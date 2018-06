Jste přepalovač nebo profík? Poznejte, jaký typ závodníka jste

1. Profík

Tohoto běžce bezpečně poznáte ještě před samotným závodem. Profík totiž přijíždí na místo dříve než ostatní, aby mohl obhlédnout terén. Na rozdíl od jiných, kteří šetří síly na závod, se před startem nezapomene pořádně rozběhat. Tím často vyvolá paniku mezi méně zkušenými závodníky, jimž se hlavou začíná honit „že jsem se vůbec hlásil“. Výhodou je, že při zahájení bude stát těsně před startovní čárou, ale hlavně daleko od vás. Nemusíte se tak stresovat tím, že vám během pár chvil zmizí v nedohlednu. Kdo se však neobezřetně rozhodne držet jeho tempa, mohl by litovat. Profík nesnese konkurenci a závod se pro vás stane tím zaručeně nejdelším v životě.

2. Přepalovač

Přepalovače si můžete lehce splést s profíkem. Společně stávají v předních řadách a bok po boku čekají na startovní signál. Dokonce ani několik set metrů po vyběhnutí nepoznáte rozdíl a budete jen nevěřícně zírat na kamaráda, který běhá sotva měsíc a pouští se do osobních soubojů s vítězem minulého ročníku.

První kilometr však ukáže, kdo je kdo. Zatímco profík pokračuje rychlostí střely dál, přepalovač ztrácí prvotní elán. Nepochybně přejde do chůze a vše pochopí až v momentě, kdy ho v boku bude sžírat píchavá bolest. Avšak kdo by myslel, že do dalšího závodu už nastoupí poučený, ten se plete. Notorický přepalovač bude totiž opět uhánět po boku profíka, dokud je první kilometr nerozdělí.

3. Selfie běžec

Moderní doba přeje i úplně novému typu sportovních nadšenců. Takzvaní selfie běžci dnes nechybí na žádném závodě, ať už jde o Rainbow Run, nebo maraton. Poznávacím znamením je mobilní telefon, který mají neustále připravený v pohotovosti.

Při samotném závodu si na ně však dejte dobrý pozor. Selfie běžec se totiž neváhá kdykoliv zákeřně zastavit a riskovat srážku, jen aby zvěčnil sám sebe. Medaile totiž není špatný suvenýr, ale kdo nemá selfie ze závodu, jako by tu vlastně ani nebyl. Tento druh sportovců proto důsledně dbá i na svůj zevnějšek. Perfektní účes, padnoucí model a make-up je základem každého závodu. Nikdo přeci nechce fotky, na kterých vypadá vyčerpaně nebo, nedej bože, jako by snad před chvílí běžel.

4. (Ne)milé překvapení

Tento druh sportovců má svůj charakteristický znak. Může jím být větší bříško, výška okolo metru a půl nebo věk, který dvojnásobně převyšuje ten váš. Nenechte se však zmást, tito běžci jsou velmi nebezpeční a maskováním se snaží pouze odlákat pozornost svého soupeře. Ve skutečnosti bývají totiž rychlí a nebojí se vás předběhnout ve chvíli, kdy to nejmíň čekáte. Za vše mluví zkušenost jednoho z našich čtenářů: „Byl jsem už téměř v cílové rovince, když se v tu chvíli vyřítila z poza mě. Byla o metr menší než já, ale vůbec jsem jí nestačil. Ten potupný finiš nepřeju zažít nikomu.“

5. Parťák

Parťáci mají na závodech vždy někoho, s kým poběží bok po boku nebo to od něj alespoň očekávají. Není přeci nic krásnějšího než proběhnout cílem společně se svým nejlepším přítelem. Pokud však máte bojovného ducha, ujasněte si to hned na začátku. Parťák totiž nemá rád zradu, a pokud mu po pár metrech utečete, zaděláváte si na pěkný malér.

Situace se zhoršuje ve chvíli, kdy je parťák i vaším životním partnerem. Pokud jej totiž necháte v davu běžců, zatímco vy si tvrdě půjdete za svým vytouženým časem, riskujete mnohem více. Cesta domů pěšky, tichá domácnost a týden bez večeře, tohohle všeho je totiž váš zhrzený parťák schopen.

6. Běžecký laik

Tito závodníci se tu ocitli vlastně tak trochu náhodou, avšak buďte si jistí, že být to na nich, rozhodně tu teď nejsou. Startovné většinou dostali k narozeninám nebo účast nerozvážně přislíbili přátelům nad sklenkou vína. Mezi obecenstvem mají silný fanklub, který dokumentuje každý jejich krok. Pro všechny je totiž velkým překvapením, že svedou i jiný pohyb než jen kurzorem myši. Většinou jde o laikův první závod v životě a velmi často také poslední. Ten pocit po doběhnutí je podle něj sice k nezaplacení a rád o něm bude ještě několik let vyprávět, avšak další závod už rozhodně neplánuje.