Hledáte zajímavé silniční závody? Přečtěte si naše doporučení

Horské závody mají dozajista něco do sebe, ale nejen trailem živ je běžec. Zapomínat nesmíme ani na starý dobrý asfalt. Dech beroucích výhledů na horské štíty se sice u většiny silničních závodů nedočkáte, ale to ještě neznamená, že nemohou mít krásnou trasu a skvělou atmosféru.

Velkou výhodou běhání po tvrdém povrchu je jeho objektivita. Na asfaltu jste to pouze vy a vaše fyzička, výsledný čas není výrazně ovlivněn povětrnostními podmínkami. Osobní rekord z desítky, půlmaratonu nebo maratonu tak perfektně vypovídá o vaší rychlosti a vytrvalosti.

1 Pardubický půlmaraton

Hledáte ideální půlmaraton, na kterém se budete pokoušet zaběhnout své maximum? V tom případě je Pardubický půlmaraton jasná volba hned z několika důvodů.

Pardubický vinařský půlmaraton vzdálenost: 21,1 km termín: 15. dubna 2017

První z nich je velmi rychlá dvouokruhová trasa s nulovým převýšením a minimem kočičích hlav. Zapomínat ale nesmíme ani na status mistrovství republiky, který na start každoročně přiláká širší vytrvaleckou špičku. Díky tomu se můžete spolehnout, že bude s kým běžet i za předpokladu, že máte velmi ambiciózní časové plány.

2 Mattoni půlmaraton Olomouc

Kontrast k Pardubickému půlmaratonu tvoří půlmaraton Olomoucký. Ten se tradičně koná v druhé polovině června a na to, že bude pořádné vedro, si můžete s klidným svědomím vsadit. Snížení teplot a vysoké vlhkosti příliš nepomáhá ani fakt, že se startuje až v podvečerních hodinách.

Mattoni 1/2M Olomouc vzdálenost: 21,1 km termín: 24. června 2017

Tyto podmínky nejsou ani zdaleka optimální k útoku na osobní rekord, ale Olomouc má jednu věc, která negativa spojená s počasím hravě přebije - atmosféru. Žádný jiný český závod nemá trať obsypanou takovým počtem diváků, kteří hlasitě fandí a ženou každého běžce do cíle. Už jen pro tento zážitek rozhodně stojí za to se do Olomouce vypravit

3 Red Bull Wings for Life

Wings for Life je velmi netradiční závod, za kterým budete muset vyrazit za hranice. Bratislava je naštěstí poměrně blízko, a pokud vás láká vyzkoušet si, jak dlouho vydržíte utíkat před jedoucím automobilem, pak se tato cesta rozhodně vyplatí. Wings for Life totiž nemá žádnou cílovou čáru a celková vzdálenost, kterou uběhnete, záleží jen na vaší výkonnosti.

Red Bull Wings for Life Bratislava termín: 7. května 2017

Půl hodiny po startu závodu vyrazí za běžci automobil jedoucí rychlostí patnáct kilometrů v hodině. Každou hodinu navíc dojde k navýšení rychlosti o jeden kilometr v hodině. Váš cíl je přitom jednoduchý. Udržet se před automobilem tak dlouho, jak jen to bude možné. Vítězem se stává ten, kdo zůstane běžet jako poslední, což obvykle znamená uběhnout šedesát až osmdesát kilometrů.

4 Běh od Tater k Dunaji

Štafetové běhy se staly fenoménem posledních let. V Česku patří mezi nejoblíbenější závod Vltava Run, který je však beznadějně vyprodaný. Zajímavou alternativou je slovenský Běh od Tater k Dunaji, při kterém musí dvanáctičlenné týmy společnými silami překonat vzdálenost 345 kilometrů. Trať začíná v Demänovské Doline v Nízkých Tatrách a brzy se začne stáčet na jihovýchod směrem k Bratislavě, kde se nachází cíl závodu.

Běh od Tater k Dunaji vzdálenost: 345 km termín: 19. srpna 2017

Cestou na běžce budou čekat úseky po asfaltu i lehkým terénem, v kopcích i po naprosté rovině. Kromě běžeckých výkonů hraje velmi důležitou roli i logistika, navigace při běhu i v autě a v neposlední řadě i schopnost co nejrychleji regenerovat.

5 Vokolo Priglu

Podzimní uzávěrka běžecké sezóny se koná kolem brněnské přehrady. Vokolo Priglu je závod, který stojí za pozornost hned z několika důvodů. Prvním z nich je netradičně dlouhá trasa čtrnáct kilometrů, která může představovat zajímavou výzvu a mezistupeň mezi desítkou a půlmaratonem.

Vokolopriglu.cz vzdálenost: 14,1 km termín: 14. října 2017

Kromě vzdálenosti je unikátní i kombinace asfaltu a krosového úseku zvaného Skalky, na kterém se běžci musí vypořádat s kamenitými schody na úbočí levého břehu.

6 10 mil Brnem

Brno, jak se zdá, neobvyklé závody přitahuje. Kromě běhu kolem přehrady se zde koná i noční závod deset mil Brnem.

10 mil Brnem vzdálenost: 8/16 km termín: 23. září 2017

Běhá se v druhé polovině září a závodníky provede pořádně zamotanou trasou plnou prudkých zatáček a schodů přes městské centrum, útroby radnice, park pod Špilberkem a v neposlední řadě také skrze nádvoří a kasematy samotného hradu. Zážitek z unikátní trasy jen podtrhuje skvělá atmosféra nočního Brna.

