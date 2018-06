Trénink na Tyrolsko: Petru zradil kotník, Petr odpočívá v posilovně

Petr už vstřebal skutečnost, že "den volna" pro trenéra znamená šlapat hodinu na kole, či zajít do posilovny. Kumuluje se v něm únava, ale s tréninkovými porcemi se bije jako lev: "Občas je to trochu náročné, v noci se moc nevyspím, v práci je toho tolik, že se pořádně a včas nestačím ani najíst, pak přijdu domů, jsem unavený, venku navíc prší a je zima. To se mi do tréninku moc nechce, ale stačí si připomenout, proč tohle všechno absolvuji, a pak se mi do běžeckého obléká přece jen radostněji."

Petr byl s rodinou na dovolené na Šumavě, věnoval ji však především tréninku. Kromě toho si na ní zkusil novou disciplínu, orientační běh. Na Linz Cupu se ve své kategorii umístil druhý. Poté v téže disciplíně hájil čest svých kolegů z práce na Přeboru profesionálních hasičů a Policie ČR a opět se mu dařilo, skončil třetí a čtvrtý. Gratulujeme!

Cyklistické intermezzo

Zatímco Petr běhá podle plánu, u Petry je vše jinak. Ukázalo se, že nestačí mít odhodlání, ale že je třeba také naslouchat svému tělu. Její vůle trénovat byla tak silná, že ho nechtěla vnímat a jela "přes závit".

Tour de Tirol Sympatickou medičku Petru Karešovou a profesionálního hasiče Petra Míchala čeká počátkem října závod, který sestává ze tří dnů. První jim naservíruje desetikilometrovou trasu, druhý však maraton s převýšením 2 160 metrů a zabijáckou černou sjezdovkou, který musejí zvládnout do sedmi hodin. Poslední den vyrazí na půlmaraton.

Lekci pokory a trpělivosti jí dalo zranění šlachy u kotníku, naštěstí však není nic ztraceno. Odjela na plánovanou dovolenou do Krkonoš, kde proti plánu neběhala. Zato jezdila na kole a prokládala to plaváním.

Nevedla si vůbec špatně. "Střihla jsem si cyklistický závod Špindlerovka Cup. Na Špindlerovku jsem zvládla vyjet za pětačtyřicet minut, což mi vyneslo druhé místo a tatranku k tomu (snědla mi ji neteř). Pak následoval sešup dolů a klobása od pořadatelů (snědla mi ji mamka). Aspoň tu pěknou trofej mi nikdo nesnědl," hlásila.

Její noha si dává od běhu odpočinek, tak držíme palce, ať je návrat k běhání co nejrychlejší.

Petra a Petr poprvé - čtěte ZDE.