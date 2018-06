Tip: Kam se jít v Brně vyběhat z podoby

Hned na začátku si vytyčme dvě měřítka, které typické běžecké místo splňuje.



1. Běžce zde potkáme každý den, a to kdykoliv. 2. Jedná se o veřejně přístupné místo a pohyb na něm nemůže být perzekvován.

V tomto článku o běžeckých lokalitách moravské metropole se postupně zaměřím na místa, která tyto podmínky splňují. Výběr je čistě subjektivní, všichni se shodneme na tom, že ideální běžecké místo je takové, kde se nám běhá dobře z důvodů, které nám ani mnohdy nemusí být jasné. Každopádně, trocha inspirace nikdy neuškodí.

Lužánecký park

Na první pozici se beze všeho musí nacházet místo, které táhne brněnskou běžeckou smetánku jako magnet. Umístění v blízkosti centra města a sevření mezi nejlidnatějšími brněnskými čtvrtěmi mu vždycky přinesou dostatek přívrženců volnočasových aktivit, mezi žongléry, jogíny, pejskaři a milovníky prostého ležení v trávě se vždy najdou i běžci. Obklopení dopravní obslužností ze všech stran dělá Lužánecký park místem, kam nemá problém zavítat ani přespolní běžec z Bystrce.

Když jsem měl jednou noční splín, šel jsem si zaběhat právě do Lužánek. Nestačil jsem se divit, když jsem o půl třetí ráno sdílel park minimálně se třemi běžci, které jsem potkal, a to bůh ví, kolik se jich ještě skrývalo v jeho útrobách. Pokud tedy nechcete běhat sami, jsou Lužánky místem přesně pro vás. Navíc se mi nejednou stalo, že jsem si dal běžecký sraz v Lužánkách, prostě proto, že jsou tak nějak pro všechny po cestě.



Svratecká cyklostezka

Byť bych se snažil sebevíc, nedokázal bych tohle místo nechválit. Kdysi dávno na studiích jsem jedno dopoledne vyrazil s kamarády na procházku a “objevil” pro sebe tento skvost. Kromě toho, že jsem pro krásu a romantičnost toto místo využíval jako ideální spot na rande, proběhal jsem snad všemi jeho asfaltkami a lesními cestami.

Pokud poběžíte od Poříčí, váš nástup na cestu začne pod Kamennou kolonií, a to je rozhodně jedno z nejkrásnějších míst Brna, které není na propagačních letácích. Malebnost tohoto místa uchvátila určitě nejen mě, ale i početnou skupinu brněnské bohémy, která zde sídlí. Cestou pokračujete na kopec, který je protkaný lesními cestičkami, a pokud vám vadí asfalt, vběhněte, určitě se neztratíte. Cesta pokračuje na Pavilón Antropos, a byť se zdá, že zde končí, pokud budete šikovně křižovat mosty, doběhnete až k Priglu (brněnská přehrada). Chcete-li zažít trochu krásné přírody, doporučil bych vyhnout se cestě, která vede dále od zastávky Svratecká, a přeběhnout most, který s ní přímo sousedí. Když pak vyběhnete proti proudu Svratky, proběhnete se mezi skalami a po úzkých nábřežních cestičkách. Zažijete krásný a na Brno velmi vzácný kros.



Okolo Priglu

Prigl je místo, které v letních měsících táhne denně stovky, ne-li tisíce Brňanů. Jeho život s odezněním teplých dnů ovšem nekončí, jen zmizí plážoví povaleči a většina stánků s občerstvením. Věrní ovšem zůstávají a běžce s cyklisty můžete okolo brněnské přehrady potkávat celoročně a o víkendu dokonce v nemalém množství.

Přehrada jde oběhnout z obou stran, vytváří tak patnáctikilometrový okruh. Ten každý rok v říjnu hostí závod Vokolo Priglu, kde je možné potkat vytrvalecké hvězdy z celého světa, poměřit si síly a retrospektivně ohodnotit kvalitu celoroční přípravy. Nejjednodušší způsob, jak k přehradě zavítat, je využít šalinu číslo 1 a dojet na zastávku Přístaviště. Pak stačí jen vyběhnout kopeček u zastávky, běžet rovně a po pár stech metrech se vám otevře pohled na vodu.



Poběžíte-li napravo nebo nalevo, je už jedno, i kdybyste neuběhli celý okruh, jsou obě cesty stejně poutavé a mají svá pro. Pokud po běhu rádi hydratujete, můžete dát zlatavý mok na jedné z mnoha zahrádek místních podniků, samozřejmě ovšem za předpokladu, že zpět pojedete opět šalinou.

Masarykova čtvrť a Kraví hora

Na jedněch z nejvyšších brněnských vrcholů se nachází dvě krásné čtvrti, které nejenom běžce, ale i ostatní návštěvníky ochromí svou secesní podobou, ale hlavně architekturou brněnské funkcionalistické školy, kterou je Masarykova čtvrť doslova promořena. Běžet můžete vlastně jakoukoliv uličkou, a pokud nejste typ, který si hlídá kroky pohledem do země, nebudete stačit otáčet hlavu a možná z tréninkového tempa přejdete do pomalého výklusu, abyste se mohli kochat.

Pokud nemáte zrovna chuť prohánět se ulicemi, na vrcholu Žlutého kopce, na kterém stojí Masarykova čtvrť, se nachází Wilsonův les. Tento lesopark poskytuje kilometry stinných bežeckých cest, které oceníte hlavně v parných letních měsících. Já osobně preferuji cestu, při které si vyběhnu jak k hvězdárně, která občas vytváří zdání, že na vrcholu Kraví hory přistálo UFO, tak k biskupskému gymnáziu, a tím vyběhnu oba sousedící vrcholy.

Špilberk

Dominanta města, na kterou dřív či později musí narazit každý brněnský návštěvník, není pouze hrad a opevnění, ale také park se spletitou sítí cest, které jsou využívány běžeckou komunitou. Každá cesta se chaoticky šplhá hned nahoru a hned zase dolů a nedá spočinout vašim lýtkům. Když sem budete chodit běhat pravidelně, nebude už pro vás výzvou žádný kopec. Velké množství hřišť, které park pod Špilberkem skrývá, lze využít jak k protažení, tak pro plnohodnotný trénink, kterým můžete ozvláštnit svůj běžecký výkon. Největší odměnou Špilberku však vždycky budou výhledy na celé město, které se na kopci otevírají ve všech směrech.

Dostali jste chuť na běh? Pokud máte dojem, že jsem zapomněl na místo, které by mělo patřit do seznamu, napište svůj tip do komentářů. Rád si vyzkouším něco nového.



Které z míst v městě Brně preferujete k běhání vy? celkem hlasů: 737