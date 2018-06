TEST: TomTom Multi Sport Watch. Pracant pro každodenní parádu

Oproti chudšímu kolegovi (Runner GPS Watch) nabízí kromě běžeckých funkcí ještě módy pro sledování plaveckých a cyklistických tréninků. Co se však týče běhání, jsou oba modely identické.

Design a provedení: skoro bez chyby

Design zaujme na první pohled. Nesčetněkrát se mi stalo, že se z tematicky naprosto odlišného rozhovoru debata stočila právě na běh, přičemž vše začalo otázkou "Jé, co to máš za hodinky?". Design je prostě "tak akorát". Není to nudná šeď, ale zároveň to není ani přepálená extravagance. Nosit se dají do tělocvičny i v každodenním životě.

Jednotka hodinek se dá z pásku lehce vyjmout, v zásobě můžete mít více barevných provedení. Pásek je vyroben z gumy, která je tak akorát pružná, aby seděla na ruce pevně a jistě, ale netlačila. Trošku k vzteku bývá úzký pryžový proužek pro uchycení přebytečného pásku, který se při sebemenším pohybu posouvá a svou funkci neplní ideálně.

Skvěle se povedlo vyladit tloušťku hodinek. V porovnání s designově hodně blízkým konkurentem Nike SportWatch jsou skoro poloviční a i na dámské ruce vypadají daleko přirozeněji. Navíc jsou hodně lehké, při nošení je ani necítíte. Výborným detailem je dvoubarevné zobrazení času na pohotovostním displeji, které barevně ladí s páskem. Displej má úhlopříčku 1,37 palce, rozlišení 144 x 168 pixelů a chráněn je speciálním tvrzeným sklem Gorilla Glass. Jeho čitelnost je naprosto bezproblémová i na sluníčku, pro noční výběhy je možno zapnout režim "night," který vám výměnou za zkrácenou životnost baterie nabídne podsvícení, které nezhasíná.

Funkce a ovládání: víc než pestrá nabídka

Jelikož hodinky nabízejí hezky širokou paletu funkcí, je důležitá logika ovládání a pohybu v menu. I to se povedlo. Veškeré ovládání probíhá pomocí čtyřsměrného "joysticku" v pásku pod displejem. Klik je přesný a jistý i v rukavicích, lze ho navíc nechat potvrdit zvukem nebo vibrací. Stiskem vlevo se z pohotovostního menu dostaneme na stavovou obrazovku (nabití baterie, potřeba aktualizace QuickGPS, stav paměti a verze software), stisk vpravo otevře nabídku dostupných tréninků, stisk dolů pak zvláštní funkce a nastavení. Jedinou výjimkou je ovládání podsvícení displeje, které probíhá pouhým dotykem na vyznačené místo na rámu hodinek. I to je praktické: zjistil jsem, že tak lze hodinky rozsvěcet otřením o tričko při pohybu od pasu vzhůru, a není tak třeba zaměstnat obě ruce.

Logika zobrazení údajů na displeji je pro všechny aktivity totožná. Přes většinu plochy se zobrazuje vybraný hlavní údaj, dvě pozice v horní třetině jsou k dispozici pro další volitelné. Při běhu jsou konkrétně k dispozici čas, délka tréninku, vzdálenost, tempo, průměrné tempo, rychlost, průměrná rychlost, spálené kalorie a tepová frekvence. Hlavní údaj lze během běhu přepínat jedním stiskem tlačítka, pro změnu ostatních se musíme třikrát prokliknout k nastavovacímu menu. Osobně se mi nejvíc osvědčila kombinace zobrazení tempa jako hlavního a tepovky a uběhnuté vzdálenosti jako doplňkových veličin.

Kromě pouhého zobrazení údajů nabízejí hodinky také několik tréninkových pomocníků. Co se týče běhu, čítá nabídka klasické plnění úkolů (vzdálenost, čas, kalorie), hodinky za vás umí hlídat intervaly (zahřátí, práce, odpočinek, protažení), kola, ideální zóny tempa nebo tepové frekvence a rovněž umí vytvořit virtuální závod buď s vámi samotnými (použijí se údaje z předchozích tréninků), nebo s virtuálními soupeři, jejichž data se použijí ze serveru My sports.

Něco navíc: GPS

Hodinky jsou vybaveny citlivým GPS přijímačem a anténa je umístěna pod displejem tak, aby vždy směřovala k obloze. Dokonce není ani kryta plastem, takže příjem signálu je vždy bezproblémový. Při synchronizaci se navíc stahuje QuickGPS soubor s polohou družic na následující dny, takže úvodní inicializace signálu je otázkou chviličky (s aktualizovanou QuickGPS maximálně 20 sekund, bez ní do minuty).

Díky pohybovému senzoru je možno hodinky používat i v místech, kde není GPS signál dostupný. Kromě zmiňovaného plavání nabízí ještě mód pro sledování a záznam běhu na pásu, kdy pomocí analýzy pohybu rukou zaznamenávají uběhnutou vzdálenost. V praktickém testu načetly hodinky při deseti kilometrech ukázaných pásem jen zhruba o tři sta metrů více. Přesnost je tedy výborná, po každém běhu se navíc automaticky nabízí možnost kalibrace dle údajů z měřáku pásu.

Volitelným příslušenstvím je hrudní pás pro snímání srdečního tepu. Jeho provedení je kvalitní, bezdrátová jednotka (s hodinkami je spojen pomocí bluetooth) je odepínatelná, takže ani praní propoceného popruhu není problém. Hodně mi chybí funkce, která by hodinky umožnila využít pouze jako sporttester pro hlídání srdečního tepu a zpětného vyhodnocení pohybu v jednotlivých zónách.

Jedinou možností, jak si nechat zobrazit aktuální tepovku při nepodporované aktivitě (typicky HEAT nebo různé kardio tréninky) je založit "falešný" trénink na pásu (nevyžaduje signál GPS). Zpětné vyhodnocení však není možné provést. Po této funkci volá nejen na oficiálním fóru TomTomu spousta uživatelů, takže se snad v některé z příštích aktualizací dočkáme. TomTom s přispěvovateli aktivně komunikuje a při dalším vývoji softwaru se snaží zohlednit co nejvíce jejich připomínek.

Baterie a výdrž

Baterie je vestavěná. Nabíjení probíhá pomocí dokovací stanice, do níž se hodinky zasouvají pohodlně a po jemném zacvaknutí jsou se stanicí stabilně spojeny. V režimu se zapnutou GPS by měly tomtomy vydržet 10 hodin. V praxi jsem já tak dlouho nikdy běžet v kuse nevydržel, ale po dvou hodinách provozu ukazuje indikátor baterie stále zhruba 80 procent, není tedy důvod nevěřit. Při pohotovostním režimu a indoor aktivitách (běh na pásu, plavání) se mi hodinky v podstatě nepodařilo ani přiblížit vybití. Pokud tedy běháte alespoň sporadicky, vždy je při synchronizaci do kolébky zasunete dříve, než by si to baterie vyžadovala.

K chlubení to moc není

I když jsou hodinky takřka bezchybné a chlubím se s nimi moc rád, na internetové sledovače, sdíleče a hodnotiče vlastních výkonů žádné příjemné překvapení nečeká. Hardwarová kolébka i synchronizační aplikace TomTom my sports Connect fungují bezchybně (včetně aktualizací, které se do hodinek nahrávají minimálně jednou měsíčně). Uživatelské prostředí defaultního internetového diáře MySportsActivity je však hodně jednoduché a nenabízí ani tak všeobecně oblíbenou funkci, jako je sdílení nahraného tréninku na sociálních sítích.

Řešením by mohla být aplikace MapMyFitness, která je jako druhá nativně podporovaná v Connectu. Bohužel, základní účet, který je zdarma, moc funkcí rovněž nemá a celá účast MapMyFitness má zřejmě za cíl vás pouze motivovat k předplacení premium účtu. Vysvobozením tak může být až možnost nastavení automatického exportu do RunKeeperu nebo manuální převod exportovaného gpx souboru do jiného rozhraní (manuálně importuji do SportsTrackeru – soubory z běhání fungují bezchybně, z plavání a běhu na páse bohužel importovat nejdou).

Spokojenost. Až na dětské nemoci

Pokud bych měl dvouměsíční testování shrnout do několika slov, asi bych se nebál použít přívlastky jako "výborné, použitelné, zcela vyhovující." Základní funkce, které potřebuje opravdu každý běžec, zvládají hodinky naprosto na jedničku. Bohužel, nabídkou všemožného nadstandardu si výrobce na sebe ušil trochu bič a dokud nezvládne vyladit i všechny drobnosti, nebude nikdo spokojený naplno.

Aktualizace firmwaru jsou poměrně časté a leckdy zásadní. Na světě je už i nová aplikace pro iPhone, která umožní automatický bezdrátový přenos zaznamenaných tréninků z hodinek na internet (obdoba pro Android je ve vývoji). Určitě bych se tedy nebál hodinky TomTom Multi Sport Watch doporučit s tím, že je jim třeba zatím odpustit občasné dětské nemoci.

Srovnání s konkurencí, která má na trhu většinou podstatně delší tradici, snesou hodinky jak po stránce funkční, tak i finanční. Z nabídky modelů a doplňků má navíc každý možnost vybrat si přesně ten typ a balení, jaké ke svým aktivitám potřebuje. Základní modely Runner bez příslušenství se dají koupit za cenu lehce přesahující 4 tisíce korun, za plně vybavené Multisporty, ke kterým přibalíte i hrudní pás a senzor na kolo zaplatíte tisícovek zhruba osm.