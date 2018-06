Uběhněte kilometr(y) s Teribear a pomozte dětem z domovů studovat

Kdo je TERIBEAR Teribear je méďa hrdina a symbol pomoci dětem. Jeho jméno je slovní hříčkou anglického slova teddy bear, plyšový medvídek, a jména Terezy Maxové. Zakoupením plyšáka Teribear nebo dalších hezkých věcí s jeho logem bezprostředně pomůžete znevýhodněným dětem, přispějete ke snížení počtu dětí v ústavní péči a podpoříte jejich návrat domů.

Veronika se do dětského domova dostala ve svých 14 letech. „Po smrti svého manžela se naše máma zhroutila, začala pít a brát drogy. Moje dětství se rázem změnilo v předčasnou dospělost,“ říká. Veronika se sama starala o své malé sourozence, vedla domácnost a přitom ještě chodila do školy. Rozdělení rodiny se jí však zabránit nepodařilo a přes veškerou snahu pracovníci sociální péče děti matce odebrali. Veronice se chtělo umřít. Rozhodla se však postavit nepříjemné situaci čelem a být svým sourozencům nadále oporou. A také myslet na sebe a splnit si svůj sen o maturitě.

Veronika překonala těžké začátky a mezery v učivu, odmaturovala na střední škole gastronomie a byla přijata na vysokou školu. Do budoucna plánuje alespoň bakalářský titul. „I dítě z domova může něco dokázat, když chce,“ říká. „Osud mé rodiny je pro mě motivací, chci od života něco víc.“ říká sympatická studentka.

Každý člověk je osobnost a zaslouží si podporu ve splnění svých snů a plánů. Jeho sociální situace by ho neměla znevýhodňovat. Uběhnutím alespoň jednoho kilometru podpoříte projekt investice do vzdělání Veroniky a dalších mladých lidí v podobné situaci. Protože vzdělání je nejlepší investicí do jejich budoucnosti.

O dalších příbězích, které můžete svým během podpořit, se dočtete ZDE.

TERIBEAR ANEB PRIMA DEN S MEDVĚDEM Teribear hýbe Prahou Za každý kilometr, který naběháte, nakráčíte nebo natančíte na vytyčeném okruhu na Letné, věnují partneři akce na konto Nadace Terezy Maxové 10 korun. Kde: metronom, Letná, Praha Kdy: 3. až 12. září 2015, kdykoliv během dne i noci Registrace: na místě nebo on-line, zaplatíte 100 korun za čip, se kterým vyběhnete na trať a nakroužíte na ní tolik kilometrů, kolik dobré srdce vaše nebo nesmlouvavé srdce vašeho trenéra žádá. Doprovodný program: Každý den se tu potkáte nejen s dalšími nadšenými běžci, ale také s RUNGO.cz výběhy a vedenými běžeckými tréninky. V pátek 11. září zahraje v rámci Sunset párty skupina April a v sobotu 12. září vás bude bavit DJ a skupina Portless.



MAFRA a.s. je hrdým generálním mediálním partnerem celé akce.



Společně pohneme Prahou a pomůžeme mladým lidem jako Veronika splnit sen o vzdělání!