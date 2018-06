Trénink v období nemoci: ano, nebo ne?

Většina z nás už někdy zajisté řešila dilema, zda se vydat na trénink v době, kdy se necítíme úplně zdraví. Imunoložka Andrea Poloučková vysvětluje, že pohyb může dokonce i pomoci překonat počáteční příznaky při nachlazení. „Banální nachlazení se dá takzvaně vyběhat bez komplikací. Studený vzduch způsobuje stažení cévek nosní sliznice a snížení otoku. To má za následek lepší dýchání, prokrvení sliznic dýchacích cest a tedy i dobré odkašlání. Díky vypocení, následnému doplnění tekutin, osušení a zahřátí se můžeme s infekcí lehce poprat,“ objasňuje.

Zároveň však připomíná, že stejný počáteční průběh má v mnohých případech i chřipka. Ta však může na rozdíl od nachlazení vést k závažnějším komplikacím, jako je zápal plic, zánět srdečního svalu nebo svalová bolest. „Někdy je lepší na dva až tři dny fyzickou aktivitu omezit a dopřát organizmu regeneraci, než pak několik let řešit postinfekční komplikace. Běh nám neuteče,“ připomíná doktorka Poloučková. Řídit se heslem „Co mě nezabije, to mě posílí“ by se tak rozhodně nemuselo vyplatit.

Silná imunita a sport v zimě, jde to dohromady?

Aktuální období je velmi náročné pro imunitu. Organismus se vyrovnává s úbytkem tepla a musí neustále čelit nejrůznějším infekčním onemocněním. Podle imunoložky Andrey Poloučkové však není nutné se milovaného běhu vzdát ani v zimě. „Tréninky v chladu jsou zátěží i pro zdravý organismus. Studený vzduch totiž ochlazuje sliznice, po ukončení fyzické aktivity dochází kvůli zpocení zase k rychlému podchlazení a tím ke zvýšenému riziku infekcí. Nicméně přiměřená fyzická aktivita je možná za každého počasí, je však potřeba dodržovat určité zásady,“ vysvětluje.



Naši imunitu je v první řadě důležité chránit vhodným oblečením. (O zásadách vrstvení jste se mohli dočíst už zde). V chladném období bychom se také měli nadechovat nosem, tak se totiž studený vzduch filtruje a ohřívá. A při tréninku nezapomínejte ani na doplnění tekutin, ideálně vlažnými nápoji. „Fyzická aktivita není vhodná při vyšším výskytu smogu. V těchto případech je lepší běh vynechat nebo ho nahradit indoorovou aktivitou, v nejnutnějším případě se vydejte na trénink někam do lesa,“ radí doktorka Poloučková.

Posiluje běh imunitu?

Zásadní je pro ochranu našeho organismu intenzita tréninku. Pokud zvolíme správně, může běh imunitu dokonce posílit. „Pravidelná aktivita zhruba třikrát až čtyřikrát týdně po dobu 30 až 60 minut s hodnotou maximálního objemu kyslíku kolem 50 procent obecně zlepšuje imunitu a zvyšuje odolnost organismu. Naopak dlouhotrvající a intenzivní trénink více než pětkrát týdně s hodnotou maximálního objemu kyslíku nad 80 procent náš imunitní systém tlumí,“ vysvětluje Andrea Poloučková.

Velká zátěž totiž vede k poklesu bílých krvinek, které tělo chrání před virovými a plísňovými nemocemi. Náš organismus se tak bezprostředně po tréninku stává doslova otevřeným oknem, jimž k nám mohou vklouznout viry a bakterie. Jeho náchylnost vůči okolním vlivům může přetrvat dokonce až 12 hodin po aktivitě.

Studie z roku 2007 zkoumala výskyt onemocnění horních cest dýchacích u nesportovců a u rekreačních a elitních triatletů. Výsledky ukázaly, že nemocemi, jako je rýma, trpěli častěji elitní sportovci a nesportovci než lidé, pro které byl sport koníčkem. Rozumná zátěž tak z dlouhodobého hlediska rozhodně patří k faktorům, které mohou imunitu posílit. Zvyšuje odolnost vůči infekcím, snižuje prozánětlivou odpověď organizmu, brání i rozvoji jiných onemocnění jako například deprese.

V období, kdy náš imunitní systém dostává pořádně zabrat, je nezbytné poslouchat především hlas svého těla, které nejlépe ví, na co stačí. Pohybem sice posiluje imunitu, ale nevhodně zvolenou intenzitou si můžeme zadělat i na dlouhodobý problém. Pokud se necítíte dobře, v žádném případě se do tréninku nenuťte. I když obyčejné nachlazení není překážkou, mohlo by jít o počátek vážnější nemoci a běháním v chladném počasí byste si přivodili vážné komplikace.