TEST: Vyzkoušeli jsme kompresní oblečení od Compressportu a Skins

Kompresní podkolenky nebo návleky na lýtka dnes mezi běžci používá téměř každý. Mezi jejich hlavní výhody patří ochrana svalů proti otřesům a zlepšení lymfatického i krevního oběhu. V praxi tak „kompresky“ urychlí regeneraci po náročném tréninku a umožní podávat intenzivnější výkony s nižší mírou únavy. Komprese se však netýká pouze lýtek, a tak se dnes podíváme na srovnání dvou sad oblečení od nejznámějších kompresních značek Compressport a Skins.

Druhou nejčastěji používanou věcí jsou kraťasy a k těm nikdy nesmí chybět dobře padnoucí triko. U Skins i Compressportu se tedy zaměříme především na tyto dva kousky oblečení. Možná vás překvapí, jak rozdílné mohou být.

Kompresní oblečení Compressport

Švýcarská značka Compressport je na trhu s kompresním sportovním oblečením už pěknou řádku let, ale teprve v posledních několika sezónách se vyšvihla na pozici běžecké kompresní jedničky. Na Compressport narazíte převážně u vyznavačů trailového běhání, ale zanedbatelná není ani jeho přítomnost na silničních závodech.

Tričko Trail Postural Top

Kraťasy a tričko Compressport Cena trička: 2 500 korun Cena kraťasů: 2 990 korun klady a zápory: vysoká míra komprese v oblasti stehen podrží i v prudkých horských sebězích

celá řada vychytávek, jako jsou integrované kapsy nebo protiskluzový potisk

tričko skvěle sedí a výborně řeší termoregulaci, i když není kompresní

použitý materiál u trička není příliš mechanicky odolný

Jak se v průběhu let obliba Compressportu zvyšovala, docházelo k rozšíření nabídky o další a další produkty. V současnosti nechybí ponožky, batohy, bundy, čelenky a další vybavení. Zdaleka ne vše z dílny Compressportu je ale kompresní a obzvlášť u krátkých ponožek často dochází k omylu. Stejná situace nastává i u nového trailového dresu s názvem Postural Top, což je první díl oblečení, kterému se budeme věnovat.

Compressport Trail Postural Top se vyrábí v pro Compressport tradiční černé nebo bílé barvě s červenými doplňky a po oblečení přiléhá na tělo velmi těsně. O kompresi ale nemůže být řeč, těsný střih má za úkol zajistit maximální možnou termoregulaci. Díky prosekávané struktuře tkaniny s malými otvory se mu to daří velmi dobře.



Compressport říká této technologii On/Off a u svého oblečení ji používá už dlouhou dobu. Celý princip spočívá v tom, že v horkém letním počasí, kdy je dres jedinou vrstvou oblečení, zrychlují otvory ochlazování vašeho těla. V chladnějším počasí, když si přes dres oblečete ještě jednu vrstvu, se v otvorech drží vzduch a slouží jako efektivní izolace.

Materiál, ze kterého je dres ušit, je až extrémně jemný a na těle velmi příjemný. Jeho jedinou nevýhodou je nižší mechanická odolnost, protože látku dresu je poměrně snadné zatrhnout nebo prodřít. To je ale přijatelná daň za velmi nízkou hmotnost a vysoký komfort při nošení. Perfektní vychytávkou je systém čtyř kapes ve spodní části zad. Dvě z nich jsou objemnější a poměrně mělké, dvě jsou užší a hlubší. Do kapes se bez problémů vejde výživa na dlouhý trailový závod, aniž by docházelo k nepříjemnému poskakování, skvěle se dá toto triko využít i jako alternativa ke klasickým cyklodresům.

Kraťasy Under Control

Hlavním tahákem jsou však u Compressportu zejména kraťasy, které se letos dočkaly v pořadí třetí generace a přejmenování na Trail Running Under Control. Změna oproti předchozímu modelu je však spíše kosmetická, všechny nejdůležitější vlastnosti zůstávají zachovány.

Kraťasy mají velmi vysoký pružný pas, který skvěle sedí a zabraňuje prochladnutí ledvin i vysouvání trička směrem vzhůru. Délka nohavic sahá až těsně nad koleno, hlavní komprese je situována do dolní poloviny stehenního svalu, tedy do míst, kde je to nejvíce potřeba.

Na rozdíl od konkurence je míra stažení u těchto šortek opravdu velmi vysoká, což z Compressport Under Control činí jednu z nejoblíbenějších variant pro běhání v horách, kde při dlouhých sebězích a stoupáních dochází k extrémní zátěži na stehenní svaly.

Využít je tyto šortky možné i na silniční závody, ale je možné, že míra stažení nebude každému ve vysoké rychlosti vyhovovat. Pro dlouhé závody nad hranicí půlmaratonu nebo dlouhý tréninkový běh však žádný problém nehrozí.

V případě použití v terénu se dočkáte ještě dvou povedených vychytávek. První z nich jsou malé kapsičky po obvodu pasu, do kterých se vejde pár drobností jako kapesníky nebo energetické gely. Vychytávku číslo dvě tvoří silikonový potisk na přední straně stehen, který je zde kvůli tomu, aby vám neklouzaly ruce, až se v prudkém stoupání budete chtít zapřít.



Celkové shrnutí

Ve výsledku je oblečení od Compressportu skvěle padnoucí sada, kterou využijete při všech letních outdoorových sportech, ať už se pojedete projet na kole, nebo proběhnout do hor i na silnici. V oblasti stehen je komprese velmi vysoká, což zajišťuje efektivní ochranu svalů před mechanickým poškozením a tričko se stará především o rychlou termoregulaci ve velké škále teplot.

Kompresní oblečení Skins

Jestli je Compressport aktuální jedničkou v oblasti běhu, pak pro australskou značku Skins platí to samé na multisportovní úrovni. Mezi běžci možná není tento výrobce až tak profláknutý, ale o to více ho používají hokejisté, basketbalisté, tenisté a celá řada dalších sportovců. To ovšem neznamená, že by Skins neměl běžcům co nabídnout. Naopak, sada kraťasů a trička A400 ukazuje, že i se Skins je nutné počítat.

Kraťasy a tričko Skins Cena trička: 2 750 korun Cena kraťasů: 2 490 korun klady a zápory: oblečení sedí na těle díky stupňované a tvarované konstrukci jako druhá kůže

použitý materiál je velmi jemný, dobře prodyšný a příjemně se nosí

díky cirkulárnímu tkaní se nemusíte bát zatrhnutí

kalhoty stahují pocitově méně, ale svou úlohu splní na jedničku

tričko je pro běžce nezvykle výrazně kompresní a složitěji se obléká a svléká

První, co na Skinsu zaujme, je použitý materiál, který je totožný prakticky u všech produktů. Jedná se o neuvěřitelně jemnou tkaninu, která po oblečení doslova přilne ke kůži. Po chvilce zapomenete, že máte nějaké oblečení na sobě.

Kraťasy A400

Ve srovnání s Compressportem je u kraťasů Skins A400 komprese pocitově nižší, ale to při reálném použití není vůbec na škodu. Skins totiž využívá mnohem složitější tvarovanou konstrukci, která stahuje pouze tam, kde je to nejvíce potřeba, a i když se to možná po prvním oblečení nezdá, výsledek je nad očekávání dobrý.

Kraťasy poskytují svalům potřebnou oporu v horách i na rychlé silnici a nikdy se vám nestane, že by stažení působilo nepříjemným dojmem. Délka nohavic je o pár centimetrů kratší a dosahuje lehce nad koleno.

Díky své konstrukci a použitému materiálu se Skins pohodlně nosí i několik hodin v kuse a problém není ani v tom, když si kraťasy (nebo dlouhé elasťáky) oblečete na noc. Při fyzické zátěži je efekt komprese velmi nenápadný, ale v kritické fázi závodu nebo tréninku najednou zjistíte, že jsou svaly mnohem čerstvější, než byste čekali.

Tričko A400

Triko Skins A400 je na rozdíl od Compressport dresu opravdu výrazně kompresní a plní naprosto odlišnou funkci. Správná velikost se určuje podle obvodu hrudníku, což samo o sobě napovídá, že stažení je v této oblasti na vysoké úrovni.

Nejvíce této konstrukce využívají sportovci, kteří intenzivně zatěžují horní polovinu těla, ale ani pro běžce nemusí být komprese horní poloviny těla vůbec na škodu. Hlavním benefitem je zpevnění postoje a podpora mezižeberních svalů, které mají podíl na bezproblémovém dýchání.

Komprese je zde stejně jako u kraťasů dynamicky stupňovaná a kromě stažení a podpory svalů dochází k efektivní podpoře lymfatického i krevního oběhu. Za zmínku stojí i kruhový způsob tkaní, který zajišťuje, že po zatrhnutí udrží látka svou pružnost a pevnost a dírka se dále nezvětšuje. To je obrovský rozdíl ve srovnání s Compressportem i dalšími značkami, kde malý otvor znamená „puštění oka“ a znehodnocení celého kusu oblečení.

Celkové shrnutí

Oblečení Skins má dvě naprosto odlišné poloviny. Identický je použitý materiál, technologie stupňované a tvarované komprese i precizní výběr velikosti. Tričko a kraťasy se však zásadně liší v tom, že zatímco kraťasy působí na nohou naprosto přirozeným dojmem a komprese je pocitově spíše nízká, v případě trička je stažení nezvykle vysoké a už při oblékání se zapotíte. Jakmile ale budete mít Skins na sobě, bude dělat čest svému jménu a stane se z něj vaše druhá kůže zajišťující efektivní podporu při intenzivní fyzické zátěži i následné regeneraci.