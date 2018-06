RUNGO trasy: Šalinou do přírody aneb poznej Brno jinak

Vydejte se tramvají linky 4 na Proškovo náměstí (nebo zaparkujte v boční ulici stejného jména). Tady vystupte a po směru jízdy zahněte první ulicí doleva. Výlet právě začíná! Já se zde setkávám s kamarádkou Zuzkou. Na konci ulice Říční narážíme my i naši psi na řeku Svitavu. Vydáváme se přes most a dále po jejím druhém břehu proti proudu směr Obřany. Písková cesta je příjemná. Stále se vine kolem řeky s kačenkami, kterou lemují stromy.

Napojujeme se na cyklostezku číslo 5, která nás povede další čtyři kilometry až do Bílovic. Potkáváme mnoho bufetů a jiných míst s občerstvením, ale jsme ještě čerstvé a pokračujeme dál bez zastávky. Cyklostezka až na výjimky kopíruje řeku, která skýtá chládek v letním počasí, údolí naopak chrání před ostrým větrem při jeho nepřízni. Všude kolem nás jsou stromy a přicházející podzim začíná ukazovat barvy.

Liduščin památník Na tomto místě nalezl spisovatel a žurnalista Rudolf Těsnohlídek se svými dvěma přáteli odložené dítě. Několikaměsíční děvčátko dostalo jméno Liduška a bylo adoptováno jednou brněnskou rodinou. Na základě této události později vznikla tradice vánočních stromků v centrech měst a sbírek pro chudé děti.

Po rovince kolem řeky jsme se dostaly až do Bílovic nad Svitavou a jejich Sokolovně, výletní hospodě. Odbočujeme před ní doprava nahoru po lesní cestě Červená, která je zároveň cyklotrasou a až k Liduščinu památníku je značená jako zelená turistická cesta. Tady začíná mírné, zhruba čtyřkilometrové stoupání. Po pravé ruce je studánka, výborné studené osvěžení, běžci z ní normálně pijí. V rybníku u Liduščina památníku se napijí psi, zaplavou si a naberou síly na další stoupání. Cesta pokračuje lesem, širokou cestou kolem Resslova pomníku až k rozcestníku Kopaniny. Josef Ressel byl kromě vynálezu lodního šroubu také uznávaným lesníkem, však tu také stojí i Resslova hájovna. Příjemná cesta pokračuje dále a občas otvírá výhledy do údolí a lesní přírody. Je lemovaná lučním kvítím a ostružinami.

Na rozcestí zabočujeme vpravo na lesní cestu Šumbera. Čeká nás nejkrásnější část trasy. Je příjemně široká, zleva obklopená lesem, vpravo čas od času odhaluje skvělé výhledy na Brno. V kombinaci s ševelením přírody, bez zvuků civilizace se člověku nechce věřit, že je vlastně v Brně, takový tu panuje klid. Cesta se vlní jak zatáčkami, tak mírným zvedáním a klesáním, ale vede stále po vrstevnici. Vlevo ve stráni podél celé cesty tu bývají na začátku léta k mání první jahody.

Těsně před koncem Šumbery potkáváme volně pobíhající stádečko koz a kousek za ním občerstvení. Kozy se se psy moc družit nechtějí a udržují si odstup, přesto ale zpomalíme do chůze. Vzápětí dorazíme na asfaltovou cestu, která klesá směrem do Maloměřic. Tady končí část trasy vedoucí Hádeckými lesy a pomalu se vracíme do civilizace. Míjíme technické budovy a po chvilce dorazíme k mostu přes maloměřické seřazovací nádraží. Skvělá podívaná pro malé kluky. My jen přeběhneme a Slaměníkovou ulicí se rychle dostaneme přímo k našemu výchozímu bodu - Proškovu náměstí.

V nohách máme 16 kilometrů, 323 výškových metrů a po cestě jsme si užily spoustu krásných zákoutí, výhledů do kraje a klidu v nádherných listnatých lesích. To vše jen pár minut od ruchu brněnské civilizace. Trasu je ideální zdolávat na podzim nebo z jara, kdy není obřanská cyklostezka tolik frekventovaná jako v letním období, a tak nemusíte mít strach o sebe ani o svůj dvounohý či čtyřnohý doprovod.

Soutěž: Vyfoťte se na této trase u naší samolepky a vyhrajte Každý měsíc vám představíme jednu trasu, která podle nás stojí zato. Pokud na ni vyrazíte, najdete na ní samolepku Rungo.cz. Nebude nijak schovaná, naopak byste ji měli najít na první pohled. Když se u ní vyfotíte a fotku nám pošlete s kontaktem na vás (adresou) na e-mail soutez@rungo.cz, můžete být po skončení měsíce vylosováni a získat parádní běžeckou čepici. Pokud by se vám podařilo projít všech 12 tras, které v průběhu roku představíme (a nechcete-li se účastnit každoměsíční výzvy, máte na to celý rok, takže klidně můžete projít všech 12 tras až v červenci příštího roku), dostanete od nás automaticky originálni předmět z dílny Rungo, který bude vytvořen jen pro tuhle akci. Trasu rozhodně není nutné běhat, nejde o závod a čas nehraje roli. Užijte si krásu okolní přírody třeba pohodovou procházkou.