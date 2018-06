Technika ženami pochopená

Pokud chcete mít přehled o svém běhání nebo se chcete zlepšovat pomocí tréninkových plánů, není nic jednoduššího než si nainstalovat mobilní aplikaci, která vám s tím pomůže. O populární trojici SportsTracker, Endomondo, Runtastic, které jsou mezi uživateli populární, jsme již v krátkosti psali. Já si kromě nich v poslední době oblíbil ještě aplikaci Adidas Micoach, která zdarma nabízí také propracované a na míru upravené tréninkové plány nejrůznějšího zaměření. Kromě toho zaujme perfektními hlasovými pokyny, namluvenými od několika známých osobností.

Může tak s vámi běhat například tenista Andy Murray nebo fotbalista David Villa. Stejně jako v případě některých dalších běžeckých aplikací, lze i u Micoach využít Bluetooth hrudního pásu, a pokud máte Nokii se systémem Windows Phone, pak je to dokonce jediná aplikace, která to dokáže i s těmi nejnovějšími (s Bluetooth LE). A to včetně těch levných neznačkových.



Moderní chytré telefony se v poslední době předhánějí velikostí displeje, což je sice skvělé na zobrazení obsahu, ale horší do kapsy při běhu. Možná i proto neklesá obliba specializovaných sporttesterů. Ty, které dokáží zaznamenat trasu pomocí GPS a zároveň sledují váš tep pomocí hrudního pásu, seženete v ceně již kolem tří tisíc korun, ale jejich ovládání není tak úplně jednoduché. Mezi ženami je velmi populární o trochu dražší Garmin Forerunner 220, který nejen že je k dispozici i v elegantních dámských barvách, ale jeho ovládání včetně propojení s povedenou webovou služou Garmin Connect je opravdu velice jednoduché.

U hrudního pásu bych se rád ještě na chvíli zastavil. Nemám s tím sice osobní zkušenost, ale dokážu si představit, že nosit hrudní pás spolu s podprsenkou může být někdy pěkná otrava. Řešením může být měření tepu pomocí optické sondy rovnou ze zápěstí, tak jako to v současné době umí přístroje Mio Link (pouze měřič tepu bez dalších funkcí, tedy pouze náhrada hrudního pásu) nebo Adidas Micoach Smart Run, což je kompletní sporttester se všemi podstatnými funkcemi. Pohodlí však navíc vždycky něco stojí, proto se i v tomto případě připravte na trochu vyšší cenu.



Skvělým motivačním prostředkem mohou být i fitness náramky. V dnešní době jsou poměrně populární a nabízí je řada výrobců. Některé jsou velmi elegantní, jako by byly určeny právě ženám coby módní doplněk. Celý den dokáží sledovat váš pohyb (nejenom běh), přepočítávat ho na kilometry, spotřebované kalorie a motivovat vás k překonávání vlastních rekordů nebo k soutěžím s ostatními. Kromě synchronizace a občasného nabíjení nevyžadují prakticky žádné ovládání, a i když to asi není přímo pomůcka pro vylepšení rychlosti či vytrvalosti vašeho běhu, pro ženy, které se snaží pohybem například změnit či udržet svou váhu, může být dobrým pomocníkem.

Když už jsme u hubnutí, za zmínku stojí také webová služba MyFitnessPal, která je vlastně jakýmsi elektronickým deníkem a počítadlem přijatých kalorií. Je přizpůsobena jednoduchosti, obsahuje obrovskou databázi jídel s udanou kalorickou hodnotou a navíc ji lze přímo propojit například s Garmin Connect a mít tak na jednom místě nejen vydanou, ale i přijatou energii.



Posledním, tentokrát už netechnickým tipem pro ženy, je pak naše facebooková skupina Adidas Women’s Challenge, která sdružuje všechny běžkyně bez rozdílu. Nenechte se odradit tím, že se jedná o uzavřenou skupinu, to je pouze opatření, aby skupina zůstala opravdu jen ženám. V současné době má zhruba 500 členů. V přátelské a velmi motivující atmosféře (vyprávějí mi o ní mé běžecké kamarádky) můžete probrat jakékoliv téma, které vás zrovna napadne. Pomáhá hlavně začátečnicím.

Máte i vy nějaký tip, který vám tu chybí? Osvědčený způsob, který vám pomáhá s motivací, nebo pomůcku, na kterou nedáte dopustit? Doplňte tento stručný přehled vlastními tipy v diskusi pod článkem.