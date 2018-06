TRAILTIP: Příjemných devětadvacet kilometrů kolem Sázavy

Startoval jsem v Českém Šternberku, kde se dá bez problémů zadarmo zaparkovat vedle mostu u řeky dole pod hradem. Trasa je plná kopečků, někdy i dost prudkých, ale nikdy ne příliš dlouhých, takže není nijak extrémně náročná.

Ze Šternberka jsem běžel po červené turistické značce po pravém břehu řeky až do města Sázava. Cestou se dá občerstvit v kempu v Ratajích, Kuchelníku, případně se napít z čistě vypadající studánky v Ledečku (po nedávných záplavách jsem však měl v ruce raději vodu svou). Cesta až do Sázavy je pohodová, vede po příjemných lesních cestách, jen občas je proložena chvilkou běhu po asfaltu. Červená turistická značka je značena dobře a přehledně. Cestou vás čeká kromě nádherné přírody a klidných lesů například zřícenina Talmberk nebo hrad Pirkenštejn.

V polovině trasy dorazíte do Sázavy, kde se dá navštívit celý den otevřené Tesco Expres a doplnit tekutiny, případně si dát něco dobrého. Já si na cestu vzal dvě lahve s 0,25 litry vody, ale dalo by se to zvládnout i bez nich. Po doplnění vody jsem vyrazil zpět, tentokrát po druhém břehu řeky po zelené turistické značce.

Zelená už není značená tak přehledně, pan značkař nejspíš šetřil, kde mohl. Občas jsem chvíli bloudil a musel se vracet, nakonec jsem však správnou cestu vždycky našel. Zpáteční cesta je trochu náročnější, částečně vede opravdu blízko řeky, což v mém případě znamenalo spoustu bahna po nedávných záplavách (asi na dvacátém kilometru). Chvílemi se běžet opravdu nedalo, nicméně v sušších dnech to nemusí být problém. Já místy musel balancovat na kluzkých kamenech a prolézat zabahněnou cestou plnou kopřiv, tenhle ráz však měla cesta jen na asi dvoukilometrovém úseku.

Pokud by nastal nějaký problém, zranění nebo pokud byste prostě už nemohli, prakticky celou dobu je v dosahu vlak, jímž se můžete vrátit zpět do Šternberka. Posledních zhruba čtyři kilometry vede trať po rovinaté asfaltce podél řeky kolem skal. Závěru se však dá asfalt odpustit a člověk se alespoň v poklidu vydýchá klusem zpět k autu.