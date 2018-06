TEST: Vyběhněte na závod i trénink v novince New Balance Vazee Pace

S příchodem tlumicí pěny FreshFoam, kterou New Balance představil v minulém roce jako odpověď na adidas a jeho Boost, to chvíli vypadalo, že New Balance čeká podobný osud jako právě adidasky. Tam totiž Boost postupně vytlačil původní tlumicí pěnu Adipren, a postupem času se infiltroval do všech řad běžeckých bot od závodních modelů po krosovky.

Protlačení Boostu do všech bot za každou cenu se však ne vždy setkalo s pozitivní odezvou. Především u závodek je využití této velmi měkké a pružné pěny diskutabilní, protože nové modely postrádají mnoho z dynamiky a svižnosti svých předchůdců.

Na rozdíl od adidasu však New Balance naštěstí na další materiály ze svého portfolia nezanevřel a i nadále se věnuje jejich rozvoji. Důkazem je zbrusu nová řada Vazee postavená na dobře známé extrémně lehké pěně RevLite. Nejzajímavější z novinek je pak lehká silniční tréninková bota Vazee Pace.

Vazee Pace tvoří alternativu k velmi povedenému modelu FreshFoam Zante, který jsme pro vás testovali v létě. V množství parametrů se obě tyto boty shodují, ale zásadní rozdíl tvoří právě použití odlišného tlumení. Zatímco Zante je velice pohodlná a měkká silniční bota určená pro běh ve svižnějším tempu, Vazee Pace je při obdobném určení o poznání dynamičtější a stabilnější.

Mezipodešev z pěny RevLite poskytuje dostatek tlumení i pro delší tempové běhy (okolo 20 kilometrů) a zároveň zajišťuje ve srovnání s měkčím FreshFoamem mnohem citlivější odezvu pro vaše chodidla. Pocitově je také RevLite znatelně tužší, což ovšem pozitivním způsobem ovlivňuje dynamiku boty: ve Vazee Pace se velmi dobře drží svižnější tempo.

Zajímavým prvkem je i tvarování tlumicí vrstvy, která se pod příčnou klenbou nezvykle ostře láme směrem vzhůru, a na takto nízkoprofilový model (11 milimetrů materiálu pod špičkou a 17 milimetrů pod patou) je špička zvednutá velmi vysoko. To ovšem odpovídá trendu vytvářet běžecké boty tak, aby se při ohybu nemusely zbytečně lámat, ale místo toho vás svou konstrukcí plynule zhouply do dalšího kroku (takzvaná Meta Rocker konstrukce). Nutno podotknout, že Vazee Pace plní tuto funkci dokonale.

Tužší a širší mezipodešev mimo jiné zajišťuje i velmi slušnou stabilitu při vysokém tempu i při probíhání ostrými zatáčkami. Vyšší stabilitě ovšem kromě tlumení pomáhá i svršek, který především v přední části disponuje výrazným zpevněním na obou stranách a perfektně drží chodidlo uvnitř boty. Díky tomu se nemusíte bát obout Vazee Pace i při intervalovém tréninku na dráze nebo při závodě, ve kterém vás bude čekat ne zrovna rovná trať.

Celý svršek je už tradičně bezešvý, a zatímco horní část kolem nártu je spíše těsnější a pevně drží chodidlo ze všech stran, přední část boty je velmi prostorná a poskytuje dostatek místa pro prsty i běžcům se širší příčnou klenbou.

New Balance Vazee Pace Lehká tempová silniční bota Hmotnost: 230 gramů (UK8) Drop: 6 milimetrů Cena: 3199,- Klady: Velmi nízká hmotnost.

Vysoká stabilita a dynamika.

Nízký drop.

Výborně sedí na noze. Zápory: Horší přilnavost na mokrém povrchu.

Jediným slabším místem této novinky se ukázala podešev z tvrdší gumové směsi, která především na mokrém asfaltu nedosahuje úplně stoprocentní přilnavosti. Na druhou stranu to znamená, že se o životnost podešve nemusíte bát, protože se dá očekávat, že vydrží ve srovnání s měkčími a přilnavějšími směsmi o poznání větší porci kilometrů.

Zásadními technickými parametry Vazee Pace jsou především nízká hmotnost (230 gramů ve velikosti UK8) a šestimilimetrový drop. Právě díky těmto hodnotám je Vazee Pace bota, kterou nejlépe využijete především při svižnějším silničním tréninku nebo při závodě. Navíc je díky minimalismem inspirované geometrii ideální volbou pro běžce dopadající ne na patu, ale na střed chodidla.

Hledáte-li měkkou a pohodlnou botu s příjemným tlumením na delší závody a tempový trénink, sáhněte po variantě Fresh Foam Zante. Upřednostňujete-li botu stabilnější, rychlejší a s vyšším citem pro nášlap, Vazee Pace vaše požadavky splní dokonale.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert.