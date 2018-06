TEST: Sluchátka, která necítíte a přitom nevypadnou. Ruší jen volný kabel

Když jsem sluchátka viděla poprvé, moc nadšená jsem nebyla. Na to, že slibují pohodlí a přizpůsobení se i malému ženskému uchu, mi přišly až příliš robustní a na první osahání i docela těžké, což platí především pro plastový spoj s tlačítkem a mikrofonem. V dámské verzi je navíc vyrábějí jen ve fialové, růžové a bleděmodré barevné kombinaci s bílou, což mě osobně odradilo na první pohled. Elektronické produkty mám ráda elegantní, nejlépe černé.

Yurbuds Inspire 400 plusy: patentovaný tvar pro maximální pohodlí

vysoká odolnost materiálu

k dispozici ve verzi pro muže a pro ženy



magnet pro spojení sluchátek k sobě

praktické cestovní pouzdro minusy: nemožnost připnutí kabelu k oděvu

pro někoho možná poněkud „plochý“ zvuk

pro běžné nošení až příliš vysoká propustnost okolního zvuku

Nakonec jsem se rozhodla odložit osobní averzi vůči „dámským“ barvám i předsudky stranou. Dokud nevyzkouším, nemohu soudit. Rozhodla jsem se zaměřit na detaily, které výrobce vychvaluje do nebes: že vám sluchátka nikdy nevypadnou z uší, že vás z nich nebudou bolet uši, že se pyšní odolností vůči potu a vlhkosti a propustností okolního zvuku. Poslední kvalita mně tedy připadá spíš jako nevýhoda, ale to je dáno prostředím, ve kterém běhám: za bílého dne v parku plném lidí. Za jiných okolností určitě oceníte, uslyšíte-li přes hudbu i jiné, často varovné zvuky.

Pohodlí: jako byste je ani neměli

Většina sportovních sluchátek drží v uchu výborně. Často je to ale pouze díky různým háčkům za ucho nebo tomu, že je máte doslova nacpané až někde uprostřed zvukovodu. Sluchátka Yurbuds slibují patentovaný systém, který funguje tak, že silikonovou koncovku „zašroubujete“ do ucha. Stačí jednoduchý čtvrtkruhový pohyb směrem od boltce dopředu a lékařský silikon se přizpůsobí uchu tak, že z něj nevypadne ani při hodně intenzivním pohybu.

Nepříjemný je jen počáteční pocit – nezvyk, že sluchátka opravdu skoro vůbec necítíte. Chvíli máte tendenci je v uchu různě nastavovat, otáčet, aby držely „lépe“, ale není to nutné. Po pár metrech běhu zjišťujete, že opravdu nevypadnou, ani když se o to svým pohybem opravdu snažíte. V uchu jsou „pecky“ pohodlné, i když mám stejně trochu pocit, že jsou větší, než by měly být, a to přesto, že jsou navrženy speciálně pro menší ženské ucho.

Mně osobně byla nepříjemná propustnost okolního zvuku. Samozřejmě je dobře, slyšíte-li při běhání u silnice auta nebo cyklisty, případně další běžce nebo zvířata. Na druhou stranu ale vnímáte i zvuky, kvůli jejichž eliminaci sluchátka často nosíte, vlastní funění, dupání a především rytmický zvuk kabelu od sluchátek, který se vám při běhu plácá po hrudi a přenáší se až k uším. A právě zde vidím hlavní nevýhodu sluchátek. Kabel nemá žádný klip, jímž by šel uchytit k oblečení, a konektor je opatřen robustní silikonovou ochranou, kvůli které ho neprostrčíte očkem, které některá běžecká trička mají.

Robustnost: velká výhoda a malá nevýhoda

Pokud vás tedy zmíněné klepání a poletování kabelů ruší jako mě, musíte si před vyběhnutím kabel složitě omotat třeba kolem ramínka podprsenky. Trochu problematický je v tomto směru i plastový spoj ve tvaru písmene Y, který nese tlačítka k přepínání hlasitosti, přijímání hovoru a mikrofon pro hands-free. Praktické funkce jsou tak ukotvené na poněkud masivním segmentu, který vám vyloženě mlátí do hrudi, pokud ho nějakým způsobem neukotvíte. Tento – i když celkem malý nedostatek – mě na sluchátkách trochu zamrzel.

Co se týče odolnosti, nemám výtku. Sluchátka jsou celkově robustní: pevné kabely odolají i nešetrnému zacházení třeba při svlékání běžeckého trička, nebo když o ně zavadíte při samotném sportu. Klasický jack 3,5 mm velmi pevně držel ve všech portech mobilu nebo hudebního přehrávače, které jsem zkoušela: když mi mobil vypadl z ruky, zůstal na kabelu sluchátek viset. Nehrozí tedy, že by se konektor při prudkém pohybu uvolňoval.

Skvělou „vychytávkou“ jsou magnety v peckách, které je v době nepoužívání pevně spojí dohromady. Mnohem méně tak hrozí zamotání kabelu. Díky magnetům si také můžete sluchátka pohodlně zavěsit kolem krku, aniž by vás obtěžovaly, třeba po doběhu nebo když si budete chtít dát od muziky pauzu.

Zvuk: milovníky „šťavnaté hudby“ nenadchne

U sportovních sluchátek je sice na prvním místě pohodlí a odolnost, kvalitu zvuku však opomenout nelze. Sluchátka Yurbuds Inspire 400 nepatří mezi ty nejlevnější (pořídíte je za cenu kolem tisíce korun), takže od nich očekáváte i poměrně dobrou kvalitu zvuku.

Tak tomu i je. Neslyším žádný šum, natož podivné zvuky, které občas vyluzují levná sluchátka. Sluchátka prostě reprodukují hudbu tak, jak mají. Zvuk je velmi čistý, „normální“, bez nijak zvlášť vykreslené dynamiky. Klidnější a méně „ukřičenou“ hudbu sluchátka reprodukují velmi živě, trošku horší je to a dynamičtější muzikou, kterou při běhu poslouchám, právě při sportu bych asi ocenila větší dynamiku basů. Záleží tedy především na vkusu posluchače -běžce: milovník výrazných basů bude asi hledat jinde.



Basy ani hloubky nejsou tak výrazné, jak jsem zvyklá třeba u sportovních sluchátek Sony v podobné cenové relaci, které běžně používám. Nutno ovšem dodat, že při sportu vlastně ani nic takového nepotřebujete. Stačí, když vám do uší plyne kvalitně a čistě reprodukovaná oblíbená písnička, což Yurbuds splňují na jedničku. U některých skladeb narážím na problém, za který může můj hudební vkus. Často poslouchám oldies a mám pocit, že sluchátka jsou jsou na ně „příliš dobrá“ a poněkud zvýrazňují nekvalitu starších nahrávek.

Pokud budete chtít sluchátka používat třeba i při chození po městě nebo při domácím poslechu hudby, budete asi trochu zklamaní. A to především kvůli vysoké propustnosti okolních zvuků. Sluchátka jsou však určená primárně pro sport, takže se to nedá pokládat za nevýhodu. Oceňuji naopak skutečnost, že i když hudbu pustím hodně hlasitě, neslyší ji celé mé okolí.

Dálkové ovládání: chyba v komunikaci

Při jakémkoli pohybu určitě oceníte přepínač a mikrofon na spojovacím dílu, který vám umožní pozastavit přehrávání hudby jedním intuitivním stisknutím, ale třeba i přijmout důležitý hovor, aniž byste museli zastavovat a tahat telefon z kapsy nebo ledvinky. Obojí se provádí stiskem prostřední části podlouhlého tlačítka.

Horním a spodním by se pak měla nastavovat hlasitost hudby. Zde narážím na problém, funkce tlačítka zjevně není kompatibilní s některými zařízeními: s mobilem (Sony Xperia Z5) funguje jen příjem hovoru a stopnutí hudby, s mp4 přehrávačem (starší Sony Walkman NWZ-A828) si nerozumí ani jedno z tlačítek. Naopak při kombinaci s půjčeným iPhonem 6 už funguje vše, jak má.

Celkový dojem: příjemné překvapení

Ačkoli jsem měla během celého měsíce testování ke sluchátkům spoustu výtek, nakonec bych je neoznámkovala horší známkou než dvojkou. Pro sportovní účely jsou vynikající především díky neskutečnému pohodlí, které poskytují. I když i k tomu jsem byla zpočátku skeptická, stačilo pár kilometrů, abych změnila názor. Perfektní je odolnost vůči potu a dešti a vůbec celková odolnost materiálu. Citelně mi chybí klip na uchycení k oblečení, ale nadšená jsem z magnetů – už žádné nervy při rozmotávání kabelů, navíc se sluchátka dají elegantně zavěsit na krk. Jejich design je moderní, ale trošku mě zklamal až příliš „veselý“ výběr barev.

Pocit z poslechu je mírně nadprůměrný, pro běh bohatě stačí a nakonec jsem na ně nezanevřela ani při domácím poslechu. Do hluku velkoměsta ale sluchátka Yurbuds neberu. Příjemným zjištěním je, že se tento model vyrábí ve čtyřech různě vybavených verzích. Nejlevnější (označená číslem 100) je „očesaná“ o dálkové ovládání a mikrofon, je ale stejně pohodlná a disponuje praktickými magnety. Pořídíte ji už za cenu od 300 korun a na běhání (pokud nepotřebujete přepínat a přijímat hovory) bohatě stačí.