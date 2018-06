Růžová nebo zelená? Na kolo nebo na běh? TomTom představil GPS hodinky

Móda především. U TomTomu dobře vědí, že vstoupit na trh s obyčejnými hodinkami nemohou. Proto připravili marketingový fígl s názvem Comfort Strap. Samotný strojek hodinek lze vyjmout a pásek vyměnit. Nabízí se růžová, světle modrá, jarní zelená a naštěstí i třeba normální šedá. Cena pásku byla stanovena na 20 až 25 euro (516 - 640 Kč).

Hodinky mohli betatesteři používat již během roku. Teprve teď však byla většina funkcí převedena z režimu beta do finální verze. A teď k tomu, co vás asi skutečně zajímá - co všechno hodinky umí.

Prodávat se budou dvě verze Runner a Multi Sport. Obě jsou vodotěsné a oběma lze převlékat barevné kabátky. Na první pohled se vlastně neliší vůbec. Ovládají se čtyřsměrnou klávesou na pásku. A musíme říct, že po krátkém testování to vůbec nefunguje špatně. Údaje se zobrazují na velmi dobře čitelném černobílém displeji.

Ovládací čtyřsměrné tlačítko. Pro přepínání údajů na displeji stačí stisknout část v příslušném směru (nahoru, dolu, atd.)

Základní verze určená pouze na běhání vyjde 4399 Kč bez pásu na měření srdečního tepu (připojuje se přes Smart Bluetooth). S ním vyjdou na 5699 Kč. V USA je pořídíte výrazně levněji. Kromě celkové uběhnuté vzdálenosti a času běhu si můžete na displeji naráz zobrazit ještě jednu hodnotu - buď vzdálenost, tempo nebo průměrné tempo, trvání běhu, kalorie, srdeční tep, okruhy.

V režimu závod (Race) můžete běžet proti sobě a na přehledné grafice sledovat zda zaostáváte nebo naopak sami sebe předbíháte. Stačí si vybrat nějaký již zaznamenaný běh. Lze si také nastavit cíle (Goals - čas, vzdálenost, kalorie) a na koláčovém grafu po očku sledovat jak je plníte. Okruhy (Laps) lze definovat buď vzdáleností nebo časem.

Takhle vypadá grafické znázornění plnění cíle.

Velmi praktický je režim zóny (Zones). Ten umožňuje nastavit požadovaný tep nebo tempo a přípustnou odchylku od něj. V případě odchýlení dají hodinky znamení nejen na displeji (graficky), ale i vibrací.

Hodinky řady Multisport (na Amazon.com lze i sveškerým příslušenstvím pořídit za 5700 Kč) mají navíc režim pro cyklistiku a plavání. Dokáží zobrazit aktuální nadmořskou výšku i stoupání. Po připojení měřiče kadence šlapání a speciálního držáku na řídítka (na silniční kolo je držák v balení) z nich uděláte skutečný cyklometr.

Aby hodinky správně fungovaly i při plavání v krytém bazénu, je nutné si nastavit délku bazénu. Na displeji se pak zobrazuje počet uplavaných délek. Hodinky by měly umět měřit uběhnutou vzdálenost i uvnitř budov na běžícím pásu. Podle betatesterů jsou výsledky poměrně přesné. Víc vám však řekneme až po podrobném vyzkoušení.

Dostupnost všech modelů a příslušenství v Česku zatím není jistá. V ceníku zatím najdete jen verzi Runner.