TEST: V novince od Inov-8 můžete do hor i na Spartan Race

Už je to nějaký ten pátek, co jsme se naposledy dočkali nových trailových modelů od oblíbené značky Inov-8. Před Vánoci se sice na trhu objevila první ryze tlumená silnička Road Claw, ale co se krosovek týče, byla jarní sezóna pouze ve znamení nových barevných kombinací.

O to štědřejší nadílka novinek se ovšem objevila s příchodem letních měsíců. Na pultech běžeckých obchodů jsou k vidění hned čtyři nové krosové boty, které částečně nahrazují a doplňují aktuální modelovou řadu.

Trailové názvosloví

Abychom se v množství novinek lépe vyznali, představíme si hned na začátek názvosloví, které Inov-8 u nových modelů využívá. Až doposud vše záviselo na číslech, které označovaly hmotnost boty ve velikosti UK8. Čísla se ovšem špatně pamatují a v případě většího počtu modelů často docházelo k zmatkům a nedorozuměním. Krásným příkladem byly mimo jiné oblíbené Trailrocy, které se v době své největší slávy vyráběly ve variantách 150, 235, 245 a 255.

Čísla z názvu Inov-8 zcela nevymizela, ale v tuto chvíli už hrají pouze nevýznamnou roli. Modelová řada je totiž rozdělená na několik konceptů jako například X (cross), Trail, Road nebo Terra. Každý z nich je vhodný do určitého prostředí a nabízí dvě varianty bot - lehčí se vždy jmenují Talon a jedná se o svižnější, kontaktnější a výkonnostně orientovanou variantu, zatímco tlumenější modely vhodné na trénink a běh na delší vzdálenosti jsou pojmenovány jako Claw.

V praxi to zmanená, že existují boty X-Talon a X-Claw, stejně jako TrailTalon a TrailClaw. A právě to jsou jména čtyř letošních novinek. Toto pravidlo bohužel neplatí vždy a u všech bot a tuto skutečnost považuji aktuálně za největší nevýhodu značky Inov-8, protože nejasný koncept výrazně ztěžuje orientaci mezi jednotlivými botami cílovým zákazníkům i prodejcům.

Inov-8 X-Claw 275

Vraťme se ale k samotným botám, konkrétně l modelu X-Claw 275, jemuž se budeme věnovat podrobně. X-Claw navazuje na jednu z nejlegendárnějších krosovek na trhu. Řeč je samozřejmě o modelu X-Talon 212, který se v nezměněné podobě vyrábí už několik let a který si sympatie běžců získal zejména pro svůj nekompromisní záběr, výborný cit pro terén a vysoce odolný svršek.

Nekompromisní záběr

Na těchto parametrech stojí i novinka X-Claw, ale na rozdíl od X-Talonu přichází se zásadní změnou, s výrazně vyšší ochranou chodidla a pohodlnějším tlumením. Díky tomu je možné X-Claw využívat i na delších tratích a v technicky náročnějším terénu, kde byl X-Talon pro většinu běžců kvůli nízkému profilu nepoužitelný.



Základ boty tvoří neodmyslitelný agresivní vzorek, který je vyrobený z velmi měkké a přilnavé směsi. Díky tomu X-Claw perfektně drží na kamenech, ve sněhu nebo v blátě. Nejvíce vzorek využijete na extrémních překážkových závoden (Spartan Race, Predator Race a další), při orientačním běhu a na měkkých lesních a horských cestách. Velmi dobře se X-Claw osvědčil také ve vyšších horách, kde se střídá pohyb po kluzkých kamenech s během po sněhu nebo rozblácených pěšinkách. Pozor si však musíte dát na asfalt a tvrdé cesty obecně, protože na tomto typu povrchu bude měkká guma doslova mizet před očima.

Nezničitelný svršek

Aby bota vydržela i hrubší zacházení a dokázala si poradit s nástrahami orientačních a překážkových běhů, nesmí chybět odolný svršek, který je v tomto případě ušitý z balistického nylonu a díky tomu je prakticky nezničitelný. Chybět nesmí ani gumový chránič prstů a obsázka chránící spodní část chodidla podél celého obvodu tlumicí vrstvy. Kromě vysoké odolnosti disponuje svršek také omezenou voděodolností. Tato vlastnost se bude hodit zejména při běhu ranní rosou nebo na podmáčených cestách. I přes vyšší pevnost a odolnost materiálu byla naštěstí zachována velmi slušná prodyšnost a bota dokáže po kompletním namočení velmi rychle vyschnout.

Tvar svršku je spíše širší a dobře se v něm budou cítit zejména běžci s širokou přední částí chodidla. Díky tomu bota velmi dobře funguje při běhu na dlouhé vzdálenosti, ale pozor si musíte dát v případě, že máte chodidlo spíše užší. V takovém případě totiž bota pravděpodobně nepůjde dostatečně stáhnout a v technicky náročnějším terénu byste mohli v X-Claw nepříjemně plavat.

Pohodlnější tlumení

Inov-8 X-Claw 275 agresivní krosová bota hmotnost: 275 g (UK8) drop: 8 mm cena: 3 590 korun Klady: nekompromisní záběr na všech typech povrchů

odolný svršek z balistického nylonu

pohodlné tlumení vhodné i pro běh na delší vzdálenost Zápory: při běhu po tvrdém povrchu dochází k rychlému opotřebení vzorku.

Od svého předchůdce se X-Claw nejzřetelněji odlišuje tlumením. Drop má hodnotu osm milimetrů a mohutnost tlumení pod patou dosahuje dvou a půl centimetrů (Model X-Talon 212 má drop 6 milimetrů a výšku tlumení pouze 18 milimetrů). Kromě množství se změnila i struktura použitého materiálu. Nově se totiž objevuje tlumicí pěna Power Flow, kterou si Inov-8 poprvé otestoval na silničce RoadClaw. Power Flow disponuje ve srovnání s dříve používaným materiálem vyšší měkkostí a lepší energetickou návratností při zachování vysokého citu pro terén.

To v praxi znamená, že zatímco X-Talon byla dokonalá bota spíše na kratší a rychlejší běhy, v X-Claw se nemusíte bát ani horského ultra, protože tato novinka je dostatečně tlumená a odolná, aby v ní vaše chodidla přežila i běh dlouhý desítky kilometrů. I přes vyšší tlumení však zůstal zachován vysoký cit pro terén, který je pro Inov-8 charakteristický. Očekávat můžete také vysokou flexibilitu a konstrukci navrženou tak, aby co nejvíce podporovala přirozenou práci chodidla.

Celkové shrnutí

Ve výsledku je X-Claw až překvapivě všestranná bota, která se dá výborně využít při celém množství disciplín, ať už to bude orientační běh, extrémní překážkový závod, nebo horský přesun v náročném terénu. Při všech těchto aktivitách totiž oceníte nekompromisní záběr, příjemně měkké tlumení a odolný svršek, který vydrží i to nejhrubší zacházení. Pokud však hledáte botu vhodnou pro běh na silnici i v terénu, doporučil bych spíše některý z univerzálnějších konceptů, jako například TrailClaw nebo Race Ultra.