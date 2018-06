Tlusťochův běžecký manuál

Vysokotonážní běžec je ve svých začátcích diskriminován hned několikrát. Nejenže vám váha jemně naznačuje, že není konstruována pro zámořské lodi, a lékař vás s pesimistickým despektem odesílá z obezitologie na psychiatrii. Také při shánění běžeckého oblečení musíte uvažovat, zda v daném tričku nebudete připomínat slona prchajícího v ukradeném cirkusovém stanu. Pekelně nepadnoucím cirkusovém stanu. Začít běhat je sice možné v jakémkoliv věku i váze, ale od určitých kil to chce více důkladných příprav. I přesto, že začnete spíše chůzí prokládanou indiánským během, budete potřebovat vybavení, které vám přerod z tlouštíka v aktivního běžce usnadní.

Potřebujete měkké a široké boty

Pro běžce v kategorii „nosorožci a příbuzné druhy“ je třeba do bot patřičně investovat. Potřebujete pohodlný široký střih a opravdu dobré tlumení, takže na nich neškudlete. A na výstřelky s minimalismem počkejte na dobu po dvaceti kilech. Naši známí běžečtí tlouštíci doporučují boty značky Mizuno (především model Wave Mujin), které mají rozšířenou přední část boty, a jsou proto srovnatelné s bačkorami vhodnými na závodní hru v šachy. Také boty značky Asics s gelovou technologií mají širokou střední část a jsou pevné a stabilní natolik, že nedovolí vaší noze uhnout ani o píď.



Naopak značka adidas, která cílí na běžecké začátečníky, je sice známá botami s vynikajícím tlumením, ale obecně jsou užšího střihu, takže nemusí každému sedět. Obecně s nimi ale zvláště ženy o vyšší výtlačné hmotnosti problémy nemívají.



Doporučeníhodné jsou boty značky NIKE, charakteristické širokým svrškem. V parném létě je pro bosé natékající nohy velice příjemná technologie Flyknit na svršku boty, která přilne k noze jako druhá kůže a také tak dýchá. A to, že si boty koupíte o číslo větší, protože vám nohy při běhu zaručeně otečou, je samozřejmost.

Oblečení, které se do vás nezařízne

Běžec o poloměru menší planetky musí některé věci nakupovat zásadně v pánském oddělení. Tento smutný fakt inspiruje spoustu prostorově výrazných běžkyň k pohybu už jen proto, aby mohly začít při sportu nosit i jiné barvy než černou a modrou. Pro začátek si běžec nemusí dopřávat funkční trička s posturální podporou za dva tisíce, která ocení horští běžečtí vlci na třicátém kilometru. Nehledě na přesmutný fakt, že tyto specializované značky šijí na velikost postavy průměrně vzrostlého křováka, takže i vzorek populace o normálním BMI zde obléká velikost XL.



Námi oslovení tlouštíci si při běhu libují v jednoduchých tričkách značky Crivit z Lidlu či Decathlonu, vestách Hannah, případně teplácích adidas. Značka adidas je vyhlášená tím, že si v ní velikost S kupují i statná slovanská děvčata typu krev a mlíko (viz autorka tohoto textu) a do jejich velikosti XXL se vejde i středně vzrostlý brontosaurus. Ještě benevolentnější je velikostní tabulka firmy NIKE, kde se i opravdu výrazný soudečkovitý habitus vejde do mikiny velikosti L. Obchod, kde si nekupujete tu úplně poslední velikost, je přece výrazně motivující a je třeba do něj zaběhnout.

Dívky s nadměrnými rozměry rovněž mívají problém s nákupem sportovní podprsenky. Většina výrobců tohoto zboží totiž žije v předpotopním názoru, že ženy s nadváhou leží na divanu, a velký výběr jejich modelů sportovních podprsenek proto končí na velikosti 70A. Zapátráte-li důkladněji, zjistíte, že porsche mezi sportovními podprsenkami, značka Panache, šije své zboží až do velikosti košíčku H.

Většina tlouštíků se snaží proběhat do velikosti, ve které si budou moci kupovat oblečení, které se jim líbí, a ne to, které na nich nepraská ve švech. Už to je velice sympatické a zaslouží si podporu.

Vlčí kousnutí a jiná zdravotní omezení

Fyziognomie tlusťocha jeho tělo předurčuje k jistým opotřebením. Kromě problémů s klouby, kvůli nimž vám hopsavý běžecký pohyb bude rozmlouvat osm ortopedů z deseti, jsou to především odřeniny a opruzeniny. Na vašem těle bohatém na křivky a záhyby se nachází opravdu spousta třecích ploch a zákeřné zvířátko zvané vlk se vám do nich bude s velkou chutí zakusovat. Zaženete ho důkladným mazáním vazelínou nebo přelepováním tejpovací páskou.

Pochopitelně vás budou všichni škarohlídi přesvědčovat, že si musíte před prvním výběhem natočit EKG. Tedy zjistit, jestli na infarktu myokardu teprve pracujete, nebo už ho máte. Strašení nemusí být úplně od věci a navíc, sportovně-lékařské vyšetření ve formě zátěžového testu vám pomůže určit hranice aerobní a anaerobní zátěže, na které pak můžete nastavit svůj trénink. Také najde případné hypermobility a křivosti, které mohou ovlivnit váš běžecký styl a při dlouhodobém zatížení by vám mohly opravdu uškodit. A ano, mimo jiné opravdu určí, zda vás při běhu neklepne pepka.

Začít se hýbat lze opravdu v každém věku i čísle na váze. Stačí jen svoje začátky dobře uvážit, nic neuspěchat, a než se dílo podaří, prostě se mít rádi v jakémkoliv objemovém stádiu.