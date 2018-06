Chcete zažít netradiční běžecký závod? Tady je tip pro vás

Letošní ročník závodu proběhne ve znamení snů, návratů do dětství a čarování s barvami. A když vás během závodu předběhne jednorožec, žádnou paniku, to není kolaps, jen vás míjí hlavní maskot akce. Organizátoři dokonce vypsali soutěž přímo na Facebook The Color Run. Kdo pošle fotografii svého vlastnoručně vytvořeného jednorožce, může vyhrát registraci na The Color Run zdarma.



The Color Run Termín: 3. června Místo: Praha Trasa: 5 km

Akce se zúčastní také filmový režisér Jakub Kohák, herečka Anna Fialová, tanečnice Angeé Svobodová nebo zpěvačka MARQET s moderátorkou Markétou Ježkovou.

Pokud máte pocit, že před závodem potřebujete trochu potrénovat běžeckou techniku, nebo se dostat před létem do formy, můžete využít pravidelných tréninků spolku Hello Runner každou středu v 18 hodin od hlavního vchodu Výstaviště.