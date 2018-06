TEST: Vzal jsem outdoorové oblečení z Lidlu do náročných podmínek

Kolekci outdoorového oblečení značky Crivit, pod kterou Lidl nabízí sportovní a další potřeby, jsem nakoupil již během minulého roku. Oblečení na treking slibovalo podle letáku skvělé vlastnosti za cenu kvalitnějších ponožek, takže jsem si pořídil rovnou kompletní výbavu v podobě nepromokavé bundy, kalhot a termo trička.

Nepromokavá bunda

Asi nejvíce ze všech tří kusů oblečení mě na pohled zaujala bunda. Decentní vzhled a černá barva se hodí i do města, což jsem využíval při každodenních cestách do práce. Lidé mě sice sami od sebe nezastavovali s tím, jak nádhernou novou bundu mám, ale při dotazu na názor se většinou líbila. Díky tomu, že není barevně výrazná, se dá nosit téměř kamkoliv.

Nepromokavá bunda vodní sloupec 2 000 mm

sbalitelná kapuce

materiál s úpravou Bionic Finish ECO

cena: 399 Kč klady:

- vzhled

- univerzální využití

- cena zápory:

- horší prodyšnost

Z funkčního hlediska je to poměrně lehká bunda bez izolačních „hřejivých“ vycpávek s voděodpudivou úpravou, kterou výrobce označuje jako Bionic Finish ECO. Skvěle odolává větru a díky kapuci a zavařeným zipům dobře ochrání před kratším třeba i vydatnějším deštěm. Stoprocentně nepromokavá ale není, pokud se v ní budete pohybovat v dešti celý den a můžete mít i batoh na zádech, mokří zkrátka časem budete.

Bunda se příliš nehodí pro aktivní pohyb a na běhání rovnou zapomeňte, na to není dostatečně prodyšná. Pokud pod ní budete rozumně vrstvit oblečení podle okolní teploty, budete se v ní cítit dobře při chůzi v teplotách zhruba od -5 až do +15 stupňů. To jsem otestoval například při výšlapu na Koprovský štít ve Vysokých Tatrách. Na podobných horských túrách se vzhledem k času a nadmořské výšce může změnit okolní teplota třeba o deset stupňů během krátké chvíle, proto je dobré na to být připraven. Právě při takovém razantním poklesu teploty či sílícím studeném větru se mi osvědčilo vyndat ji z batohu.

Trekové kalhoty

Turistické kalhoty materiál s úpravou Bionic Finish ECO

96 % polyamid, 4 % elastan

stahovatelné u kotníků

cena: 399 Kč klady:

- pohodlné

- stahovatelné nohavice

- cena zápory:

- volnější pas pro hubenou postavu

Turistické kalhoty jsou naštěstí z prodyšnějšího materiálu. Ty totiž v případě měnících se teplot jen tak nesundáte a nesbalíte do batohu. Během fyzicky náročnějších výprav bych sice ocenil prodyšnost ještě větší, díky stahovacímu provázku u kotníků si však můžete kalhoty alespoň vyhrnout někam ke kolenům a provázkem upevnit (skutečně pak drží). Takže jsem se v nich cítil příjemně jak při prolézání potoky a soutěskami ve Slovenském ráji, tak v mracích na vrcholku hory za silného větru.

Materiál kalhot obsahuje příměs elastanu, což se podepsalo na zvýšeném pohodlí. Stejně jako bunda má povrchovou úpravu Bionic Finish ECO, která má voděodpudivý účinek. Samotný materiál je ale mnohem tenčí, takže i když menšímu dešti bez problémů odolá, při vydatnějším kontaktu s vodou začnou kalhoty prosakovat dříve než bunda.

I přes správnou délku kalhot (u mnou zakoupené velikosti L) mi byly v pase volnější a měly tendenci padat, což trochu zkazilo jinak celkově dobrý dojem. Díky poutkům do nich lze použít pásek, ten však již není součástí balení.



Termo triko

Termo triko 58 % polyester, 42 % merino vlna

speciální úplet v namáhaných částech

neklouzavý pás

cena: 555 Kč Klady:

- skvělý střih (dobře sedí)

- poměr cena/výkon Zápory:

- oproti dražším produktům pocitově horší termoregulace

Posledním a zároveň nejdražším kusem testovaného oblečení bylo triko z merino vlny. Nejedná se sice o čisté merino, materiál je z 58 procent tvořen polyesterem, merino vlna je zastoupená jen zbylými 42 procenty, to ale nemusí být úplně na škodu. Tyto dva materiály spolu dokáží docela dobře spolupracovat.

Triko je určeno jako spodní vrstva a rozhodně musím pochválit střih, který se povedl. Na těle sedí velmi dobře. V oblasti hrudi, na zádech a pod pažemi je materiál tvořen trochu jiným úpletem pro zlepšení odvětrávání, reálný efekt je však trochu diskutabilní (já příliš rozdíl nepozoroval). Gramáž trika je velmi malá, takže zatímco bunda a kalhoty se hodily spíše do chladnějšího počasí, tepelná izolace termo trika až tak výrazná není (obzvlášť když se zpotíte), což pro mě bylo lehké zklamání.

I když k tomu není přímo určeno, bylo nakonec nejpříjemnější nošení trika jako jediné vrstvy při výletech do přírody v době, kdy teploty atakovaly 30 stupňů, případně jako spodní vrstva pod tričko při výběhu v teplotách kolem 10 stupňů.

Jaký je tedy můj celkový dojem z outdoorového oblečení Crivit z Lidlu? Neočekávejte stejnou kvalitu a funkčnost jako u špičkových produktů renomovaných značek. Moderní outdoorové oblečení dnes dokáže (za vyšší cenu) nabídnout lepší poměr mezi nepromokavostí a prodyšností i lepší termoregulaci při fyzické aktivitě v nepříznivých povětrnostních podmínkách. Na druhou stranu, pokud vyrážíte na výlety především po Česku, nepotřebujete vylézat hory za každého počasí a nemusíte mít vždy to „nej“, co současný trh nabízí, je oblečení z Lidlu zajímavou volbou pro každého, kdo hledá co nejvýhodnější poměr mezi cenou a kvalitou.