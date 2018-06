Seriál o trailovém běhu: pohled do historie

Pod pojmem trailový běh si nejčastěji můžete vybavit běh mimo asfaltový povrch a závodní dráhu. Od klasického krosového běhání se trailový běh liší hlavně v délce a profilu trati, překonávají se vzdálenosti od půlmaratonů až po různé vzdálenosti ultramaratonů.

Slovníček pojmů: Trail - anglický výraz pro stezku nebo horský chodník



- anglický výraz pro stezku nebo horský chodník Ultra-trail - míněno jako běžecká trasa o délce přesahující vzdálenost maratonu (42km)



- míněno jako běžecká trasa o délce přesahující vzdálenost maratonu (42km) Trail running - běh mimo asfaltové povrchy a běžecké okruhy. Většinou míněno jako běh po nezpevněných cestách v přírodě o vzdálenosti delší 10 km.



- běh mimo asfaltové povrchy a běžecké okruhy. Většinou míněno jako běh po nezpevněných cestách v přírodě o vzdálenosti delší 10 km. Pozitivní převýšení - vertikální vzdálenost, kterou běžec na trase nastoupá



- vertikální vzdálenost, kterou běžec na trase nastoupá Negativní převýšení - vertikální vzdálenost, kterou běžec na trase seběhne dolů



Profil tratě nabírá velkých pozitivních i negativních převýšení, běžec může nastoupat a naklesat i několik výškových kilometrů. Z pohledu zátěže na organismus se jedná o extrémní zatížení a na to se je třeba patřičně připravit.

Trail starý jako svět

Trailový běh/pochod byl odjakživa součástí lidstva. Pro přežití a sdělování informací v odlehlých částech světa bylo překonávání horských sedel a náhorních plošin nutností. Postupem času se však tato činnost z našich životů vytratila a byla vytěsněna využíváním zvířat a moderních vynálezů.

Zásadním zlomem pro vznik moderního trailového běhání se stal závod Western States Trail Ride, známý také jako Tevis Cup “100 Miles - One Day” Ride, který byl založen v roce 1955. Závod měl prověřit, zda jsou koně schopni urazit za 24 hodin 100 mil (160 kilometrů) v horském terénu. Jako první po svých tento koňský závod v roce 1974 dokončil v čase 23 hodin a 42 minut Gordy Ainsleigh. Tím se staly Western States 100 prvním ultra-trailovým závodem a díky tomu začaly vznikat i další stomílové závody v horském terénu.

U nás se trailový běh nevyvíjel takovým boomem, jako tomu bylo v Americe. Protože je česká historie protkaná horolezectvím a turistikou, naše začátky jsou

poněkud pozvolné, i když jsme s dálkovými pochody začali dříve než v zámoří. První zmínka o dálkovém pochodu je z roku 1966, kdy vznikla Krakonošova stovka, tedy stokilometrový pochod přes Krkonoše s časovým limitem 24 hodin. Postupem času se závod rozvíjel i o kratší varianty trati, avšak stovka si svou podobu, s malými úpravami, zachovala až dodnes. Vedle K100 můžeme zmínit Pochod Praha-Prčice, který vznikl ve stejném roce.

Dále, rychleji a těžší cestou

Pokud bychom měli označit zlomové místo českého trailového běhu, bude jím první ročník Beskydské sedmičky v roce 2010. I když zde existovaly různé horské běhy a pochody, Libor Uher dokázal se svou vizí B7 přilákat do hor masu hobíků a donutil ji sáhnout si na dno svých sil. Kdo celý závod úspěšně dokončil, ten si chce v dalším ročníku vylepšit svůj čas, a ti kteří neměli to štěstí, ho chtějí dokončit. Od tohoto okamžiku se začíná rozvíjet český trailový běh a v českých horách můžete potkávat čím dále tím více běžců. Jedno je jasné, pokud si trailový běh vyzkoušíte, s největší pravděpodobností mu propadnete.

V dalším díle našeho seriálu se podíváme na to, co na sebe, s sebou a co k jídlu.