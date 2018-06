Tréninky v Lužánkách: fajn parta a dobrý trenér vás donutí makat

Letošní jaro bylo mé první běžecké. Přesto jsem se drze odvážil dát si mač s ostatními běžci, kteří už nějaké ty boty prošoupali. Je to sebemrskačství, chtít mít výsledek svého předchozího gaučingu černě na bílém, ale dodá to impuls pro další práci na sobě samém. Rozhodl jsem se pro Běh Lužánkami, protože to byl první jarní závod v centru Brna, kde žiji a studuji.

Zvolil jsem si dobře, dnes již mohu porovnávat s dalšími závody a vím, že se o nás lužánečtí organizátoři postarali po všech stránkách dobře. To byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl si běh na jaře zopakovat. Tím dalším je, že chci glejt, který mou rok starou ubohost oficiálně povýší na "nejsi žádná máčka".

Netrpělivě jsem tedy sledoval otevření nových registrací pro ročník 2014, abych mohl jako loni využít včasného přihlášení za zvýhodněnou cenu, a podařilo se. Do konce listopadu to je za dvě stovky a v ceně je i triko. Moje studentská peněženka a srdce se tetelily radostí. Tím spíš, když na mě při registraci bafla zpráva o bezplatných trénincích vedených profíkem a koncipovaných právě k lužáneckému závodu. Paráda!

Trému, která se mě na začátku prvního z tréninků zmocňovala, jsem spláchl s potem. Trenéra Karla jsem znal již ze svého dřívějšího běžeckého počínání a z ostatních spoludříčů se vyklubala velice fajn partička lidí. Pohodová atmosféra se tak prolínala s Karlovou autoritou a zkušenostmi, které sbíral po mnoho let. Umí dát do těla, stejně jako pobavit. Nejsem žádná slečinka, takže mi takové vedení, které má řád, vyhovuje. To je to, co mě posouvá v běžeckých výkonech dál.

Tréninky se konají právě v městském parku v Lužánkách. Vše je dokonale promyšleno, a tak nechybí ani zázemí, v budově SVČ Lužánky si před tréninkem můžete odložit věci a pak se zde zase převléct. V případě nepřízně počasí zde zahájíte trénink protažením.

V další fázi tréninku se s ostatními rozklusáváte, já se tak seznámil s ostatními běžci, mimo jiné i s dalšími fanoušky Rungo.cz. Už zde se dělíme do dvou skupinek podle výkonnosti. Začátečníci začínají během prokládaným chůzí. Pokračujeme rozcvičkou, při níž vítám trenérovy doprovodné komentáře, proč sval protahovat a jakým způsobem předejít zraněním.

Pak už jsem připraven na hlavní část tréninku, která se liší týden od týdne. Základem je rozvoj techniky správného běhu, každému je řečeno, na co by si měl dát pozor a jak upravit svůj běžecký styl. V podzimních a zimních měsících je náplní tréninku rozvoj obecné vytrvalosti, proto je kladen důraz na běh v aerobním pásmu, na jaře se prý budeme více soustředit na dynamiku běhu.

Pro hlavní část tréninku nás Karel rozdělil do několika výkonnostních skupin a poslal nás na tratě s úkolem zaběhnout je v daném tempu a nepřekročit při tom stanovenou tepovou frekvenci. Kdo nemá svůj hrudní pás, tomu pomocí hodinek pomůže trenér.

Já jsem v silnější skupině a zakouším trenérovu ráznost. Snažím se vlézt do jeho představ o běhu, piluje nám hlavně techniku. Mou přítelkyni nechal Karel ve skupině slabších kusů, kde dostávají rady, jak úseky zvládnout lépe, jsou to z většiny začátečnice a radují se z velkých pokroků a běhu jako takového. Závěrem pomalu klusáme zpět k budově a protahujeme se. To už je přátelská atmosféra obohacena o endorfiny. S úsměvem na tváři a s únavou v nohou se vydávám domů a vím, že za týden chci přijít zas.

Mám tyhle tréninky rád. Jsou určeny pro všechny výkonnostní skupiny, každému přinesou jiné zkušenosti. Karel mě donutí makat a dozvím se i nějaké to know how. V rámci jednoho rozklusání nám Karel ukázal schovaný ovál v blízkosti lužáneckého parku. Jsem rád za tip, kam mohu vyrazit, až budu sám.

