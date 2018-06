TEST: Agresivní závodka do hor. Levá bota je jiná než pravá.

Nejvýraznějším prvkem celé boty je bezesporu design, jemuž dominuje zelená a růžová barva. Aby toho nebylo málo, tyto dvě barvy se u pravé a levé boty střídají, jedná se tak o jednu z mála běžeckých bot ve dvoubarevném provedení. Budete-li chtít na obě nohy pouze zelenou, nebo pouze růžovou variantu, máte smůlu.



Vzhledem ke zvolené barevné kombinaci vás možná napadá, pro koho je tento model vlastně určený a jestli nečtete recenzi na dámské běžecké boty. Jestli čekáte, že ve fotogalerii objevíte i nějakou méně křiklavou nebo méně růžovou variantu, musím vás zklamat. Vertical Pro jsou totiž botou s označením unisex (nerozlišují dámský a pánský model) a v zeleno-růžové se vyrábí v rozsahu velikostí od UK3 do UK13.



Dost už ale bylo barev, ty přece jen neběhají, i když se kvůli nim za Vertical Pro otočí nejedna hlava, na jejich funkční vlastnosti to nebude mít žádný vliv. Snad kromě psychologické podpory, kterou způsobí zájem okolí.

Dynafit Feline Vertical Pro

Dynafit Feline Vertical Pro je lehká, závodně orientovaná bota určená na akce typu vertikální kilometr a kratší trailové nebo sky závody. Poznat je to už při prvním pohledu na kombinaci užšího, ale pevného svršku, nízkoprofilového tlumení a agresivní podrážky.

Agresivní vzorek

Začneme-li odspodu, je první na řadě právě agresivní vzorek vyrobený z jednolité pryže z dílny značky Vibram. Služeb Vibramu využíval Dynafit i u svých předchozích modelů a tato spolupráce fungovala vždy velmi dobře. Vertical Pro nejsou v tomto směru výjimkou. Vysoké všesměrové gripy vás podrží na všech typech povrchů od lesní pěšiny po kamenitou horskou stezku. Tradičně pozor si musíte dát pouze na silnicích a zpevněných cestách, kde bude docházet k velmi rychlému opotřebení.

Nízkoprofilové tlumení

Když poskočíme o něco málo výš, dostaneme se na úroveň mezipodešve neboli tlumicí vrstvy, která je u této boty asi to nejzajímavější. Až doposud se totiž Dynafit soustředil výhradně na robustní krosovky s vyšším profilem, pohodlným tlumením a vysokou protekcí chodidla.

Vertical Pro přináší v této oblasti svěží vítr, je to totiž příjemně lehká bota (250 gramů ve velikosti UK8) s dropem pouhé čtyři milimetry. K tomu přičtěme ještě velmi vysokou flexibilitu a dostáváme Dynafit, jaký tu ještě nebyl.



Vzhledem k charakteru tlumení je jasné, že je to rychlá bota s vysokou dynamikou, která vám bude dělat důstojnou společnost při kratším rychlém běhu i v těžším terénu. Na delší vzdálenosti (30 kilometrů a více) to ale přece jen nemusí být díky nízkému profilu úplně to pravé. Střed chodidla sice chrání tenká karbonová vrstva (ta odlišuje Feline Vertical Pro od nižší řady MS Feline Vertical využívající plast), ale i tak může být tvrdý dopad na ostrý kámen nebo klacek nepříjemně cítit.

Závodní svršek

Svršek boty je střižen s přihlédnutím k předpokládanému závodnímu využití. Jako u všech závodek je i tentokrát použit výrazně užší tvar těsně obepínající chodidlo a zvyšující cit pro terén. Po správném nastavení rychloutahovacích tkaniček sedí bota na noze jako druhá kůže a při běhu terénem se ani nehne. Široký tvar chodidla nebo vysoký nárt by však mohl způsobovat drobné potíže s otlaky.

Důležitou roli hraje i protekce, proto nemůže chybět pevnější obsázka lemující celý spodní okraj svršku a chránící chodidla proti naražení. Střed chodidla je navíc vyztužen dvěma vrstvami pevnějšího materiálu, což zvyšuje ochranu chodidel, ale především ještě více zvyšuje pocit stability.



Dynafit Feline Vertical Pro Závodní krosová bota hmotnost: 250 gramů drop: 4 mm

cena: 4 299 korun klady: spolehlivý agresivní vzorek

nízká hmotnost a vysoká dynamika

pevný a odolný svršek

vynikající funkční vlastnosti v těžkém terénu zápory: vysoká pořizovací cena



vhodné spíše pro užší tvar chodidla

nižší ochrana proti proražení

Vnitřek boty obsahuje minimální počet plochých švů, a když na to přijde, dá se bota používat i naboso. Tuto variantu bych nicméně v terénu spíše nedoporučoval. Prach, kamínky a jehličí, které mohou do boty při běhu napadat, by totiž mohly bosému chodidlu způsobit nemalé nepříjemnosti.

Agresivní závodka do hor

Dynafit Feline Vertical Pro je agresivní bota s unikátním designem, která bude doma všude, kde od svého obutí očekáváte oporu při záběru a maximální výkon. Běhy do vrchu, krátké trailové závody, skyrace. To je jen krátký výčet podniků, na kterých budou tyto zelenorůžové šelmy konkurencí známějším značkám, jako je Inov-8 (X-talon), Salomon (Sense Ultra SG) nebo La Sportiva (Helios). Trochu nepříjemně překvapí vyšší cena, která je srovnatelná s S-LABovými modely od Salomonu, ale která na druhou stranu reflektuje použité technologie (Vibram, karbonový plát v mezipodešvi, lepená a lisovaná konstrukce svršku).

Spolehnout se můžete na maximální záběr, vysokou flexibilitu tlumicí vrstvy i odolný svršek chránící chodidla. Pozor si naopak musíte dávat při dopadu na ostré předměty a oklikou byste se měli vyhnout i delším asfaltovým úsekům, které agresivnímu vzorku a nízkoprofilovému tlumení tak docela nesednou.