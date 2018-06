Uběhněte kilometr(y) s Teribear a pomozte dětem nastartovat život

Představte si, že si jednoho dne musíte sbalit svých pět švestek a ze dne na den opustit důvěrně známé prostředí. Je vám totiž osmnáct a stát už vás dál živit ani ubytovávat nebude. Stojíte na prahu života s jedním kufrem, na nájem si sotva vyděláte. Kam půjdete? Na koho se obrátíte?

Kdo je TERIBEAR Teribear je méďa hrdina a symbol pomoci dětem. Jeho jméno je slovní hříčkou anglického slova teddy bear, plyšový medvídek, a jménem Terezy Maxové. Zakoupením plyšáka Teribear nebo dalších hezkých věcí s jeho logem bezprostředně pomůžete znevýhodněným dětem, přispějete ke snížení počtu dětí v ústavní péči a podpoříte jejich návrat domů.

Karel zůstával často doma sám i přes noc, jeho matka trávila víc času v hospodě než doma. Každé ráno vyskočil malý chlapec z okna a utíkal přes celé sídliště k babičce, kde dostal najíst. Ve čtyřech letech byl převezen do dětského domova. Jak říká, byl příliš malý, aby pochopil, co se stalo. „Postupně jsem si uvědomil, že jsem za to strašně rád a že bych svůj život nevyměnil,“ říká. „Bylo tam spousta dětí, třeba jsem je ani neznal, ale chápal jsem, že jsme na jedné lodi.“

Karel se vyučil kuchařem, pak pokračoval malířským oborem a dodělal si řidičák na traktor. Pozici lakýrníka však musel ze zdravotních důvodů opustit. Uvědomuje si, že dál už je to jen na něm. Nemá však rodinu, která by ho v osamostatnění podpořila, proto se obrátil na nadaci. „Získané finanční prostředky bych použil na bydlení, chtěl bych se postavit na vlastní nohy,“ říká Karel. Nyní si díky projektu New Job New Life našel zaměstnání v Penny Marketu a hledá si vlastní byt.

Každý si zaslouží pomoc, aby mohl uplatit svůj potenciál a zapojit se do práce a chodu společnosti. Mladí lidé netrpí v ústavní péči materiální nouzí, ale chybí jim láska a podpora rodiny, možnost získat praktické zkušenosti a záchranný padák při prvním výletu z hnízda.



Uběhnutím alespoň jednoho kilometru ve prospěch příběhu Karla a dalších podobných mladých lidí jim pomůžete k úspěšnějšímu startu do samostatného života.

O dalších příbězích, které můžete svým běháním podpořit, se dočtete ZDE.

TERIBEAR ANEB PRIMA DEN S MEDVĚDEM Teribear hýbe Prahou Za každý kilometr, který naběháte, nakráčíte nebo natančíte na vytyčeném okruhu na Letné, věnují partneři akce na konto nadace Terezy Maxové 10 korun. Kde: metronom, Letná, Praha Kdy: 3. až 12. září 2015, kdykoliv během dne i noci Registrace: na místě nebo on-line, zaplatíte 100 korun za čip, se kterým vyběhnete na trať a nakroužíte na ní tolik kilometrů, kolik dobré srdce vaše nebo nesmlouvavé srdce vašeho trenéra žádá. Doprovodný program: Každý den se tu potkáte nejen s dalšími nadšenými běžci, ale také s RUNGO.cz výběhy a vedenými běžeckými tréninky. V pátek 11. září zahraje v rámci Sunset párty skupina April a v sobotu 12. září vás bude bavit DJ a skupina Portless.



MAFRA a.s. je hrdým generálním mediálním partnerem celé akce.



Společně pohneme Prahou a pomůžeme Karlovi vzít život do vlastních rukou!