Po stopách zaniklé osady Mstěnice na Třebíčsku

Osada zničená ohněm a mečem

Byly to tenkrát doby velice nejisté a neklidné. Po husitských válkách se nakrátko ujali vlády Habsburkové, než si Čechové vybrali za krále zemského správce Jiřího z Poděbrad. Byl to muž jistě velice moudrý s velkými státnickými schopnostmi, ovšem nepřátel měl mnoho. Jedním z nich byl jeho bývalý zeť Matyáš Korvín, který by se sám rád stal českým králem. A tak zařinčely zbraně. Nic naplat, že mu kdysi Jiří zachránil život, ambice Korvína byly vysoké. Při svém tažení v roce 1468 byl zpočátku úspěšný. Podporován některými katolickými stavy dobyl město Třebíč, které dokonce na několik let zaniklo. Dobytí vsi Mstěnice tak zřejmě bylo pouhou epizodou tohoto Korvínova tažení. Písemné záznamy této události se nezachovaly, krutý osud Mstěnic odhalil až archeologický průzkum započatý Moravským zemským muzeem Brno v roce 1960.

Procházka do zapomenutých časů

První písemná zmínka o Mstěnicích pochází z roku 1393, osídlení zde však bylo již mnohem staršího data (8. století, existují i nálezy z neolitu). Při průzkumu lokality bylo odkryto 17 usedlostí. Celému areálu osady vévodí někdejší vodní tvrz s výjimečně zachovanými zbytky zdiva a obranného příkopu. Její dominantní podobu ještě umocňuje temná hadcová skalka.

Mapa

Areál vykopávek je volně přístupný veřejnosti – u jednotlivých objektů byly instalovány informační panely s rekonstrukcemi původní tváře osady. Prohlídkou vesnice návštěva Mstěnic nekončí. Překročíme-li říčku Rouchovanku po polní cestě a vydáme-li se směrem k severu, na okraji lesa narazíme na poslední informační panel lokality. Je věnován Hrádku, který zřejmě plnil úlohu předchůdce mstěnické tvrze. Zůstaly z něj zachovány jen příkop a nepatrné fragmenty základů zdí.

Jak se do Mstěnic dostaneme?

Z Hrotovic od zámku vede do Mstěnic zelená turistická značka. V lese narazíme na naučnou stezku vybudovanou podnikem Lesy ČR, část trasy je shodná. Tato turistická trasa dále pokračuje do Biskupic.

Úsekem Hrotovice – Mstěnice - Rouchovany prochází rovněž cyklotrasa číslo 401 (Třebíč - Moravský Krumlov).

Vydejte se do Mstěnic, usedněte zde, zavřete oči a představujte si, že spočíváte na stejné půdě, kde se událo tolik historie.

Článek vznikl ve spolupráci s Lesy ČR.