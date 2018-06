Víte, kde se konal první triatlon v Evropě? V Přední Hluboké

Lidé si vždy kladli ty nejnáročnější cíle. V oblasti sportu jsou jimi bezesporu víceboje, tedy sporty, v kterých je pro konečný výsledek třeba zvládnout více sportovních dovedností a pohybových schopností. Příkladem může být atletický desetiboj, moderní pětiboj nebo biatlon.

Ale ani jeden z těchto sportů nespojuje tři bezprostředně na sebe navazující vytrvalostní disciplíny založené na cyklických pohybech a tvořících vytrvalostní víceboj. Ano, i před triatlonem existovaly soutěže, které měly punc vytrvalosti a prověřily odolnost člověka při přesunu na dlouhé vzdálenosti s využitím kombinace různých pohybových aktivit. Ale je zde jeden rozdíl.

Pouze triatlon se dokázal přerodit v legitimní sport, který vyprodává neuvěřitelnou rychlostí startovní sloty kvalifikačních Ironmanů, sport, který je od Sydney v roce 2000 nedílnou součástí olympiády, a v neposlední řadě sport, který přitahuje statisíce sportovních nadšenců. Vždyť na olympiádě v Londýně se přišlo podívat na triatlonový závod k milionu diváků.

Kdo je nej? Prověříme to

Kořeny triatlonu sahají k 25. září 1974, kdy v San Diegu odstartoval Mission Bay Triathlon, který uspořádali Don Shanahan a Jack Johnston. V době bez internetu a mobiních telefonů stačila prostá veřejná výzva přilákat na start desítky bláznů toužících prožít něco, co tu ještě nebylo. Soutěž kombinovala vícekrát běh s plaváním a jeden cyklistický úsek. To vše od začátku až do konce v jednom kuse.

Závodníci celkem zdolali 6 mil běhu, 5 mil na kole a 500 yardů plavání. Tento závod byl jedinečný tím, že se v něm poprvé objevilo slovo triatlon. Jak se později ukázalo, byl nezbytným kolečkem, které dalo vznik orloji.

Na 35. místě Mission Bay Triathlonu totiž skončil poručík US NAVY John Collins. Po čase, kdy se při klasické pivní debatě o sportu v jedné hospůdce v Honolulu na ostrově Oahu vedl za jeho účasti spor o to, zda je zdatnější plavec, běžec, nebo cyklista, se John Collins rozhodl vyhlásit soutěž, ve které zastánci náročnosti těchto jednotlivých sportů změří síly v jednom klání. To mělo vzniknout spojením vzdáleností tří místních klasických závodů, tedy Waikiki Rough Water Swim na 2,4 míle, Around Oahu Bike Race na 122 mil a Honolulu marathon na 26,2 míle.

A tak 18. února 1978 spatřil světlo světa první klasický triatlon – Ironman (Železný muž) a toto datum se zapsalo do historie jako počátek tohoto sportu. Na pláži Waikiki se tehdy postavilo na start 15 borců a 12 jich závod dokončilo. Historicky prvním železným mužem se stal Gordon Haller v čase 11 hodin 46 minut 58 sekund. Pro Johna Colinse skončila organizace tohoto závodu ztrátou 25 dolarů, což byl údajně důvod, proč se uskutečnil ročník druhý. A ten byl příčinou, proč se kouzelné slovo triatlon objevilo v srdci Evropy, v tehdejším Československu.

Cesta do Československa

V srpnu 1979 si mohli čtenáři přečíst v příloze Československého sportu článek od Zdeňka Valenty „Agonie železných mužů“, který vedle slov poplatných době o nebezpečném výmyslu anonymního mozku v podstatě přeložil sugestivní článek ze „Sports Illustrated“ o cestě Toma Warena za vítězstvím v druhém ročníku Ironmana. Nikdo netušil, co tento článek způsobí.

Hned o rok později se parta vodáků kolem Tomáše Karlíka rozhodla toto „šílenství“ vyzkoušet, a tak se 21. června 1980 konal na Přední Hluboké první triatlon nejen u nás, ale i první oficiálně uznávaný triatlon v Evropě. Druhý triatlon v Evropě, tentokráte již „plakátovaný“ a otevřený širší veřejnosti, se konal 30. srpna 1980 pod názvem Stochovský triatlon.

Cesta do Československa se železným mužům otevřela. Do souboje nejen s vůli se pustily ne stovky, ale tisíce nadšenců, na ironmanských (v roce 1982 ho absolvoval i autor tohoto článku) i jiných vzdálenostech. V prvních letech se triatlon konal nejčastěji pod označením Železný muž I. stupně na ironmanských vzdálenostech, Železný muž II. stupně ve formátu 2-200-20 a Železný muž III. stupně s délkou tratí 1-100-10. O popularitě svědčí, že v roce 1984 se v našich zemích konalo 16 ironmanských Železných mužů a poptávka převyšovala možnosti pořadatelů.

Takto začínal v tehdejším Československu triatlon. Byla to výzva, bylo to šílenství, byl to závod o překonání sama sebe, ale ještě scházelo udělat pár nezbytných krůčků k tomu, aby vznikl legitimní sport. Proto si závěrem připomeňme ještě pár historických mezníků, které k tomuto vedly.

V listopadu roku 1984 se sešli všichni zainteresovaní a založili Československý koordinační výbor v čele s Václavem Vítovcem. V červnu roku 1985 vznikl v Českých Budějovicích první triatlonový klub. V prosinci 1987 byl triatlon začleněn pod Český ústřední výbor ČSTV, a tak mohl být v květnu roku 1988 založen Svaz triatlonu v Čechách, v červnu 1988 se totéž událo na Slovensku a konečně v říjnu 1989 se stal triatlon součástí Československého svazu tělesné výchovy.

V říjnu 1990 se sešla ustanovující federální konference a byla založena Česká a slovenská triatlonová federace v čele s Pavlem Kořanem. Federace skončila a od 1. ledna 1993 tu je Český svaz triatlonu (ČSTT), opět v čele s Pavlem Kořanem. V roce 2011 došlo k přejmenování na Českou triatlonovou asociaci (ČTA).

Na světové úrovni byl Václav Vítovec i u další důležité události, kterou bylo v roce 1989 založení Mezinárodní triatlonové unie (ITU) pod vedením Kanaďana Leslie McDonalda, který dosáhl nevídaného diplomatického úspěchu. Již v červenci 1991 byl triatlonu udělen statut olympijského sportu a v září 1994 byl triatlon zařazen do programu olympiády v Sydney 2000. Nesmíme zapomenout ani na zrod Evropské triatlonové unie (ETU). Zatímco ve světě se pokusy o založení ITU, protáhly na několik let, Evropa to zvládla na první pokus již v roce 1984.