Začněte běhat na dovolené: u moře, rybníka i na horách

Z dovolené si člověk může přivést ledacos, například přísně chráněnou mušli, soubor vycpaných velbloudích hrbů nebo exotickou pohlavní chorobu. Nebo třeba manžela. Ale pokud nepatříte k lovcům extrémních suvenýrů, můžete si přivést zajímavý návyk, který poté zapracujete do svého běžného života, a při jehož praktikování se k vám budou vracet krásné vzpomínky na sladké dny volna.

Můžete se jet do Itálie naučit uvařit ty nejlepší těstoviny, chytat pstruhy na mušku do Norska nebo skládat květiny do vázy do Japonska. Nebo se můžete konečně naučit běhat. Kdekoliv.

Tréninkový plán pro mlsouny Pokud máte rádi papáníčko a chcete se jím motivovat k tomu, abyste začali běhat, zkuste náš návod, jak se během sedmi dnů na dovolené prolízat k běhu.

Lidé jsou různí a různě tráví i svoji dovolenou. Přesto existují tři základní typy rozkošníků, kteří preferují tři typy prázdninových destinací. Podle jednotlivých typů jsme v redakci zpracovali tři tréninkové plány, které můžete aplikovat ve třech nejčastějších typech prázdninových destinací. A protože dovolená většinou trvá od soboty do soboty, je ve stejném duchu sepsán i trénink:



Rozkošník mořský

Nachází se na břehu světových moří a oceánů, kde se v poměrně statickém stavu opéká z obou stran, případně sosá koktejly u bazénu. V případě větší tělesné bujnosti si jde na chvíli zaplavat nebo vykoná krátkou posilující procházku po městských pamětihodnostech v okolí. Tréninkový plán tohoto začínajícího běžce bude následující:

Sobota: Třicet minut procházky o samotě za účelem nalezení vhodné trasy pro běh. Nejlépe s výhledem na moře. Svižným krokem, prosím!

Neděle: Třicet minut indiánského běhu s motivem 1 minuta klus + 1 minuta chůze. Pokud doběhnete až ke stánku se zmrzlinou nebo pivem, můžete si po ukončení aktivity jednu či jedno dát.

Pondělí: Třicetminut indiánského běhu s motivem 2 minuty klus + 1 minuta chůze. Protože cíleně doběhnete až ke známému stánku s pivem či zmrzlinou, jedno si za odměnu opět dáte. Jinak by se tělo zlobilo a nespolupracovalo by.

Úterý: Volný den. Přidejte se v rámci kompenzačních sportů k zápasu v badmintonu nebo plážovém volejbalu.

Středa: Pětatřicet minut indiánského běhu s motivem 2 minuty klus + 1 minuta chůze. Doběhli jste zatím nejdále a objevili jste obchod s kabelkami/šaty/hodinkami/čímkoliv co nutně potřebujete. Protože to opravdu nutně potřebujete, koupíte si to. A protože jste trénink přerušili krátkým nákupem, přidejte si ještě pět minut klusu k dobru.

Čtvrtek: Pětytřicet minut indiánského běhu, 3 minuty klus + 1 minuta chůze. Doběhli jste k dalšímu obchodu, kde mají něco, co nutně potřebujete. Protože už vám dochází hotovost, minete lákadlo klusem a na chůzi se vykašlete.

Pátek: Volný den. Už jste zkusili doplavat až támhle k té bójce?

Sobota: Ranní klus podél moře před odjezdem. Protažení s pohledem na vlny, poté 30 minut s motivem 5 minut klus, 2 minuty chůze. Z nadšení nad krásnou scenérií a tím, jak vám to jde, jste přestali počítat minuty a uběhli jste celou trasu v kuse. Gratulujeme.

Rozkošník horský

Někteří tvorové nesnášejí vedro, ale potřebují ke svému štěstí dechberoucí výhledy do prostoru. Horské výstupy jsou povznášející a samy o sobě jsou slušnou porcí sportovní aktivity, přesto na ně lze naroubovat začátečnický běžecký trénink:

Sobota: Ráno před snídaní si jdete sklusat kilometr z kopce. Nahoru jdete svižnou chůzí.

Neděle: Třicet minut pohybu po stezičkách v okolí horské chaty. Přednostně klušete z kopce, do kopce jdete rychlou chůzí.

Pondělí: Volný den. Takže jen túra.

Úterý: Třicet minut pohybu po jiných stezičkách v okolí horské chaty. Z kopce klusem, případně mírným během, do kopce jdete. Zadýcháváte se tak, že se modlíte, abyste už šli do kopce, ale minutáž hrdinně dodržíte.

Středa: Na rovince si dáte desetiminutový klusík. Pak si v okolí chaty vyberete kopeček a ten dáte třikrát po sobě souvisle lehkým klusem. Cesta nahoru by měla trvat maximálně dvě minuty. Po minutě klusu nahoru můžete trošku zafixlovat a přejít do chůze. V případě dobré kapacity plic ho volně klušete dolů, v případě, že jste normální, se chůzí dolů vydýcháte.

Čtvrtek: Na rovince si dáte desetiminutový klusík. Pak si známý kopeček opět třikrát zbrousíte, ale tentokrát zkusíte nezastavit a dát ho celý. Dolů klušete v nadšení, že se vám to povedlo.

Pátek: Volný den. Na túře si dáte o jeden borůvkový koláč navíc.

Sobota: Ráno před snídaní vyklušete na nejbližší kopec v okolí a pořídíte si na něm parádní selfie při východu slunce, které pak pošlete do naší prázdninové soutěže.

Rozkošník chalupářský

Pokud nejste kosmopolitního zaměření, ale uklidňuje vás pohled na zeleň lesa a hladinu rybníka, je vaší posilovnou chalupa či zahrádka. Jste tvorové přirozeně činorodí a velmi snadno tedy do svého denního programu vmáčknete půlhodinku běhu:

Sobota: Budíček v 6:00, 30 minut indiánského běhu do nejbližšího lesa na houby (jedna minuta chůze + jedna minuta běhu). Vzhledem k tomu, že jste předběhli ostatní zájemce, nesete si domů plné tričko hříbků.

Neděle: Budíček v 7:00, ranní běh na lačno pro křupavé rohlíčky. Motiv pro tento den je 30 minut indiánského běhu, z toho 2 minuty klus a 1 minuta chůze. Kdo nedoběhne, bude mít k snídani tři dny starý chleba!

Pondělí: Volný den. Ve frontě na chleba vysvětlujete sousedce Horáčkové, že jste se nezbláznili a běhání vás docela baví.

Úterý: Indiánský běh „ke křížku a zpátky“ v délce 30 minut, motiv 3 minuty klus a 1 minuty chůze. Horáčková na vás čeká u křížku a na zpáteční cestě vás předběhne.

Středa: Indiánský běh „kousek za křížek a zpátky“ v délce 35 minut, motiv 3 minuty klus a 1 minuta chůze. Horáčková na vás čeká u dveří. Běžíte proto celou cestu tam i zátky a těsně ji dáte.

Čtvrtek: Indiánský běh „kousek za křížek a zpátky“ v délce 35 minut, motiv 4 minuty klus a 1 minuty chůze. Horáčková se vás drží zuby nehty. Doběhnete až daleko za křížek, kde se chvíli blaženě pasete v maliní. Pak to otočíte zpátky.

Pátek: Volný den. Jdete s Horáčkovou na pivo.

Sobota: Pátek ve vesnické hospůdce je vždycky poněkud nebezpečná záležitost. Dáváte aspirin a po poledni 20 minut lehkého klusu po polňačce, téměř doběhnete až ke křížku. Na konci se stavíte v hospodě na jednoho vyprošťováka.

K vytvoření návyku se potřebujete činnosti věnovat dvacet osm dní v kuse. Běhat každý den byste ale neměli. Proto povyšte tento týdenní plán na měsíční s tím, že budete postupně prodlužovat úseky běhu na úkor úseků chůze. Na konci měsíce byste měli být schopni uběhnout v kuse alespoň půlhodinku.

I když se vrátíte z dovolené, běhání vám připomene krásné časy strávené na horách, v lese nebo u moře a touto činností si vzpomínky lépe vybavíte. A také se vám u toho lépe zůstane.