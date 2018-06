Velká Vtipná Kunratická

Již dlouho dobu dopředu mám v diáři zapsáno datum a hodinu 20:00 možnosti přihlášení na VK. Vybíhám na lehký výběh do přilehlé Stromovky a manželku raději instruuji :“Pokud bych se nestihl vrátit zpátky, tak tady je moje občanka, všechno ostatní znáš a PŘESNĚ ve 20:00 se přihlas na stránky, kde se musím zaregistrovat“. No nedá mi to a svůj výklus zkracuji. Náš psík už se vyběhal dost a já mám stejně období lehkého běhání, kdy chci dát tělu odpočinout.

Ve 19:50 už sedím osprchovaný u stolu a čekám až „odbije“ 20:00. Najíždím na stránky...klikám... ouha... nefunguje... nic se nenačítá. Vlastním počítač značky Apple a jako každý kdo tento stroj používá mi začíná běhat hlavou „sakra zase nějaká optimalizace, co tu nefunguje, co když to nepodporuje něco v Safari...“ no nelením na pouštím paralelní systém a v něm moje milovaná Windows a starý dobrý Explorer a jdu se hlásit znovu. Stejný problém – stránka nelze zobrazit. No tak si to nechám otevřené na obou systémech a budu to zkoušet, co kdyby. A takto strávím asi půl hodiny. Manželka si už asi říká, že jsem se zbláznil. Nakonec to nevydržím, zvednu se a jdu si udělat aspoň něco k jídlu, do teď jsem seděl o hladu. Když se vracím a zkouším naloadovat stránku znovu, tak se ukáže oficiální stránka s omluvou, že jim spadnul systém, a že máme možnost se přihlásit další den. Ulevuje se mi, nejsem tak neschopný, i ostatní jsou stejně smutní jako já. Postě - nejsem v tom sám.

Druhý den si přečtu, že bude sjednána náprava, najata profesionální firma a vše bude jak má být. No ale až další týden. No nic dám si to do diáře a všechno bude zase veselé.

Přichází opět den D pro moji registraci na VK. Tentokrát zkracuji svůj výlet na kole, no co stejně už je tma a ty auta mě dost otravují a tam kde nejezdí je zas moc velká tma a moje světlo svítí málo a a a J prostě si najdu dost důvodů proč být doma včas. Usedám k počítači a....nebudu nikoho nudit, nedávná historie se opakuje a po přibližně hodině odcházím od počítače. No co, zas jim to spadlo, tak bude líp nějaký další den, až to profesionál nad profesionály dá do pořádku.

Druhý den ráno však zjišťuji, že se přihlásit jde ovšem už jen do kategorie „žáci, ženy, dorost“ ani nevím co ještě, přes moje rozčarování ani nevidím, jaké to kategorie vlastně jsou. Rozesílám SMSky běhacím kamarádům, kdo teda jde a nejde. Bohužel či bohudík se dozvídám, že jsou na tom všichni stejně jako já. Nikde na stránkách informace typu:“sorry tohle se nám nepovedlo ani podruhé“. Chápu, že má tento závod velikou historii, ale takováto arogance? Chápu, že Kunratický les není nafukovací, ale například Beskydy snad jsou?

Před časem jsem na tomto serveru četl článek o plánovaném hodnocení závodů, jejich zázemí, cenách atd. Hurá sem s ním. Naprosto s klidem dám tomuto závodu za organizaci čistou nedostatečnou. Tento rok jsem naběhal kolem 40 závodů, jak jsem popsal na začátku a nikde, slovy NIKDE jsem se s ničím podobným nesetkal. Nejsem IT odborník, nejsem profesionální sportovec, ani PRista nějaké firmy, proto mi možná přijde nepochopitelné, že něco takového, jako je pohodová možnost přihlášení prvních běžců se prostě v 21. století nepodaří.

Jako většina nadšeneckých běžců mám v kalendáři některé milé závody, které člověk rád během sezóny odběhá. At’ jsou dlouhé (Beskydská sedmička, LH24), střední (RunCzech - pražský maraton, Silva Nortica Run), krátké (RunCzech – pražský půlmaraton, City TRAIL Prague, Výběh na Lovoš ze seriálu Krále středohoří), netradiční (Půlmaraton v Norském Tromso) mám je všechny stejně rád. No a pak Ty srdcové jako je ŠUTR a donedávna i třeba Velká Kunratická. Otázkou je, jak to bude dál.

Přes všechno rozčarování přeji všem účastníkům Velké Kunratické 2014, aby jim tento rok vyšlo počasí a každý si zaběhl ten nejlepší čas. Organizátorům pak hodně inspirace od ostatních pořadatelů, kteří organizaci zvládají na lepší známky.