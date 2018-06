Máte doma sportovce? Poradíme vám, co mu dát pod stromeček

Aby to koukalo

Brýle adidas Wayfinder ad 30/75



Mám rád sluneční brýle, ale ne všechny modely mají rády mě. Buď je překážkou nos, nebo jsou problémem operacemi vylepšené oči. V hodně tmavých brýlích nevidím ideálně, takže pokud si vybírám, jedině s polarizací.

Na těchto brýlích miluji právě elegantní černé provedení, které mi umožní nosit je celodenně. Když si totiž nasadíte většinu jiných běžeckých brýlí, vypadáte, že jste pořád na tréninku. Při pohybu navíc skvěle sedí, díky velmi lehkému materiálu je na očích téměř necítíte. Cena je od 2 270 korun.



Na botách záleží

Montrail Bajada 3

V téhle botě už běhám skoro rok a stala se mou nejoblíbenější. Je lehká, stabilní v rozumném terénu a přitom celkem svižná na asfaltu. Když cestuji, beru si je skoro všude s sebou a úplně nejraději na delší výběhy. Nikdy jsem v nich nezažil pocit, že by někde tlačily, že by z nich nohy bolely. Dalo by se říct, že bota obejme nohu skoro až mateřsky, tkaničky ji něžně ovinou a já můžu zažívat až euforické pohodlí. Více najdete v testu ZDE

Když čas letí vpřed

Garmin Forerunner 30

Ať žije jednoduchost. Tyhle hodinky vás zaprvé finančně nezruinují a za druhé potěší každého, kdo nechce nic složitě nastavovat a pořád se hrabat v kdejakých naměřených údajích. Stačí je jen nasadit a spustit aktivitu, ony už samy rozpoznají, že běžíte. Prostě pohoda. Hodinky mají v sobě GPS, měřič tepu, nějaké ty notifikace z mobilu, jsou odolné vodě a nabíjení potřebují asi tak jednou za týden. Pro někoho, kdo začíná nebo není posedlý technologickými novinkami, je tohle to pravé. A cena? Kolem 3 900 korun, a to je podle mého ideální poměr ceny a toho, co všechno umí. Více najdete ZDE

Tyhle tipy byly od Marka



Teplo je základ

NIKE AeroLoft



Mám už dlouho skvělou multifunkční věc, kterou bych doporučila do každého šatníku aktivní a zimomřivé ženy. Vesta plněná prachovým peřím je fakt praktická a v černé barvě ji využívám nejen při běhu a na kole, ale také jako vrstvu na procházky městem.

Zabere málo místa, proto se mnou proputuje každou dovolenou. Je pružná, hřejivá, elastická a lze ji prát v pračce a sbalit do lehkého balíčku. Já mám tu s kapsou na zádech, ale na trhu je její novější model, který má kapsy vepředu. Je to můj osobní top tip - chybu neuděláte ani se starším modelem a ještě třeba ušetříte. Více najdete ZDE

Tenhle tip byl od Majdy

Genialní ledvinka

Salomon S-LAB ADVANCED SKIN 1 BELT SET



Jedna z nejlepších věcí na běhání, co mám. Vejde se do ní i můj obrovský šestipalcový mobil, peněženka, tenká běžecká bunda, tyčinka a soft flaška s vodou, která je součástí balení. Navíc perfektně sedí na těle a já se s ní mohu vydat bez batohu i na delší výběhy.

Svěží vítr mezi chytrými hodinkami

Fitbit Ionic



Fitbit letos představil své první opravdu chytré hodinky. Můžete si do nich instalovat aplikace, mají skvěle zpracované celodenní sledování aktivity včetně srdečního tepu a spánku a podporují dokonce bezkontaktní platby. Pokud chcete, můžete si do nich nahrát i hudbu. Stačí je nabíjet dvakrát týdně, takže je z ruky téměř nesundávám. Zapálený běžec ocení spíše specializovaný sporttester, pokud ale hledáte dárek pro někoho, kdo chce hubnout, cvičit a sledovat denní aktivitu, je Fitbit to pravé. Ionic pro mě znamenají svěží vítr mezi chytrými hodinkami.

Ledvinky a hodinky doporučuje Filip



Kraťasy na celou zimu

O zateplených kraťasech jsem uvažoval už dlouho. Tenhle kousek výstroje se možná na první pohled zdá naprosto zbytečný, ale ve skutečnosti je to neocenitelný společník pro jakoukoliv zimní aktivitu. Letos jsem se ke koupi konečně odhodlal a za těch pár týdnů už jsem kraťasy stihnul využít na běžeckém závodě, vyjížďce na kole, skialpech i na běžkách. Konkrétně mohu doporučit kraťasy od Gore, které jsou zateplené primaloftem a jimž nechybí ani windstopperová membrána a dlouhý zip po stranách nohavic.



Silná a chytrá čelovka

Čelovky už dávno nejsou nudný kousek elektroniky, který spousta běžců považuje za nutné zlo. Pokud máte doma běžce, který toho hodně naběhá za tmy a navíc má rád technické vychytávky, pořiďte mu chytrou čelovku Reactik od Petzlu. Ta má nejen výborný výkon a slušnou kapacitu akumulátoru. To hlavní představuje reaktivní režim svícení, který se dá individuálně nastavit pomocí vašeho telefonu, takže čelovka svítí přesně tak, jak budete potřebovat. Více se o čelovce můžete dočíst ZDE.



Tyhle tipy byly od Vítka



Něco pro začátečníky

A kdybyste ve svém okolí měli někoho, kdo se touží rozběhat, ale stále ještě nezačal a k tomu má rád humor naší redaktorky Báry Topinkové, tak mrkněte na ukázky z její knížky Z lehu k běhu, možná je to ten pravý vánoční dárek, který sháníte. Kniha obsahuje tréninkové plány, které vám do začátku mohou být inspirací. „Šmrnc“ knížce dodávají ilustrace Mariany Francové, která současně tvoří grafiky na trička našich Craft RUNGO závodů.