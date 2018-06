Jak běhat z kopce? Jíst při běhu, ano, či ne? A co platí na bolavé holeně?

Mám pít či jíst při dvou a půl hodinovém běhu?

Dotaz: Dobrý den, můj dotaz se týká pití/jídla při běhu. Běhám cca rok, posledních pár měsíců se snažím běhat obden pět až deset kilometrů. Párkrát jsem uběhl patnáct kilometrů, a jelikož je už běhám delší dobu a na konci mi vždy zbývá ještě trochu sil, chystám se zkusit kilometrů dvacet, což mi zabere určitě něco něco okolo dvou a půl hodiny. Doteď jsem při běhu nijak neřešil ani vodu, ani jídlo, ale v tomhle případě bych se rád zeptal, co si s sebou na takto dlouh běh vzítý. Díky za jakoukoliv radu či odkaz. Přeji krásný den, Martin

Odpověď: Ahoj Martine, na delší běhy přes hodinu a půl je už dobré vzít si s sebou nějaké pití, hlavně v létě. Pokud běháš v parku, jednoduše si ho nechej schované někde u trati a vždy si udělej malou zastávku na napití. Pokud běháš jeden velký okruh, musíš vyřešit, jak si vodu sbalit, nebo si jednoduše vezmi dvacku do kapsy a kup si ji v bistru či stánku. Většinou stačí voda nebo ionťák. S jídlem je to těžší. Obecně bys měl vydržet bez něj, nosil bych s sebou pro jistotu jen gel nebo energetickou tyčku, kdyby by ti na trati došly síly. Když ale budeš dodržovat nízkou intenzitu běhu a budeš tréninky prodlužovat postupně, neměl bys s tím mít problémy.

Poradna Honza Jakubíček Ptejte se na vše, co vás kolem běhání zajímá, Honza Jakubíček se vám pokusí odpovědět. Byl reprezentantem ČR v moderním pětiboji, teď se věnuje dlouhému triatlonu - Ironmanu. V současné době je také jedním z hlavních trenérů Nike a potkat se s ním můžete na společných trénincích, které najdete zde.

Co pomáhá při bolestech holenní okostice?

Dotaz: Dobrý den, ráda bych se zeptala ohledně bolesti holenní okostice. Jsou nějaké rady/tipy, jak to zvládnout? A pomáhají například kompresní podkolenky? Nadváhu nemám, na sport jsem zvyklá a tréninky navyšuji postupně. Pauzy mezi tréninkem ani změna bot velké výsledky neměla. Díky moc, Gabča

Odpověď: Ahoj Gabčo, okostice někdy potrápí snad každého běžce a není to nic hrozného, pokud to nenecháš příliš rozjet. Obecně to chce trošičku ubrat na tréninku, běhat pokud možno po měkkém povrchu, například lesních cestách a v odtlumených botách. Jelikož se jedná o zánět, pomáhají různé protizánětlivé procedury, masti, ledování střídané s prohřátím, pomoci mohou i kompresní podkolenky. V extrémním případě se dají nasadit i protizánětlivé léky nebo přes noc na bolavém místě na holeni zábal s tvarohem.

Jak na běhání z kopce?

Dotaz: Dobrý den, rád běhám v přírodě a na delších tratích se musím vypořádat s hodně kopci. Jelikož mi běhání nahoru nedělá takové potíže, rád bych se zeptal, jak běhat z kopce dolů... Připadá mi, že zrychluji, běžím podivně (řekl bych i mírně v záklonu) a dopad mnohdy není takový, jaký by si přála má kolena. Petr

Odpověď: Ahoj Petře, běh z kopce je samozřejmě technicky jiný než po rovině či do kopce. Záleží ale hlavně na prudkosti klesání. Mírné kopce lze běžet prakticky tak, jak jsi zvyklý, jen je ideální došlapovat víc přes špičku, která dokáže lépe tlumit intenzivní dopady a zabrání se tak přetěžování kolen, tuhnutí svalů a dalšímu přetěžování. Příliš prudké kopce je naopak lepší běžet v mírném záklonu a přibržďovat si na mírně pokrčených nohách, tak trochu v přisedlé poloze. Hlavně nedošlapovat na propnutá kolena s výrazně vystrčenou patou.