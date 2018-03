TEST: velký přehled funkčního prádla, které využijete od zimy do léta

Spodní funkční prádlo je základním kamenem oblékání do jakéhokoliv počasí. Výjimku tvoří teplé letní dny, kdy si vystačíte s jedním lehkým trikem. Jenže jakmile teplota lehce klesne nebo se zhorší počasí, pak se bez spodní vrstvy neobejdete. Hlavní úlohou dobrého funkčního prádla ale není zvládat co největší mrazy. Stejně důležitá je i schopnost termoregulace a odvodu potu ve vyšších teplotách, abyste mohli prádlo používat prakticky celý rok.

Na následujících řádcích naleznete výběr čtveřice funkčního oblečení, které nás nadchlo svou funkčností v nejrůznějších podmínkách od krutých mrazů až po běh v teplotách vysoko nad nulou.

Craft Active Intensity

materiál: 100% polyester cena: 1 090 korun

První na řadu přichází osvědčená klasika Craft. Je to značka, která před desítkami let jako první vyvinula funkční spodní prádlo a dodnes se řadí mezi nejkvalitnější výrobce tohoto typu oblečení. My jsme se tentokrát zaměřili na řadu Active Intensity, která je u Craftu poměrně nová a která zaujme už na první pohled.

Pryč je charakteristické drážkování, na které jste mohli být zvyklí z tradiční řady Active Extreme, a rozdíl nalezneme i v použitém způsobu tkaní. Active Intensity je mnohem hladší a na těle příjemnější díky pružnému materiálu a bezešvým přechodům mezi jednotlivými panely, které se starají buď o tepelnou izolaci, nebo o rychlý odvod potu.

Triko Active Intensity je ušita z polyesteru, který je sice pocitově o něco chladnější, ale o to rychleji odvádí přebytečný pod od těla. Gramáž trička není nijak vysoká, a tak se dá pohodlně používat buď jako základní vrstva pod mikiny a bundy v zimních měsících, nebo jako samostatný kousek oblečení při vyšších teplotách. Střih trička je samozřejmě obepnutý (jako u každého spodního prádla), ale velmi vysoká pružnost použitého materiálu zajišťuje, že celkový dojem z trika je poměrně uvolněný. To by mohlo vyhovovat všem těm, kdo nemají rádi elastické oblečení a dávají přednost plandavému střihu sportovního oblečení.

Funkční prádlo Craft Active Intensity Funkční prádlo Craft Active Intensity Funkční prádlo Craft Active Intensity

Ve srovnání s předchozími variantami od Craftu mi přijde Active Intensity jako doposud nejpovedenější pro všechny běžce, kteří hledají spolehlivou třísezónní funkční vrstvu, která vás nebude nijak omezovat a která zajistí spolehlivý a rychlý odvod potu i při intenzivním pocení.



Dynafit Performance Dryarn

materiál: 61% polypropylen 36% polyamid 3 elastane cena: 1 999 korun

Rakouský Dynafit je známý především pro své vybavení a oblečení na skialpinismu, ale během posledních několika sezón přišla tato značka s velmi povedenou kolekcí určenou běžcům.

Do ní spadá i nové funkční prádlo Performance Dryarn určené pro sport v chladnějších podmínkách. Už na první dotek je triko od Dynafitu teplejší než od Craftu. Nečekejte ale zásadně vyšší hmotnost. Rozdíl je tvořen použitím jiného materiálu a více načesané struktury. I zde ale platí, že je triko poskládané z celé řady různě zpracovaných panelů, které zajišťují optimální kombinaci funkčních vlastností.

Kromě načesané struktury se na vyšší výhřevnosti podepisuje i kombinace polypropylenového a polyamidového vlákna, která je ve srovnání s polyesterem o maličko pomalejší při odvodu vlhkosti, ale o to více hřeje.

Funkční prádlo Dynafit Performance Dryarn Funkční prádlo Dynafit Performance Dryarn

Na těle je Dynafit výrazně upnutý, což platí jak pro část trupu, tak pro rukávy. Tkanina, ze které je triko upletené, je ale dostatečně hladká a příjemná, takže upnutější střih nepředstavuje žádný problém. Jediný háček v tomto směru vidím ve švech spojujících rukávy s trupem. Ty jsou sice ploché a na dotek nepůsobí nepříjemně, ale u běžců s mohutnějším hrudníkem nemusí být stoprocentně pohodlné.



Dynafit Performance Dryarn využijí především zimomřivější sportovci a všichni ti, kdo hledají dostatečně funkční a zároveň rozumně zateplenou spodní vrstvu pro sportování od října do dubna.

Odlo Blackcomb Evolution Warm

materiál: 51% polyamid

38% polyester

11% elastan cena: 2 249 korun

Povedené funkční prádlo umí vyrobit i další kultovní značka, švýcarské Odlo. Nám se dostalo do rukou oblečení Blackcomb Evolution Warm, které zaujme ihned po vybavení svým designem připomínající hadí kůži, všimnout jste si ho mohli na kombinézách běžkařů a biatlonistů na zimních olympijských hrách.

Hadí kůži připomíná i upnutý střih, který působí dojmem, že vám pod trikem někdo doslova vysál vzduch a vy měli na těle jen další vrstvu kůže. Na tento pocit se dá velmi rychle zvyknout a jedinou překážkou, abyste si střih Blackcombu oblíbili, by mohla být averze k upnutému oblečení. Velkou výhodu vidím i v tom, že díky pestrému vzoru působí upnutý střih na těle o něco přirozeněji než v případě klasicky jednobarevného prádla, takže se dá tričko v případě potřeby nosit i mimo trénink.

Funkční prádlo Odlo Blackcomb evolution warm Funkční prádlo Odlo Blackcomb evolution warm

Materiál je tentokrát pocitově opět o něco teplejší než v předchozích dvou případech, ale zdání tentokrát poněkud klame. Blackcomb Evolution Warm sice opravdu dost hřeje, ale zároveň vám v něm nebude vedro ani při teplotách, kde byste to na první pohled opravdu nečekali. Svou roli v tom opět hraje důmyslná kombinace materiálů, která je zde opravdu výrazná a zřetelná už prvním doteku. Kromě materiálu se v jednotlivých zónách výrazně mění i struktura tkaní, aby triko obstálo v co nejširším spektru teplot a intenzit zátěže.



Překvapilo a nadchlo mě zároveň, že triko bylo vždy po doběhu prakticky dokonale suché. Schopnost odvádět pot je u tak teplého termoprádla skutečně ojedinělá a za zmínku stojí i efektivní úprava proti zápachu, která na rozdíl od většiny ostatních umělých triček funguje i v řádu několika dnů intenzivního nošení.

Bez ohledu na roční dobu je Odlo Blackcomb Warm optimální volbou pro zimomřivější běžce. Na své si přijdou i ti, kdo nesnášejí zápach umělých triček a zároveň nemohou nebo nechtějí používat ovčí vlnu merino.

X-Bionic Twyce

materiál: 90% Polyamid 6% Polypropylen 4% Elastan

cena: 3 499 korun

Další zástupce švýcarských značek je právem považován za pomyslného krále mezi funkčním oblečením. X-Bionic se snaží o inovativní způsob výroby svého oblečení, který je výrazně odlišný o jakékoliv jiné značky. Z hlediska technologické vyspělosti byste druhé takové triko hledali jen marně, ale tomu také odpovídá velmi vysoká pořizovací cena, která je zároveň hlavní a jedinou nevýhodou při pořizování čehokoliv od X-Bionicu.

V portfoliu produktů je na výběr hned několik řad a my pro potřeby běžců vybrali tu s názvem Twyce, která sice není nejteplejší, ale zato poskytne vynikající funkční vlastnosti prakticky za jakýchkoliv podmínek od léta až do zimy.

V X-Bionicu se nebojí výrazného míchání materiálů a střídání struktur, takže tričko může na první pohled působit jako nehotové nebo slepené z několika dílů. Opak je pravdou a schopnost termoregulace tohoto oblečení je až obdivuhodná.

Funkční prádlo X-Bionic Twyce Funkční prádlo X-Bionic Twyce

Základ tvoří myšlenka, že pot používá naše tělo k ochlazování,takže není vhodné veškerou vlhkost okamžitě vzít a transportovat pryč od pokožky. Proto je X-Bionic Twyce plný žlábků a střídání vláken, aby se vlhkost držela tam, kde má, ochlazovala vás na optimální 37 stupňů a zároveň vám v triku nebyla zima.



Tento mechanismus funguje nejen teoreticky, ale také v praxi, takže se dá s trikem absolvovat jak běh v patnácti stupních nad nulou, tak mrazivá vyjížďka na běžkách, při které doplníte triko pouze o lehkou bundu nebo vestu.

Není-li vám líto vyšší investice, pak se vám X-Bionic odvděčí vynikajícími vlastnostmi, které oceníte zejména v extrémních podmínkách. Na půhodinový běh po městě není tak sofistikované řešení úplně nutné, ale čím delší běh, výraznější změna počasí nebo výkyvy teplot, tím neocenitelnější Twyce je.