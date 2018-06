187 tepů za minutu. Tak vypadal můj první triatlon

Pokud vás běh přestal motivovat, zkuste triatlon. Plavání, kolo a běh spojené do jednoho závodu vám semelou tělo do hromádky utahaných svalů válející se v křečích těsně za cílovou čárou. Co čeká běžkyni, když se přihlásí na svůj první triatlon? Takhle jsem to viděla já.



Další 3 fotografie v galerii Otáčka je jen pro technicky dobře vycvičené borce | foto: Marek Topinka, Rungo.cz