TEST: Obul jsem trailovky adidas Raven a vyrazil za dobrodružstvím

První seznamovací dobrodružný test proběhl na středečním trailovém RUNGO výběhu v Krčském lese v Praze. Možná si řeknete, jaképak dobrodružství v obyčejném městském lese? Jenže když ve svižném tempu vybíháte už třetí stráň, lezete po drolící se skále, přeskakujete kmeny stromů na úzkých traverzech nebo se boříte do bahna při přeskakování potoka, město kolem přestává existovat. Zhruba na deseti kilometrech jsem jako obvykle nastoupal něco kolem 400 výškových metrů a odhalil přednosti a nedostatky těchto bot.

Výrazné tlumení s důrazem na pohodlí

Z počátku jsem měl obavy především z nestability. Přece jen, vysoké tlumení pod patou, tvořené převážně boost pěnou, sice slibuje měkký dopad, ale chodidla prakticky nemají šanci poznat, po jakém povrchu běžíte. Ať jsem měl pod nohama štěrk, kameny, skálu, nebo asfalt, pro chodidla v tom byl jen pramalý rozdíl. Noha se nemohla přizpůsobovat povrchu, po kterém běží, a já musel spoléhat, že technický terén bota prostě zvládne sama.

Zvládala to lépe, než jsem čekal. Úzká špička a kvalitně provedené rychlošněrování (které už delší dobu hojně používá například Salomon) má za následek, že bota drží na noze opravdu na těsno a v podstatě se stává součástí nohy. Pocit nestability se díky tomu dostavil až na velkých kamenech, kořenech a podobně technicky komplikovaném podkladu.

Skvělá univerzální podešev

Adidas adistar raven boost drop: 10 mm hmotnost: 340 g (UK 8,5) tlumení: 34 mm (pata) / 24 mm špička cena: 3 799 korun Klady: vysoká ochrana chodidla

grip

pohodlí Zápory: horší stabilita v technickém terénu

Pokud jsem měl výhrady ke stabilitě, v případě podrážky jsem nenašel vadu ani jedinou. Podešev Adiwear, která vznikla ve spolupráci s Continentalem, je jednou z nejlepších a nejuniverzálnějších podrážek, s jakou jsem kdy běhal. Výrazné, různě tvarované široké špunty jsou dostatečně pohodlné a stabilní na tvrdém povrchu včetně asfaltu a přitom poskytují skvělý grip ve všech směrech i při prudkých výbězích a sebězích na různých podkladech, snad kromě mazlavého bahna.

Správný běžecký dobrodruh by se neměl bát ani vody, a tak jsem kromě svých klasických tréninkových okruhů vzal adidas raven na výběh říčanskými potoky. V místech, kde se kdysi rodilo RUNGO a kde příroda je tak krásná, že stojí za to se tu s námi projít či proběhnout alespoň jednou za rok, jsem se vydal na souboj potokem, blátem, loužemi a pařezy. Ani tady mě boty nezklamaly. Voda do nich sice nateče stejně rychle jako pivo do žaludku vyprahlého maratonce, ale ani následný běh ve vodou zmáčených botách mi nedělal větší problém. Když se na Facebooku rozjela akce #louznito, obul jsem si proto na nohy právě raveny.

Obrněný svršek poskytuje ochranu

Po naběhání zhruba dvou set kilometrů jsem raveny vzal na zatím snad poslední dobrodružství na hřebeny Malé Fatry. Tyto hory mi totiž na první pohled učarovaly a pěšinky po hřebenech s nádhernými výhledy byly splněním mých trailových snů. Tady se mi osvědčily výrazné ochranné prvky na svršku boty v oblasti špičky i na bocích, které chránily unavené nohy v často velmi technickém a kamenitém terénu. Já si tak mohl z vrcholků hor užívat nerušený pocit, že mi svět leží u nohou.

Adidas adistar raven boost jsou tlumené trailové boty s vynikající univerzální podrážkou, která nezklame téměř v jakémkoliv terénu. Výrazné tlumení za pomoci boost pěny sice zabrání jakémukoliv vnímání povrchu, po kterém běžíte, a má negativní vliv na stabilitu v technickém terénu, na druhou stranu ale nabídne pohodlí i na delších trasách. Díky univerzální podešvi bych se v nich nebál vyrazit i na nějaký delší ultratrail, kde se střídá asfalt s přírodními cestami. Potěší také outletová cena pod dva tisíce korun, za kterou se dají boty aktuálně koupit.