TEST: Revoluce u Salomonu, vyzkoušeli jsme jejich první silniční boty

Během posledního půl roku byla uvedena na trh celá řada tlumených silničních bot. Na tom by nebylo nic zvláštního, pokud by tyto boty nevypustily do světa značky, které se až doposud specializovaly výhradně na trail.

Salomon vs silnice

Horský gigant Salomon loni přišel se svou první silniční závodkou S-lab X-Series, na kterou letos navazuje celou modelovou řadou s označením Sonic.

U X-series se však Salomon ještě zcela neodhodlal označit svou botu jako ryze silniční a schoval ji do kategorie City Trail. Mělo se tedy jednat o model vhodný na různé typy povrchů od silnice přes rozbité chodníky až po lehký terén a podle množství pochvalných recenzí byla tato bota opravdu velmi dobrá nejen na silnici, ale hravě si poradila i s náročnějším podložím.

První ryze silniční model

Řada Sonic už konečně sebrala odvahu, a i když se od loňských X-Series odlišuje pouze v detailech, oficiálně jsou to vůbec první silniční boty od Salomonu. Uvidíme tedy, jak Sonic v tvrdé konkurenci silničních bot obstojí. Na výběr máme ze tří různých modelů, od nejlehčích a tradičně technicky nejvyspělejších S-Lab Sonic, přes verzi s odlehčeným svrškem Sonic Aero, až k nejbytelnější variantě Sonic Pro, které se dnes budeme věnovat dopodrobna.

O tom, že to Salomon se silnicí myslí opravdu vážně, svědčí i spolupráce s Maxem Kingem, mistrem světa v (silničním) běhu na 100 kilometrů a vynikajícím maratoncem (2:14:36). Max se aktivně podílel už na vývoji X-Series a výrazným způsobem promluvil i do konstrukce nových Soniců.



Lehká a rychlá bota

Maxovým rychlým časům odpovídá i charakter této silniční novinky. Salomon Sonic Pro je lehká běžecká bota určená na rychlé tempové tréninky nebo delší závody. Řečí čísel je to 240 gramů (UK8) vážící bota s výškou tlumení 24 milimetrů a osmimilimetrovým dropem. Především hmotnost dosahuje velmi slušné hodnoty a v tomto směru se Salomon vyhnul častému neduhu prvních silničních modelů, které jsou často zbytečně robustní a těžké.

Podíváme-li se na podrážku, zjistíme, že oproti X-Series nedoznala prakticky žádných změn s výjimkou použití karbonem obohacené směsi na vnější hraně chodidla. Tento drobný „update“ by měl pomoci zvýšit životnost materiálu bez negativních dopadů na přilnavost. Dá se tedy očekávat, že bez ohledu na zařazení do ryze silniční kategorie bude Sonic Pro podobně jako jeho předchůdce fungovat stejně dobře nejen na asfaltu, ale i v lehkém terénu.

Zase ten terén

Tomu, že se Salomon od svého trailového dědictví nedokázal zcela oprostit, svědčí i použití „rockstop“ vrstvy pod chodidlem, která poskytuje potřebnou ochranu i mimo hladké povrchy. K využití v terénu přímo vybízí i svršek. Je zkonstruován z překvapivě pevného materiálu, na jaký nejsme u silničních bot zvyklí, a podle mého názoru se jedná o nejslabší část celé boty.

Tužší svršek

Salomon Sonic Pro První silniční bota od Salomonu hmotnost: 240 gr (UK8) drop: 8 mm cena: 3 790 korun Klady: možnost univerzálního použití na silnici i v lehkém terénu

odolný svršek, který velmi dobře sedí na noze Zápory: vysoká tuhost svršku, která botu okrádá o vyšší dynamiku

Díky pevnosti svršku a použití zmíněné ochranné vrstvy je totiž bota velmi tuhá a při běhu nepůsobí tak ladným a svižným dojmem, jak by se od silniční tempovky dalo očekávat. Tento fakt vyvažuje možnost univerzálnějšího využití a předpokládaná vysoká odolnost boty proti mechanickému poškození.

Pomineme-li tužší materiál, je svršek typicky salomonovský. Bota ihned po obutí sedí jako ulitá a chodidlo obepíná souvisle a příjemně jako ponožka. Tvar svršku je spíše užší, jak už jsme u Salomonu zvyklí, ale ani se širším chodidlem byste neměli mít závažnější problém. Doporučuji však boty před koupí pořádně vyzkoušet.

Pohodlné tlumení

Zapomínat nesmíme ani na tlumicí vrstvu, která je u trailových výrobců pokoušejících se o silniční boty často kamenem úrazu. Salomonu se však povedlo namíchat příjemně měkkou směs, která je k dispozici v rozumně mohutné vrstvě a která noze dopřává pohodlí srovnatelné s modely od tradičních silničních značek. Osmimilimetrový drop umožní bezproblémový dopad na patu, ale nebude vám překážet, ani když máte zvládnutou techniku nášlapu na střed chodidla.

Sonic Pro nebude problém brát ani na delší výběhy, a jste-li na tempové nebo závodní boty zvyklí, můžete si v nich bez problémů troufnout i na maraton.

Silniční debut

Ve výsledku jsou Sonic Pro vcelku povedeným silničním debutem, jehož jedinou vadou na kráse je příliš tuhý svršek. Tento problém by ale měl jít vyřešit pořízením buď varianty Sanic Aero, nebo S-Lab, které v této oblasti používají odlehčený materiál.



Sonic Pro tedy budou ideální volbou pro všechny, kdo sice tráví většinu času na silnici, ale čas od času zavítají i do náročnějšího terénu, ve kterém jim tradiční silniční boty neposkytovaly potřebnou ochranu. Jde-li o tréninkové využití, je to poměrně všestranný model, který sice nemůže konkurovat čistě závodním modelům, ale pro každodenní trénink sestávající z lehkého tempa i ostrých intervalů bude fungovat velmi dobře.