noci Registrace: na místě nebo on-line, zaplatíte 100 korun za čip, se kterým vyběhnete na trať a nakroužíte na ní tolik kilometrů, kolik dobré srdce vaše nebo nesmlouvavé srdce vašeho trenéra žádá. Doprovodný program: Každý den se tu potkáte nejen s dalšími nadšenými běžci, ale také s RUNGO.cz výběhy a vedenými běžeckými tréninky. V pátek 11. září zahraje v rámci Sunset párty skupina April a v sobotu 12. září vás bude bavit DJ a skupina Portless. MAFRA a.s. je hrdým generálním mediálním partnerem celé akce.



Na světě je spousta krásných věcí a jednou z nich je to, že ho může změnit úplně každý. Student, prodavačka i světoznámá modelka. Nebo běžec. Někdo ho změní o velký kus, někdo ovlivní jen ten bezprostřední malý kousek okolo sebe. Důležitá není velikost toho kousku, ale to, že to uděláte. Přijďte si s námi zaběhat na Letnou. Společně pohneme Prahou a pomůžeme Nadaci Terezy Maxové změnit tak velký kus světa, jaký jen bude v našich silách!