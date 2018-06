TEST: Specialista do terénu The North Face ULTRA MT

Noha Filipa Marvana: Ahoj, ráda tě opět vidím. Poté, co jsme spolu strávili v uplynulých dvou měsících zhruba 90 kilometrů, jsem moc ráda, že sis našla čas na malý rozhovor. Mohla by ses ale pro pořádek v krátkosti nejprve našim čtenářům představit?

TNF ULTRA MT: Ahoj a díky za pozvání. Mé jméno je The North Face Ultra MT a jsem pánská trailová bota určená speciálně pro běh. Možná, že mé příjmení The North Face vám v běžecké komunitě zatím neřekne tolik co v komunitě outdoorové, přesto věřím, že jako součást již zavedené běžecké kolekce mám co nabídnout. Jsem tlumená bota s dropem 8 milimetrů a má výška tlumení pod patou je 17 milimetrů, tedy spíše dolní hranice objemových bot. Mým cílem je starat se o běžcovy nohy v tom nejnáročnějším terénu. Jak se ti vlastně se mnou běhalo?

Noha Filipa Marvana: Musím přiznat, že jsem z počátku měla obavy, ale nakonec to bylo neuvěřitelně příjemné. Cítila jsem se pohodlně, stabilně a bezpečně. Skvělá byla především podešev Vibram Megagrip s masivními špunty, které mají dobrý záběr v měkkém terénu i bahně a nijak moc nekloužou ani na mokrých kamenech. Takový terén mám ráda a s tebou jsem si ho užila! Snad jen svršek by mohl být na můj vkus prodyšnější, při vyšších venkovních teplotách mi už začínalo být teplo.

TNF ULTRA MT: Máš pravdu, jsem robustní trailová bota, která se vydala cestou maximální ochrany jako třeba Salomon Speedcross, se kterou jsme si docela podobné, ale já mám přeci jen nižší drop. Svršek je tvořen Ripstop tkaninou s vysokou tuhostí, která sice nění tak prodyšná, ale kromě samotné ochrany drží nohu na svém místě.

The North Face Ultra MT Běžecká trailové bota Určení: běh přírodou, měkký povrch

Drop: 8 mm

Tlumení: 17 mm (pod patou)

Hmotnost: 246 g (US 9)

Cena: 2 890 Kč klady: přilnavost

stabilita

ochranné prvky zápory: celková tuhost

nižší prodyšnost

Noha Filipa Marvana: Je pravda, že se mi s tebou běhalo dobře i na sněhu, kamení a v proměnlivém jarním počasí, které jsme tu letos měli. Byla jsem i ráda, že svršek neobsahuje nějakou další membránu, která by prodyšnost ještě snížila. Když jsme proběhli louží či potokem, byla jsem sice mokrá, ale rosa od dlouhé trávy už se ke mně jen tak nedostala a bláto nemělo šanci.

TNF ULTRA MT: Podmáčený terén, bláto, běh přírodou při nepříznivém počasí jsou přesně ty podmínky, pro které jsme byla stvořena. Co říkáš na zavazování a řešení jazyka? Ten je po stranách zafixován tak, aby se neshrnoval do strany.

Noha Filipa Marvana: Skvělá věc! S tím, že se jazyk občas při běhání posouvá do stran, jsem měla problém u jiných bot, tady vše sedí naprosto skvěle, a i když jsme spolu občas docela divočily, vše jsem si v pohodlí užila. Tkaničky mám raději tlustší, ale díky své hrubosti docela dobře drží zavázané.

TNF ULTRA MT: Komu bys mě tedy doporučila?

Noha Filipa Marvana: Myslím, že jsi určená nohám běžců, kteří hledají robustní botu s výraznými ochranými prvky na kratší a středně dlouhé vzdálenosti. Terén pod nohama moc cítit není, přeci jen jsi dost tlumená a spíše tuhá bota, ale díky vynikající podrážce si zachováváš dobrou přilnavost i v měkkém rozbahněném terénu, a to ve všech směrech. Kdo si v tobě bude chtít zablbnout, určitě si to užije. Na silnici ale ať s tebou raději nikdo moc nepočítá.