TEST: Garmin Forerunner 735XT vám prozradí, jak moc trpíte při běhu

Značku Garmin asi není potřeba žádnému běžci dlouze představovat. V současnosti je to jeden z největších výrobců sportovní elektroniky. Udává směr, kterým se svět sporttesterů ubírá.

Forerunner 735XT

Garmin Forerunner 735XT Multisportovní hodinky s GPS hmotnost: 41 gramů optický sensor: ano propojení s tel.: ano propojení s Varia: ano použití pro triatlon: ano barometr: ne životnost baterie: 14 hod cena: 11 990 korun

Klady: propojení s head-up displejem Varia Vision

extrémně malé rozměry (nejmenší multisportovní hodinky na trhu

zvládá cyklistické i plavecké funkce

optické měření tepu Zápory: nižší životnost baterie

absence barometru

nutnost dokoupit hrudní pás pro plné využití potenciálu hodinek

Jednou ze zásadních novinek letošního roku pocházející z garmiňácké dílny jsou zbrusu nové hodinky s označením Forerunner 735XT, které přinášejí množství zajímavých novinek a vylepšení.

Nové FR735XT by se daly označit jako kříženec běžeckých hodinek FR235, ze kterých si vzaly kulaté nedotykové šasí (FR735XT je dokonce ještě o malý kousek menší při zachování velikosti displeje) a optický sensor na snímání tepu. Druhý z pomyslných rodičů je triatlonového původu, je jím model FR920XT, po kterém FR735XT zdědily pro změnu množství triatlonových a plaveckých funkcí.

Těžko by se ovšem mohlo jednat o zajímavou novinku, kdyby FR735XT pouze přejímaly již existující funkce a nepřicházely s ničím novým. Naštěstí je opak pravdou a na seznamu nových funkcí a parametrů nalezneme hned několik revolučních vylepšení.

Kapesní rozměry

Největší lákadlo nové konstrukce je bezesporu minimální hmotnost a malý rozměr, díky němuž hodinky perfektně sedí i na drobném dámském zápěstí, což se o žádném z předchozích triatlonových a multisportovních modelů říci nedalo. Devětsetdvacítky i Fénix jsou v obou případech obrovské hodinky a pro jejich pohodlné nošení je potřeba disponovat robustnější tělesnou stavbou.

Nutno podotknout, že i když se do malého šasí vešlo množství zajímavých funkcí, ve výsledku se to přece jen neobešlo bez několika škrtů. Mezi nejpatrnější ztráty bych zařadil absenci barometru pro přesné měření nadmořské výšky, nemožnost rychlého upnutí na řídítka (Quick release kit) a sníženou kapacitu baterie (pouze 14 hodin oproti 24 hodinám u 920XT a 20 hodinám u Fenixu 3).

Varia Vision

Vrátíme-li se k novinkám, jednou z nejzajímavějších je podpora head-up displeje Garmin Varia Vision, který vám umožní promítat data z hodinek přímo do vašich brýlí.

Varia Vision jsem měl možnost otestovat společně s hodinkami a nutno podotknout, že se chlubí velice zajímavou technologií, která má potenciál zaujmout velké množství sportovců. V cestě masovějšímu rozšíření však stojí několik drobností, na kterých bude ještě potřeba zapracovat.

Balení Varia Vision obsahuje kromě samotného displeje ještě několik gumiček různých velikostí, kterými je možné přístroj uchytit na libovolné brýle bez ohledu na jejich konstrukci. Jediné, s čím byste mohli mít problém, jsou dioptrické brýle s extrémně tenkými stranicemi, na které Varia Vision upevnit nepůjde.

Po upevnění sedí Varia Vision na brýlích velmi spolehlivě, nemá tendenci se posouvat a zároveň není problém celou konstrukci díky systému rychlého uchycení jednoduše sundat.

Hodinky v brýlích

Ovládání probíhá skrze spouštěcí tlačítko a dotykovou oblast, přes kterou stačí přejet prstem, kdykoliv chcete změnit obrazovku, která se vám bude promítat do brýlí.



Možná vás překvapí fakt, že displej Varia Vision nepoužívá stejné rozvržení datových polí jako přístroj, ze kterého se data berou (v tomto případě FR735XT), ale místo toho promítá obdélníkovou oblast rozdělenou na jedno až čtyři pole, ve kterých se objevují aktuální data odesílaná z hodinek.



Přímo v brýlích tak máte možnost sledovat aktuální i průměrné tempo, údaje o čase a vzdálenosti nebo například navigaci po předem zvolené trase. Čitelnost displeje je až překvapivě velká a s výjimkou pohybu proti ostrému slunci není problém přečíst vše, co se do brýlí promítá.



Největší nevýhodou tak zůstává vyšší hmotnost, která je obzvláště na lehčích brýlích velmi citelná a při běhu způsobuje neustálé posouvání z nosu dolů. Na kole je situace o něco lepší, ale pouze v případě, že budete Varia Vision používat při silniční cyklistice a ne na horském bajku.

Do budoucna bych si dokázal představit brýle, které budou mít tuto technologii přímo implementovanou, což by umožnilo používat lehčí konstrukci a výrazně by to zvýšilo uživatelský komfort. V současnosti se i díky vysoké pořizovací ceně jedná o zajímavou novinku, která má potenciál oslovit výkonnostní silniční cyklisty, ale na svůj čas u běžců si teprve bude muset počkat.

Radar, světla nebo dálkové řazení

Kromě displeje Vision podporují FR735XT i další produkty z Varia rodiny, jako například radar oznamující příjezd vozidla zezadu nebo přední a zadní svítilny. Kromě toho stojí za zmínku také podpora elektronického řazení Shimano Di2.

Propojení se Stravou

Další ze zajímavých novinek je implementace některých funkcí oblíbené sportovní sociální sítě Strava. Na rozdíl od Endomonda, Runkeeperu, Dailymile a dalších totiž Strava přináší množství vychytávek a analytických funkcí, pro které se stala minimálně v oblasti cyklistiky volbou číslo jedna pro většinu sportovců.

Zjistěte, jak moc trpíte

Na živé segmenty si sice pravděpodobně budeme muset ještě počkat (tuto funkci v současnosti poskytují pouze některé cyklo GPS řady Edge), ale u FR735XT už nechybí vypočítání Suffer Score v reálném čase.

Suffer Score je funkcí, která na základě pohybu v předem nastavených tepových zónách vypočítá, jak náročný váš trénink byl.

Optické měření tepu

Na závěr se vrátíme k funkci, která sice nepatří mezi novinky, ale pro nový model je zásadní. Touto funkcí je měření srdečního tepu pomocí optického čidla přímo ze zápěstí bez nutnosti používat hrudní pás. Tento způsob monitorování srdeční frekvence zažívá velký boom a tak není divu, že se optika objevila také u FR735XT. Stejně jako u ostatních optických hodinek však i tentokrát musíme počítat s několika drobnými nedostatky.

Přesnost optického měření srdeční frekvence je sice v dnešních dnech už poměrně vysoká (a FR735XT není v tomto směru výjimkou), ale na opačné misce vah stojí pomalejší odezva, rychlejší spotřeba baterie a nutnost mít hodinky pevně utažené na ruce.

U každého nového optikou vybaveného modelu se také čeká, kdy konečně se objeví možnost snímat srdeční frekvenci při plavání, ale ani FR735XT tuto funkci nepřináší, proto je potřeba pro měření ve vodě dokoupit speciální hrudní pás.

Bez hrudního pásu to nepůjde

Hrudní pás budete potřebovat také v případě zájmu o běžecké údaje „Running dynamics“. Měření vertikální oscilace, zatížení levé a pravé nohy nebo poměru délky a výšky kroku totiž probíhá v čidle umístěném v hrudním pásu a samotné hodinky nic z toho měřit neumí.

Pokud chcete využívat potenciál FR735XT, pak bohužel musíte počítat s další investicí do triatlonového balení (které pás přímo obsahuje) nebo dokoupit hrudní pás samostatně.

Ve výsledku je FR735XT další z řady perfektně propracovaných sporttesterů, které nabízejí množství funkcí, ze kterých si vybere úplně každý. Mezi největší lákadla patří malý rozměr a unikátní podpora Vario snímačů a displejů, které využijete zejména při silniční cyklistice. Díky tomu je tato novinka přímo stvořená pro triatlety, ale neztratí se ani u běžců, kteří rádi kombinují různé sporty a chtějí mít pouze jeden přístroj, který zvládne vše, co po něm budou chtít, bez ohledu na to, jestli poběží, poplavou nebo pojedou.