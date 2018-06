TomTom Spark: měří trasu i tep a ještě vám zahrají, pozor ale na výdrž

Při dlouhých vytrvalostních bězích se mi stává, že toho mám až po krk. V okolí přitom není nikdo, kdo by na mě zařval: „Makej!“ Pomáhá mi hudba, ale nerad s sebou při běhu tahám s mobilní telefon. A stejně jako mnoho dalších sportovců příliš nevyužívám měření tepu, protože mě hrudní pásy stahují a necítím se s nimi komfortně.

Právě pro tyto případy přišel TomTom s novými hodinkami Spark, které v sobě spojují bezdrátový audiopřehrávač, optické snímáním tepu a GPS měření vzdálenosti.

Elegán na sport i do města

Na první pohled hodinky působily velmi subtilním dojmem. Ani se mi nechtělo věřit, že je v tak malém zařízení dostatek prostoru pro snímač tepu, baterii (na záznam 11 hodin bez snímání tepu a 5 hodin s ním) a 3GB paměť pro audio.

Při bližším zkoumání jsem zjistil, že samotné tělo hodinek jde velmi snadno vyjmout z řemínku, který je jemný a dobře obepíná ruku. V nabídce TomTomu je pak i několik barevných variant, které můžete sladit třeba s barvou oblečení nebo prostě jen tak podle nálady. Já sám jsem testoval verzi s černým řemínkem, který mi nedělal ostudu ani při běžném nošení.

Při dalším zkoumání jsem se zaměřil na displej a ovládání. Displej je černobílý a velmi dobře čitelný. V režimu hodinek ukazuje digitálně čas a datum. Ve tmě je pak možné zapnout podsvícení přiložením dlaně na displej a jejím odkrytím. K ovládání slouží čtyřsměrný ovladač okolo antény GPS. Ta je podobně jako u SUUNTO Ambit umístěna pod displejem. Při správném držení rukou při běhu tak vždy směřuje k nebi.

Zahrají vám do kroku

Před prvním vyběhnutím jsem hodinky připojil k počítači, prošel úvodním nastavením a nahrál si svoje oblíbené skladby. Přitom jsem zjistil, že v hodinkách přednahraný mix skladeb už je, avšak jako jediný soubor. Nebylo tak možné si z písniček vybírat, musely se poslouchat tak, jak šly za sebou.

TomTom Spark určení: běh, cyklistika, plavání, fitness

běh, cyklistika, plavání, fitness senzory: optické měření tepu, GPS

optické měření tepu, GPS výdrž: 11 hodin GPS mód / 5 hodin GPS + tep + hudba

11 hodin GPS mód / 5 hodin GPS + tep + hudba velikost paměti: 3 GB

3 GB vodotěsnost: 5 ATM

5 ATM konektivita: Bluetooth (sluchátka, hrudní pás)

Bluetooth (sluchátka, hrudní pás) cena: 6 990 Kč klady:

- vše v jednom

- optické snímáná tepu

- možnost připojit hrudní pás

- multisport

- snasná výměna řemínku zápory:

- vyšší cena

- sluchátka nejsou součástí balení

- potřeba utáhnout řemínek

Při dalším používání jsem již mohl na počítač téměř zapomenout. Veškerý přenos informací o aktivitách (které obsahují i podrobnosti například o kadenci a srdečním tepu) probíhá bezdrátově přes bluetooth a aplikaci v mobilním telefonu. Veškerá data jsou pak k dispozici na webu TomTom nebo přímo v mobilní aplikaci. Pouze pro nahrávání hudby je počítač stále potřeba.

Po chvíli běhu jsem zjistil, že je vhodné mít bluetooth přijímač sluchátek umístěný blíže k ruce, na které mám hodinky. Jinak dochází k občasnému přerušení přehrávání. To by se s originálními sluchátky TomTom stát nemělo, protože mají přijímač na levé straně, na rozdíl od použitých Bostonů. Bohužel, sluchátka nejsou součástí balení a je potřeba si je zakoupit zvlášť. Sparky jsme testoval s bluetooth sluchátky Urbanista Boston. Spárování nebylo vůbec složité a i bez návodu jsem byl schopný za minutu vyběhnout i s hudbou v uších. A to i přesto, že se ovládání nepodobá žádnému jinému sporttesteru, který jsem do této doby měl. Líbilo se mi také, že hodinky mají menu kompletně v češtině. Stejně tak mě česky do sluchátek informovaly o uběhnuté vzdálenosti a tempu, abych se na ně nemusel stále dívat.

Běhal jsem vždy se zapnutým snímačem tepu a velmi často s hudbou, oboje bohužel výrazně snižovalo životnost baterie. Podle výrobce je výdrž bez hudby a kardia krásných 11 hodin, ale s kardiem a hudbou klesne na pouhých pět.

Při běhu ve městě jsem hudbu ocenil, opakované nabíhání kilometrů stále stejnými místy je mnohdy velmi nudné a poslouchání vlastního tepu a kroků se někdy omrzí. Hudba mi tak dávala prostor se od všeho odpoutat. Přepínání skladeb se provádí na sluchátkách, to je ale bohužel možné jen u hudby nahrané z počítače.

Umí i další sporty

Hodinky jsou multisportovní a je možné je použít kromě běhu i na plavání, cyklistiku, turistiku a cvičení. U plavání bohužel není možné využít ani přehrávání hudby, ani snímání tepu. Je to dáno tím, že bluetooth signál se vodou šíří špatně a voda ovlivňuje i optické snímání tepu. U ostatních sportů tento problém není, a tak je možné využívat všechny funkce bez omezení.

TomTom Spark jsem podrobil dlouhému testu, naběhal jsem s nimi zhruba dvě stě kilometrů - jak po silnici, tak v terénu. Ukázalo se, že pro správné měření tepu je potřeba mít hodinky hodně pevně utažené. Díky velmi měkkému řemínku to s TomTomy není nepříjemné, ale kdo má rád hodinky volněji, může s tím mít problém. V porovnání s měřením tepu pomocí hrudního pásu měly Sparky po zapnutí měření odchylku zhruba 20 tepů. To se ale velmi rychle srovnalo, a než se našel GPS signál, ukazovaly oba měřiče shodné informace. Pokud jsem měl pásek utažený více, byla rychlost, s jakou se hodnoty srovnaly, kratší.

Stejně jako tep jsem porovnával také přesnost měření GPS, a to s mými Garminy Fenix 3. Při téměř všech bězích byly odchylky vzdálenosti minimální, jak do plusu, tak do minusu. Při bězích okolo 10 kilometrů se rozdíl pohyboval do sta metrů.

Během testování se ukázalo, že hodinky je potřeba zodpovědně dobíjet. Na dlouhém běhu se mi s baterií na polovině kapacity stalo, že na mě před koncem tréninku zapípaly a vypnuly se. Příště jsem si již dal pozor, abych je měl před během nabité na sto procent.

Hodinky doporučuji pro městské běhání a dlouhé nudné objemové tréninky. Protože jsou vodotěsné, nemusíte se bát ani velmi špatného počasí. V zimě je vhodné si pro měření tepu vzít hrudní pás, který lze k hodinkám také připojit přes Bluetooth a hodinky nechat nad oblečením, aby bylo vidět na displej.

Budou prý i notifikace

Jediné, co mi u hodinek chybí, jsou notifikace z mobilního telefonu a kontinuální měření tepu. Funkci notifikací TomTom slibuje v nejbližší aktualizaci. Ta měla být už dostupná koncem roku 2015, bohužel však do skončení testování nedorazila, a tak jsme ji nemohli vyzkoušet. Kontinuální měření tepu, které by v pravidelných intervalech zaznamenávalo tep v průběhu dne, je v konkurenčních zařízeních dostupné a je škoda, že zde chybí.

Pokud běháte rádi s hudbou a nepotřebujete mít v hodinkách mapu, jsou TomTom Spark určeny právě vám. Velmi rychle si na ně zvyknete a nebudete je chtít sundat z ruky. Hodinky vás za to odmění měřením všech vašich fyzických aktivit, včetně spánku. Nejvíce jsem ocenil snadné ovládání, minimální rozměry a hmotnost. Při běžném nošení jsem ani nevěděl, že je mám.